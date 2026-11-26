Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên mới đây tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý khi công khai gọi Đoàn Thiên Ân là “người thương” trên mạng xã hội. Không chỉ khiến dân tình bất ngờ bởi cách xưng hô đầy tình cảm, nàng hậu còn thoải mái chia sẻ những khoảnh khắc thân mật bên đối phương.

Trong loạt hình ảnh được đăng tải, cả hai không ngần ngại nắm tay, đứng sát bên nhau và tạo dáng tình tứ trước ống kính. Sự tự nhiên trong từng cử chỉ khiến nhiều người cho rằng mối quan hệ của hai mỹ nhân ngày càng khăng khít.

Kỳ Duyên không ngần ngại gọi Đoàn Thiên Ân là “người thương”, khiến người hâm mộ thích thú.

Thực tế, Kỳ Duyên và Thiên Ân đã nhiều lần khiến cộng đồng mạng xôn xao bởi những tương tác đặc biệt. Từ những chuyến đi chung, các buổi tụ họp bạn bè đến những lần xuất hiện tại sự kiện, cả hai thường xuyên có mặt bên nhau. Nếu trước đây người hâm mộ chủ yếu phải tự tìm kiếm những dấu hiệu đáng chú ý từ trang cá nhân của hai nàng hậu thì hiện tại, những màn tương tác công khai đã trở nên thường xuyên hơn.

Đáng chú ý, cách gọi nhau cũng là điều khiến khán giả đặc biệt quan tâm. Thiên Ân từng gọi đàn chị là “My boo”, trong khi Kỳ Duyên cũng không ngần ngại dành cho đối phương những lời nhắn nhủ ngọt ngào. Đặc biệt, việc Kỳ Duyên sử dụng cụm từ “người thương” càng khiến người hâm mộ phấn khích, bởi đây vốn là cách gọi mang sắc thái tình cảm và gần gũi.

Không chỉ gắn bó trong những khoảnh khắc đời thường, cả hai còn dành cho nhau sự quan tâm đáng chú ý trong công việc. Kỳ Duyên từng có mặt để ủng hộ Thiên Ân tại các hoạt động quảng bá phim, trong khi đàn em cũng đến phim trường thăm hỏi, động viên đàn chị khi cô tham gia dự án điện ảnh mới. Mỗi khi một trong hai có cột mốc quan trọng, người còn lại thường xuất hiện hoặc dành lời chúc mừng trên mạng xã hội.

Cả hai thường xuyên đồng hành, dành sự ủng hộ cho đối phương trong những dịp đặc biệt.

Trong cuộc trò chuyện được đăng tải cuối tháng 10/2026, Kỳ Duyên cũng chia sẻ về sự đồng hành giữa hai người. Nàng hậu tiết lộ cả hai thường xuyên tặng quà cho nhau, kể cả khi không phải dịp sinh nhật hay ngày kỷ niệm. Với cô, đó là cách để động viên và mang lại niềm vui cho đối phương. Kỳ Duyên còn bày tỏ mong muốn có cơ hội đóng chung phim với Thiên Ân, thậm chí muốn cả hai đảm nhận hai nhân vật ở tuyến đối đầu để tạo nên thử thách thú vị.

Hiện tại, cả Kỳ Duyên và Thiên Ân đều đang có những bước tiến đáng chú ý trong lĩnh vực điện ảnh. Một người trở lại màn ảnh rộng với dự án Chị Chị Em Em 3, người còn lại góp mặt trong Án Mạng Karaoke.