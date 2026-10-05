Kỳ Duyên công khai gia đình nhỏ với Thiên Ân

Mới đây, Kỳ Duyên tiếp tục khiến mạng xã hội chú ý khi đăng tải loạt hình ảnh chụp cùng Thiên Ân trên trang cá nhân. Trong khung hình, Kỳ Duyên diện trang phục đỏ nổi bật, đội vương miện và cầm bánh kem, còn Thiên Ân đứng sát bên trong bộ trang phục trắng, cùng tạo nên hình ảnh thân mật. Kèm theo hình ảnh, Kỳ Duyên viết ngắn gọn "Gia đình nhỏ luôn ở bên" cùng biểu tượng trái tim.

Chỉ một câu chia sẻ nhưng cách Kỳ Duyên gọi hình ảnh của mình và Thiên Ân là "gia đình nhỏ" lập tức thu hút sự quan tâm. Bên dưới bài đăng, nhiều khán giả để lại những bình luận như "gia đình hạnh phúc", "gia đình nhỏ, hạnh phúc to" hay mong cả hai có một cái kết thật đẹp.

Kỳ Duyên và Thiên Ân gây chú ý khi xuất hiện thân thiết bên nhau, được Kỳ Duyên gọi bằng cụm từ "gia đình nhỏ".

Điều khiến hình ảnh lần này được chú ý hơn là đây không phải lần đầu Kỳ Duyên và Thiên Ân công khai những khoảnh khắc thân thiết. Trong khoảng thời gian gần đây, Kỳ Duyên và Thiên Ân ngày càng thoải mái chia sẻ hình ảnh bên nhau, từ những buổi gặp gỡ, đi du lịch cho đến những khoảnh khắc đời thường tại nhà.

Trước đó, Kỳ Duyên từng chia sẻ hình ảnh cùng Thiên Ân trong một ngày mưa và gọi đó là một buổi "hẹn hò". Cả hai cùng vào bếp, thưởng thức đồ uống và tận hưởng thời gian riêng tư. Những khoảnh khắc không được dàn dựng cầu kỳ này lại nhận được phản ứng tích cực vì cho thấy sự tự nhiên trong cách Kỳ Duyên và Thiên Ân tương tác với nhau.

Mối quan hệ của Kỳ Duyên và Thiên Ân từng thu hút sự chú ý từ năm 2024 sau khi cả hai bị bắt gặp có những cử chỉ thân mật. Thời điểm đó, Kỳ Duyên từng lên tiếng cho biết hai người là bạn. Tuy nhiên, theo thời gian, Kỳ Duyên và Thiên Ân liên tục xuất hiện bên nhau và dành cho đối phương những cách gọi riêng như Bột và Bơ.

Kỳ Duyên và Thiên Ân nhiều lần chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên nhau, từ những chuyến đi đến các buổi gặp gỡ riêng.

Đến tháng 7 năm nay, Kỳ Duyên và Thiên Ân gây chú ý khi chia sẻ nhiều hình ảnh chung từng được cả hai giữ kín trong khoảng hai năm. Theo những thông tin được công khai, cả hai từng cùng đi biển, du lịch, mặc đồ đôi và có nhiều chuyến đi riêng. Kỳ Duyên cũng từng có mặt để ủng hộ Thiên Ân trong thời gian cô quay Hẹn em ngày nhật thực, trong khi Thiên Ân cũng đến thăm Kỳ Duyên khi đàn chị thực hiện Chị chị em em 3.

Không chỉ đồng hành trong đời sống, Kỳ Duyên và Thiên Ân còn có những bước tiến đáng chú ý trên màn ảnh rộng. Thiên Ân từng đảm nhận vai chính trong Nụ hôn bạc tỷ và tiếp tục xuất hiện trong Hẹn em ngày nhật thực. Những dự án này giúp Thiên Ân dần tạo dấu ấn riêng sau khi bước ra từ các cuộc thi nhan sắc.

Thiên Ân đang từng bước mở rộng hoạt động sang điện ảnh sau khi bước ra từ đấu trường nhan sắc.

Trong khi đó, Kỳ Duyên cũng đang từng bước xây dựng vị trí trong lĩnh vực điện ảnh. Sau vai Karen trong Bộ tứ báo thủ, Kỳ Duyên tiếp tục được giao vai Thị Mầu trong Chị chị em em 3. Đây là vai nữ chính đầu tiên của Kỳ Duyên trên màn ảnh rộng, đồng thời đánh dấu bước tiến mới trong quá trình chuyển hướng sang diễn xuất của cô.

Sự nghiệp của Kỳ Duyên và Thiên Ân vì thế có một điểm khá thú vị. Cả hai đều bước vào showbiz từ các cuộc thi nhan sắc, sau đó mở rộng hoạt động sang thời trang, truyền hình và điện ảnh. Trong khi Kỳ Duyên sở hữu danh hiệu Hoa hậu Việt Nam 2014 và Miss Universe Vietnam 2024, Thiên Ân đăng quang Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022 trước khi thử sức với nhiều lĩnh vực giải trí.

Kỳ Duyên tiếp tục thử sức với diễn xuất khi đảm nhận vai Thị Mầu trong Chị chị em em 3.

Ở thời điểm hiện tại, Kỳ Duyên và Thiên Ân chưa đưa ra tuyên bố chính thức nào về bản chất mối quan hệ ngoài những chia sẻ và hình ảnh được công khai. Vì vậy, cụm từ “gia đình nhỏ” trong bài đăng của Kỳ Duyên có thể được xem là cách gọi thân mật mà cô dành cho khoảnh khắc bên Thiên Ân, thay vì một xác nhận về tình trạng quan hệ.

Dù vậy, chính sự thoải mái ấy đang khiến hình ảnh Kỳ Duyên và Thiên Ân nhận được nhiều thiện cảm. Nếu trước đây cả hai thường hạn chế đăng ảnh chung và để người hâm mộ tự suy đoán, thì hiện tại Kỳ Duyên và Thiên Ân dường như không còn quá dè dặt trước những khoảnh khắc thân thiết.

Đặc biệt, hình ảnh mới với hoa, bánh kem, vương miện và hai người đẹp đứng sát bên nhau tạo cảm giác giống một bộ ảnh kỷ niệm hơn là một khoảnh khắc xuất hiện tại sự kiện. Cách Kỳ Duyên chủ động đăng tải và gọi đó là "gia đình nhỏ" càng khiến khán giả cảm nhận được sự gắn bó đặc biệt giữa hai người.

Những khoảnh khắc thân thiết của Kỳ Duyên và Thiên Ân tiếp tục trở thành chủ đề được khán giả bàn luận trên mạng xã hội.

Với Kỳ Duyên, sau khi khép lại nhiệm kỳ Miss Universe Vietnam, cô đang bước vào giai đoạn mới trong sự nghiệp và tiếp tục theo đuổi điện ảnh. Với Thiên Ân, những dự án phim gần đây cũng mở ra nhiều cơ hội để cô chứng minh khả năng diễn xuất. Trong hành trình riêng của mỗi người, Kỳ Duyên và Thiên Ân vẫn thường xuyên xuất hiện như những người đồng hành thân thiết. Và có lẽ chính sự tự nhiên đó là lý do những khoảnh khắc của Kỳ Duyên và Thiên Ân luôn tạo được sức hút.