Mới đây, Kỳ Duyên đăng tải hình ảnh hậu trường Chị Chị Em Em 3 và thông báo tin vui về thành tích phòng vé của tác phẩm. Nàng hậu viết: "Bộ phim điện ảnh thứ 2 của em - Chị Chị Em Em 3 cán mốc 100 tỷ rồi". Bài đăng nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi đây là cột mốc đáng nhớ trong hành trình thử sức với lĩnh vực diễn xuất của cô.

Trong ảnh được chia sẻ, Kỳ Duyên diện trang phục cưới màu đỏ, được thêu họa tiết cầu kỳ, kết hợp trâm cài tóc mang phong cách cổ điển. Tạo hình giúp người đẹp hóa thân thành cô dâu trong không gian Bắc Bộ xưa. Đứng cạnh cô là Trần Quốc Anh trong bộ áo dài chú rể đồng điệu. Cả hai tạo dáng vui nhộn, mang đến không khí gần gũi ở hậu trường.

Hình ảnh hậu trường Chị Chị Em Em 3.

Ninh Dương Lan Ngọc cũng xuất hiện trong khung hình với trang phục trắng thanh lịch, hào hứng chúc mừng hai đồng nghiệp. Hình ảnh này nhanh chóng được khán giả quan tâm, nhất là khi bộ phim đang có thành tích phòng vé đáng chú ý.

Theo số liệu được cập nhật vào sáng 9/11, Chị Chị Em Em 3 đạt doanh thu hơn 105 tỷ đồng. Thành tích này giúp tác phẩm gia nhập nhóm phim Việt đạt doanh thu trăm tỷ trong năm 2026. Với Kỳ Duyên, đây còn là dấu mốc đặc biệt bởi Chị Chị Em Em 3 mới là dự án điện ảnh thứ hai cô góp mặt sau lần chạm ngõ màn ảnh rộng trong Bộ tứ báo thủ của đạo diễn Trấn Thành.

Trong Chị Chị Em Em 3, Kỳ Duyên đảm nhận vai Thị Mầu, một tiểu thư nổi tiếng xinh đẹp, xuất thân trong gia đình có điều kiện và lớn lên giữa những lễ nghi khắt khe của xã hội Bắc Bộ xưa. Nhân vật chuẩn bị kết hôn với Văn Tài, công tử con nhà quyền thế do Trần Quốc Anh thủ vai. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân tưởng chừng viên mãn lại trở nên phức tạp khi những mối quan hệ tình cảm trong quá khứ và hiện tại dần được hé lộ.

Bộ ảnh cưới của Kỳ Duyên và Quốc Anh trong Chị Chị Em Em 3.

Văn Tài là người đàn ông có xuất thân danh giá, được gia đình kỳ vọng và chuẩn bị bước vào cuộc hôn nhân với Thị Mầu. Thế nhưng, sự xuất hiện của Thị Liễu, người từng có tình cảm với anh, khiến mối quan hệ giữa các nhân vật rơi vào vòng xoáy lựa chọn và giằng co. Bên cạnh đó, Thị Nương do Chi Pu đảm nhận cũng dành tình cảm cho Văn Tài, góp phần tạo nên mạng lưới tình cảm chồng chéo.

Lấy bối cảnh miền Bắc xưa, Chị Chị Em Em 3 khai thác những ràng buộc về danh dự, tình yêu và khuôn phép xã hội. Câu chuyện không chỉ xoay quanh đám cưới của Thị Mầu và Văn Tài mà còn mở rộng sang những bí mật, toan tính giữa năm nhân vật trung tâm. Tác phẩm do Nguyễn Hữu Hoàng đạo diễn, có sự tham gia của Ninh Dương Lan Ngọc, Kỳ Duyên, Trần Quốc Anh, Chi Pu và Steven Nguyễn.

Trước đó, Kỳ Duyên lần đầu thử sức với điện ảnh qua vai Karen trong Bộ tứ báo thủ, ra mắt dịp Tết 2025. Việc tiếp tục góp mặt trong Chị Chị Em Em 3 cho thấy người đẹp đang từng bước mở rộng hoạt động nghệ thuật sau khi được công chúng biết đến qua các cuộc thi sắc đẹp. Từ hình ảnh hoa hậu trên sàn diễn đến tạo hình cô dâu trong phim cổ trang, Kỳ Duyên đang có thêm những trải nghiệm mới trước ống kính.

Cột mốc hơn 105 tỷ đồng của Chị Chị Em Em 3 vì thế trở thành niềm vui chung của ê-kíp, đồng thời là dấu ấn đáng nhớ trong chặng đường diễn xuất còn khá mới của Kỳ Duyên.