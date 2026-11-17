Hoa hậu Kỳ Duyên mới đây thu hút sự chú ý khi đăng tải bài viết trong mục "Góc sang nhượng", tìm chủ nhân mới cho một món phụ kiện hàng hiệu có giá trị lớn. Đáng chú ý, chiếc đồng hồ từng được người đẹp mua với giá 820 triệu đồng, nhưng hiện được rao bán với mức giá chỉ còn 6xx triệu đồng.

Theo thông tin được chia sẻ, đây là mẫu đồng hồ được Kỳ Duyên mua vào ngày 23/8/2025. Người đẹp cho biết sản phẩm còn khá mới, tình trạng khoảng 99%, ít sử dụng và vẫn giữ seal ở hai bên mặt đồng hồ. Tuy nhiên, nàng hậu không chia sẻ quá nhiều về lý do quyết định sang nhượng món phụ kiện đắt tiền này.

Kỳ Duyên tìm chủ nhân mới cho một món phụ kiện hàng hiệu có giá trị lớn.

Với mức giá mua ban đầu 820 triệu đồng và giá bán lại ở ngưỡng hơn 600 triệu đồng, khoản chênh lệch có thể lên tới hàng trăm triệu đồng. Đây cũng là chi tiết khiến bài đăng của Kỳ Duyên nhanh chóng được chú ý trên mạng xã hội.

Thực tế, Kỳ Duyên vốn là người đẹp có phong cách thời trang cá tính, thường xuyên xuất hiện với những bộ trang phục và phụ kiện hàng hiệu. Sau hơn một thập kỷ hoạt động nghệ thuật, cô xây dựng được hình ảnh riêng, đồng thời duy trì sức hút trong các lĩnh vực thời trang, giải trí và điện ảnh.

Bên cạnh câu chuyện đời sống cá nhân, sự nghiệp phim ảnh của Kỳ Duyên cũng có nhiều chuyển biến đáng chú ý. Năm 2025, người đẹp lần đầu thử sức với điện ảnh khi tham gia Bộ tứ báo thủ của đạo diễn Trấn Thành. Cô đảm nhận vai Karen, một nhân vật có cá tính mạnh, xuất thân giàu có và mang nhiều nét tính cách phức tạp. Dù chưa có nhiều kinh nghiệm diễn xuất, màn thể hiện của Kỳ Duyên vẫn nhận được sự quan tâm từ khán giả.

Trước khi bước vào lĩnh vực mới, Kỳ Duyên từng theo học lớp diễn xuất của NSND Lê Khanh. Đây được xem là bước chuẩn bị để cô nghiêm túc theo đuổi con đường diễn viên thay vì chỉ xem điện ảnh là một trải nghiệm bên lề.

Kỳ Duyên đảm nhận vai nữ chính Thị Mầu trong Chị Chị Em Em 3.

Đến năm 2026, Kỳ Duyên tiếp tục đảm nhận vai nữ chính Thị Mầu trong Chị Chị Em Em 3, đóng cùng Ninh Dương Lan Ngọc, Chi Pu và Steven Nguyễn. Đây là thử thách lớn hơn so với vai diễn đầu tay bởi nhân vật đòi hỏi người đẹp thể hiện nhiều cung bậc tâm lý, có sự thay đổi rõ rệt sau những biến cố. Nàng hậu cũng từng thừa nhận áp lực khi làm việc cùng những diễn viên giàu kinh nghiệm.

Ngoài hoạt động điện ảnh, Kỳ Duyên còn được biết đến với danh hiệu Hoa hậu Việt Nam 2014 và Miss Universe Vietnam 2024. Cô cũng từng đại diện Việt Nam tham dự Miss Universe 2024 tại Mexico và lọt Top 30 chung cuộc.

Việc rao bán chiếc đồng hồ trị giá hơn 800 triệu đồng vì thế trở thành một trong những thông tin đời sống đáng chú ý về người đẹp. Trong khi câu chuyện sang nhượng tài sản nhận được sự quan tâm, hành trình thử sức với điện ảnh của Kỳ Duyên vẫn đang tiếp tục với những cơ hội và thử thách mới.