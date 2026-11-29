Đảm nhận vai Thị Mầu trong "Chị Chị Em Em 3", Kỳ Duyên bước vào vai nữ chính điện ảnh đầu tiên của mình bằng một nhân vật không hề dễ: tiểu thư nhà giàu vùng Kinh Bắc, táo bạo, nhiều toan tính, bị cuốn vào vòng ghen tuông với Thị Liễu (Ninh Dương Lan Ngọc) và Thị Nương (Chi Pu). Phim ra rạp, những lời chê ập đến: biểu cảm thiếu tự nhiên, thoại chưa thuyết phục, có người gọi thẳng là "thoại đơ, diễn sượng".

Kỳ Duyên và Quốc Anh trong bộ ảnh cưới của Chị Chị Em Em 3. (Ảnh: NSX)

Nhiều nghệ sĩ trong hoàn cảnh ấy sẽ lên mạng giải thích, thậm chí đáp trả. Kỳ Duyên thì không. Nàng hậu không viết một dòng phân bua nào. Cô vẫn đi cinetour cùng ê-kíp, vui vẻ hóa trang thành Tôn Ngộ Không trong bộ ảnh "Tây Du Ký" của đoàn phim. Khi phim cán mốc 100 tỷ đồng, cô ăn mừng bằng một bộ ảnh mới, kèm lời đùa: "cô Mầu chụp 1 bộ hình hở lưng".

Phía sau vẻ ngoài thản nhiên ấy là một quá trình không nhẹ nhàng. Để chuẩn bị cho Thị Mầu, Kỳ Duyên tìm hiểu nhân vật trong văn học, xem các vở chèo, luyện dáng đi. Tại buổi cinetour ở Hà Nội, cô chia sẻ phải mất khoảng 4 tháng làm việc với chuyên gia tâm lý mới thoát khỏi nhân vật. Một người đã bỏ ngần ấy tâm sức, chắc chắn không dửng dưng trước lời chê. Cô chỉ chọn không biến nỗi buồn thành cuộc tranh cãi.

Cũng có những khán giả lên tiếng thay cô, cho rằng cần nhìn vai diễn trong tổng thể kịch bản và cách xây dựng nhân vật, rằng không nên để diễn viên một mình gánh hết chỉ trích. Nhưng bản thân Kỳ Duyên vẫn giữ im lặng.

Kỳ Duyên ăn mừng khi phim cán mốc 100 tỷ đồng. (Ảnh: FBNV)

Chuyện khen chê là lẽ thường của nghề diễn. Không ai đúng hoàn toàn, cũng chẳng ai sai hoàn toàn: khán giả có quyền đòi hỏi, còn người mới bước chân vào điện ảnh cần thời gian để trưởng thành. Lời chê nào rồi cũng sẽ lắng xuống, và câu trả lời thuyết phục nhất của một diễn viên luôn nằm ở những vai diễn tiếp theo. Trong lúc ồn ào nhất, Kỳ Duyên chọn cách ít ồn ào nhất, và đó có lẽ là lựa chọn đúng.