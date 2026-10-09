Kỳ Duyên hôn Thiên Ân, phản ứng ra sao khi bị giục cưới?

Mới đây, Kỳ Duyên chia sẻ đoạn clip ghi lại khoảnh khắc bên Thiên Ân dưới trời mưa tại phố đi bộ Nguyễn Huệ. Trong video, Kỳ Duyên cầm ô che cho người đẹp sinh năm 2000, sau đó không ngần ngại thơm má đối phương. Cử chỉ thân mật của hai nàng hậu nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

Kèm theo hình ảnh, Kỳ Duyên viết: “Trân trọng và yêu tình cảm của mọi người dành cho Bột sau ngày final walk bằng 1 chiếc màn hình led thiệt bự ngay giữa phố đi bộ Nguyễn Huệ. Và yêu thương thật nhiều! Vì hôm nay chúng ta đã gặp nhau dù thời tiết có mưa lớn như nào”.

Kỳ Duyên chia sẻ khoảnh khắc bên Thiên Ân dưới trời mưa.

Khoảnh khắc Kỳ Duyên chủ động thể hiện tình cảm với Thiên Ân khiến nhiều khán giả thích thú. Bên dưới bài đăng, người hâm mộ để lại hàng loạt bình luận hài hước, trong đó không ít ý kiến nhắc đến chuyện kết hôn của hai người đẹp.

“Không cưới tui bắt phải cưới”, một tài khoản bình luận. Người khác viết: “Tình yêu là chiếc ô nghiêng, chiếc ô nghiêng về phía ai, người đó nhận được sự che chở”. Một số khán giả còn nhận xét khoảnh khắc của Kỳ Duyên và Thiên Ân lãng mạn như phim Hàn Quốc.

Kỳ Duyên không ngần ngại thơm má Thiên Ân dưới trời mưa.

Trước những lời giục cưới từ người hâm mộ, Kỳ Duyên và Thiên Ân hiện chưa đưa ra phản hồi cụ thể trong bài đăng được nhắc đến. Vì vậy, những bình luận về đám cưới vẫn xuất phát từ mong muốn của khán giả.

Trước đó không lâu, Kỳ Duyên tiếp tục gây chú ý khi đăng tải hình ảnh thân thiết bên Thiên Ân, kèm dòng trạng thái: “Gia đình nhỏ luôn ở bên” cùng biểu tượng trái tim. Thời gian gần đây, cả hai thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc bên nhau, từ các buổi gặp gỡ, chuyến du lịch đến những hình ảnh đời thường. Sự thoải mái khi xuất hiện cùng nhau khiến mối quan hệ giữa Kỳ Duyên và Thiên Ân tiếp tục nhận được sự quan tâm, bàn luận từ người hâm mộ.

Kỳ Duyên và Thiên Ân.

Bên cạnh những khoảnh khắc được chú ý trên mạng xã hội, Kỳ Duyên và Thiên Ân cũng đang có những bước tiến riêng trong sự nghiệp. Kỳ Duyên đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2014, sau đó tiếp tục giành danh hiệu Miss Universe Vietnam 2024. Năm 2025, cô lần đầu thử sức với điện ảnh qua phim Bộ tứ báo thủ của Trấn Thành, đảm nhận vai Karen. Nữ hậu tiếp tục mở rộng hoạt động diễn xuất với dự án Chị chị em em 3, trong vai Thị Mầu.

Trong khi đó, Thiên Ân đăng quang Miss Grand Vietnam 2022 và từng bước phát triển sự nghiệp diễn xuất. Cô góp mặt trong Công tử Bạc Liêu, đảm nhận vai chính trong Nụ hôn bạc tỷ và tiếp tục xuất hiện trong Hẹn em ngày nhật thực năm 2026. Bên cạnh đó, Thiên Ân còn tham gia dự án Án mạng karaoke, qua đó từng bước mở rộng hoạt động trên màn ảnh rộng.

Dù chưa có thông tin xác nhận về chuyện đám cưới, những khoảnh khắc thân mật của Kỳ Duyên và Thiên Ân vẫn nhận được sự quan tâm lớn từ người hâm mộ. Những tương tác gần gũi của cả hai tiếp tục trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội, trong lúc hai nàng hậu duy trì các hoạt động cá nhân và theo đuổi những dấu mốc mới trong sự nghiệp.