Kỳ Duyên lên tiếng khi bị Ninh Dương Lan Ngọc 'tát'

Mới đây, Kỳ Duyên đăng tải hình ảnh thân thiết bên Ninh Dương Lan Ngọc, thu hút sự chú ý của khán giả sau khi phân cảnh hai người đối đầu trong Chị Chị Em Em 3 được hé lộ.

Trong hình ảnh mới, Kỳ Duyên và Ninh Dương Lan Ngọc cùng xuất hiện với tạo hình nhân vật trong phim. Không còn không khí căng thẳng như khoảnh khắc được hé lộ trước đó, cả hai tạo dáng khá tình cảm. Đáng chú ý, Kỳ Duyên còn hài hước viết dòng trạng thái: “Chắc là chị Liễu đang vuốt yêu Mầu thôi …”

Kỳ Duyên chia sẻ hình ảnh thân thiết với Ninh Dương Lan Ngọc trong phim Chị Chị Em Em 3. Ảnh: FBNV

Cách nữ diễn viên nhắc đến nhân vật Thị Liễu và Thị Mầu khiến màn đối đầu trước đó được nhìn theo hướng vui vẻ hơn. Đặc biệt, việc Kỳ Duyên chủ động gọi hành động của Lan Ngọc là “vuốt yêu” thay vì nhắc trực tiếp đến cú tát cũng nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ.

Bên dưới bài đăng, nhiều khán giả để lại bình luận thích thú trước màn tương tác của hai nữ diễn viên. Một số người nhận xét “Mong đến ngày quá”, “Phim này phải đi xem mới được”, trong khi không ít bình luận dành lời khen cho nhan sắc của cả hai. Có khán giả còn chú ý đến sự tương tác giữa Thị Liễu và Thị Mầu, gọi vui đây là “hai chị em” và bày tỏ sự mong chờ đến ngày phim ra mắt.

Trước đó, trong teaser trailer Chị Chị Em Em 3, Ninh Dương Lan Ngọc và Kỳ Duyên có một phân cảnh đối đầu gây chú ý. Thị Liễu bất ngờ ra tay với Thị Mầu bằng một cú tát. Khoảnh khắc diễn ra khá nhanh, song đủ tạo cảm giác căng thẳng giữa hai nhân vật.

Ninh Dương Lan Ngọc vai Thị Liễu.

Đáng nói, teaser chưa hé lộ nguyên nhân khiến Thị Liễu có hành động này. Phần đối thoại dẫn đến màn đối đầu cũng không được công bố đầy đủ, khiến khán giả chưa thể xác định điều gì đã xảy ra giữa hai nhân vật. Chính vì vậy, động thái mới của Kỳ Duyên càng khiến người xem tò mò về mối quan hệ thực sự giữa Thị Liễu và Thị Mầu trong phim.

Trong Chị Chị Em Em 3, Ninh Dương Lan Ngọc đảm nhận vai Thị Liễu, chị họ của Thị Mầu. Nhân vật được xây dựng với hình ảnh khác biệt so với nhiều vai diễn trước đây của Lan Ngọc, khi cô phải hóa thân thành một người phụ nữ trong bối cảnh xã hội xưa, chịu nhiều ràng buộc bởi gia đình và lễ giáo.

Trong khi đó, Kỳ Duyên vào vai Thị Mầu, nhân vật trung tâm lấy cảm hứng từ hình tượng Thị Mầu trong văn hóa dân gian. Đây là vai nữ chính đầu tiên của Kỳ Duyên trên màn ảnh rộng, đồng thời đánh dấu một thử thách mới khi cô phải thể hiện nhân vật có tính cách và hoàn cảnh khác biệt.

Bên cạnh Lan Ngọc và Kỳ Duyên, phim còn có sự tham gia của Chi Pu, Quốc Anh, Steven Nguyễn cùng nhiều diễn viên khác. Những hình ảnh được công bố cho thấy câu chuyện xoay quanh các mối quan hệ phức tạp, đan xen giữa tình cảm, gia đình và những khuôn phép của xã hội xưa.

Kỳ Duyên vai Thị Mầu.

Với riêng màn tương tác giữa Thị Liễu và Thị Mầu, cú tát trong teaser vẫn là một dấu hỏi được bỏ ngỏ. Còn hiện tại, Kỳ Duyên dường như đã “hòa giải” với Lan Ngọc ngoài đời khi gọi hành động của đàn chị là một màn “vuốt yêu” đầy hài hước.