Kỳ Duyên tặng món quà giá trị khán giả

Mới đây, tại hoạt động cinetour quảng bá phim Chị Chị Em Em 3, Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên khiến khán giả bất ngờ khi quyết định tặng món “vàng” cưới xuất hiện trong phim làm kỷ niệm. Màn giao lưu hào phóng của người đẹp nhanh chóng thu hút sự chú ý, mang đến không khí hào hứng cho buổi gặp gỡ giữa đoàn phim và người xem. Thay vì chỉ giao lưu, chụp ảnh hay ký tặng, Kỳ Duyên còn tạo thêm một kỷ niệm đặc biệt cho những khán giả dành thời gian đến rạp ủng hộ tác phẩm.

Hành động này cũng cho thấy sự nhiệt tình của nàng hậu trong quá trình quảng bá dự án điện ảnh mới. Kể từ khi thử sức với vai trò diễn viên, cô tích cực đồng hành cùng ê-kíp trong các hoạt động cinetour, trực tiếp gặp gỡ và lắng nghe phản hồi từ người xem. Trước đó, Kỳ Duyên từng xúc động khi nhận được những lời động viên dành cho vai Thị Mầu giữa lúc màn thể hiện của cô tạo ra nhiều luồng ý kiến trái chiều.

Kỳ Duyên hào phóng tặng món “vàng” cưới trong phim cho khán giả tại cinetour. Ảnh: Sao Đi Đâu Đó

Trong Chị Chị Em Em 3, Kỳ Duyên đảm nhận vai Thị Mầu, một tiểu thư xuất thân giàu có tại vùng Kinh Bắc xưa. Nhân vật có vẻ ngoài đài các, được nuôi dưỡng trong môi trường coi trọng lễ nghi nhưng sở hữu tính cách nhiều toan tính và trải qua những biến động phức tạp trong chuyện tình cảm. Đây là vai nữ chính có thời lượng xuất hiện đáng kể, đòi hỏi người đẹp phải thể hiện nhiều trạng thái cảm xúc, từ yêu thương, ghen tuông đến tổn thương và tuyệt vọng. Để chuẩn bị cho vai diễn, cô được NSND Lê Khanh hướng dẫn kỹ năng diễn xuất, đồng thời tìm hiểu hình tượng Thị Mầu qua văn học và sân khấu.

Dù nhận được sự chú ý nhờ ngoại hình phù hợp với nhân vật, diễn xuất của Kỳ Duyên vẫn gây tranh luận. Một bộ phận khán giả ghi nhận nỗ lực thể hiện ánh mắt và cá tính của Thị Mầu, trong khi nhiều ý kiến cho rằng lời thoại còn gượng gạo, cách chuyển biến tâm lý chưa thực sự tự nhiên. Trước những phản hồi này, người đẹp cho biết cô sẵn sàng tiếp nhận lời khen chê, chọn lọc những góp ý xác đáng để hoàn thiện bản thân.

Đáng chú ý, những tranh luận về chất lượng diễn xuất không ngăn được sức hút thương mại của bộ phim. Chị Chị Em Em 3 vượt mốc 100 tỷ đồng doanh thu sau 8 ngày công chiếu, tính đến ngày 7/11/2026. Trước đó, Kỳ Duyên từng chạm ngõ điện ảnh với vai Karen trong Bộ Tứ Báo Thủ của đạo diễn Trấn Thành, tác phẩm đạt doanh thu khoảng 332 tỷ đồng. Như vậy, chỉ với hai dự án điện ảnh đầu tiên, người đẹp đã góp mặt trong hai bộ phim liên tiếp đạt doanh thu trăm tỷ đồng, với tổng doanh thu phòng vé vượt 400 tỷ đồng.

Sinh năm 1996 tại Nam Định, Nguyễn Cao Kỳ Duyên bước vào showbiz sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2014 ở tuổi 18. Năm 2024, cô tiếp tục giành vương miện Miss Universe Vietnam và đại diện Việt Nam tham dự Miss Universe, lọt Top 30 chung cuộc. Trong nhiều năm, người đẹp chủ yếu hoạt động ở lĩnh vực thời trang, thường xuyên đảm nhận vị trí first face, vedette tại các show diễn và tham gia huấn luyện, dẫn dắt thí sinh ở những cuộc thi sắc đẹp.

Kỳ Duyên ngày càng tích cực tham gia các hoạt động quảng bá phim. Ảnh: FBNV

Ở tuổi 30, Kỳ Duyên đang cho thấy mong muốn mở rộng giới hạn nghề nghiệp thay vì chỉ gắn bó với danh xưng hoa hậu. Cuộc sống tự lập, quá trình trưởng thành dưới sự quan tâm của công chúng cùng những trải nghiệm trong showbiz giúp cô dần xây dựng hình ảnh cá nhân trưởng thành và cá tính hơn. Việc liên tiếp tham gia hai dự án điện ảnh có doanh thu ấn tượng là bước khởi đầu thuận lợi, dù năng lực diễn xuất vẫn cần thêm thời gian chứng minh.

Từ màn đăng quang ở tuổi 18 đến hành động tặng quà cho khán giả tại cinetour, Kỳ Duyên đang tiếp tục tạo dấu ấn bằng những hoạt động mới trong sự nghiệp. Món “vàng” cưới nhỏ trong buổi giao lưu có thể trở thành kỷ niệm đáng nhớ với người nhận, đồng thời cho thấy cách nàng hậu kết nối với khán giả trong hành trình theo đuổi điện ảnh.