Kỳ Duyên nói về sự lựa chọn của Đoàn Thiên Ân

Mới đây, Hoa hậu Đoàn Thiên Ân đăng tải hình ảnh chụp cùng Kỳ Duyên trong trang phục vest đen đồng điệu. Cả hai xuất hiện với thần thái sang trọng, cá tính, tạo dáng trước phông nền tối giản. Đáng chú ý, Thiên Ân còn nắm tay người bên cạnh, càng khiến khung hình thu hút sự chú ý.

Đính kèm hình ảnh, nàng hậu viết dòng trạng thái ngắn gọn: “Khó chọn quáaaa”. Chưa rõ Thiên Ân đang phân vân trước lựa chọn nào, song bài đăng nhanh chóng nhận được nhiều lượt tương tác. Đặc biệt, bình luận của Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên khiến cư dân mạng không khỏi thích thú: “Chọn bên trái”.

Thiên Ân và Kỳ Duyên. Ảnh: FBNV

Trong bức ảnh, người đứng bên trái theo ý cô chính là Kỳ Duyên. Chính cách bình luận ngắn gọn, có phần tinh nghịch của Kỳ Duyên khiến nhiều người liên tưởng rằng cô đang khéo léo nhắn Thiên Ân hãy chọn mình. Dù đây có thể chỉ là màn trêu đùa giữa những 'người bạn thân thiết', tương tác này vẫn nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ.

Thời gian qua, Kỳ Duyên và Thiên Ân thường xuyên khiến khán giả thích thú bởi những màn tương tác gần gũi trên mạng xã hội. Cả hai nhiều lần xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện, chia sẻ những khoảnh khắc đời thường và có những lời nhắn nhủ đầy thân mật. Không chỉ đồng hành trong công việc, hai nàng hậu còn từng chia sẻ hình ảnh đi chơi, du lịch cùng nhau.

Đáng chú ý, Thiên Ân từng gọi Kỳ Duyên là “My boo” dưới bài đăng của đàn chị. Cụm từ tiếng Anh này thường được dùng để gọi một người đặc biệt, mang sắc thái thân mật như “cục cưng” hay “người thương”. Cách xưng hô của Thiên Ân khi đó cũng khiến người hâm mộ bàn luận sôi nổi, đồng thời tiếp tục chú ý đến mối quan hệ giữa hai nàng hậu. Sau khi chính thức công khai xác nhận mối quan hệ tình cảm, tương tác gần gũi giữa hai cô nàng khiến người hâm mộ thích thú.

Thiên Ân và Kỳ Duyên. Ảnh: FBNV

Đoàn Thiên Ân sinh năm 2000, đăng quang Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022. Sau cuộc thi, cô tiếp tục hoạt động trong lĩnh vực giải trí, thử sức với diễn xuất và tham gia nhiều dự án điện ảnh. Trong khi đó, Nguyễn Cao Kỳ Duyên sinh năm 1996, đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2014 và tiếp tục giành vương miện Miss Universe Vietnam 2024.

Một người ghi dấu ấn qua hành trình từ hoa hậu đến diễn viên, người còn lại sở hữu nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sắc đẹp và thời trang. Sự thân thiết của cả hai vì thế không chỉ thu hút cộng đồng fan sắc đẹp mà còn trở thành chủ đề được quan tâm trên mạng xã hội.