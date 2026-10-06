Kỳ Duyên có tuyên bố mới sau khi công khai gia đình nhỏ với Thiên Ân

Mới đây, Đoàn Thiên Ân đăng tải một đoạn clip hậu trường ghi lại sự cố bất ngờ trong quá trình quay phim. Trong một phân cảnh, nữ diễn viên nữ diễn viên vừa ngả người xuống giường thì chiếc giường bất ngờ bị sập, khiến cô rơi vào tình huống ngoài kịch bản. Sự cố khiến Thiên Ân và các thành viên ê-kíp bật cười ngay tại trường quay, tạo nên khoảnh khắc hậu trường hài hước.

Ngay sau khi được chia sẻ, khoảnh khắc hậu trường nhận về nhiều phản hồi từ khán giả. Nhiều người bật cười trước khoảnh khắc Đoàn Thiên Ân gặp sự cố. Một số khác cũng bày tỏ mong chờ dự án mới có sự góp mặt của nàng hậu. Đáng chú ý, Kỳ Duyên cũng để lại bình luận dưới bài đăng: "Cười giòn tan vậy trời". Đáp lại, Đoàn Thiên Ân hài hước viết: "Quê quá định nằm luôn rồi".

Đoàn Thiên Ân và Kỳ Duyên là những người chị em thân thiết.

Màn tương tác tiếp tục cho thấy sự gắn bó giữa hai nghệ sĩ. Trước đó, Kỳ Duyên từng đăng tải hình ảnh chụp cùng Đoàn Thiên Ân kèm dòng trạng thái: "Gia đình nhỏ luôn ở bên". Cách gọi này nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả.

Thực tế, trong showbiz Việt, Kỳ Duyên và Đoàn Thiên Ân được xem là cặp chị em thân thiết. Cả hai luôn đồng hành trong công việc lẫn cuộc sống, từ các sự kiện, chuyến đi du lịch đến những khoảnh khắc đời thường. Hai người cũng nhiều lần diện trang phục có sự đồng điệu khi xuất hiện cùng nhau.

Năm 2026 đánh dấu những bước tiến mới của cả Kỳ Duyên và Đoàn Thiên Ân trong lĩnh vực diễn xuất. Với Kỳ Duyên, cô lần đầu đảm nhận vai nữ chính Thị Mầu trong Chị Chị Em Em 3. Nhân vật được lấy cảm hứng từ hình tượng quen thuộc trong văn hóa dân gian Việt Nam, nhưng được xây dựng theo hướng hiện đại, với nhiều lớp tâm lý và những bí mật xoay quanh nhân vật.

Kỳ Duyên và Thiên Ân luôn đồng hành trong công việc lẫn cuộc sống.

Trong khi đó, Đoàn Thiên Ân cũng liên tiếp góp mặt trong các dự án điện ảnh. Đầu năm nay, cô tham gia phim tình cảm Hẹn Em Ngày Nhật Thực, vào vai một cô gái trải qua nhiều biến cố khi chuyện tình yêu bị ngăn cản bởi định kiến và khác biệt về đức tin. Nhân vật phải đứng giữa tình cảm cá nhân và những ràng buộc từ gia đình.

Sắp tới, Đoàn Thiên Ân tiếp tục xuất hiện trên màn ảnh với màu sắc khác trong Án Mạng Karaoke. Cô đảm nhận vai Tâm, nhân vật đồng hành cùng một nhóm du khách trong hành trình chữa lành tại một vùng núi hẻo lánh. Từ đây, Tâm trở thành một mắt xích quan trọng góp phần hé mở những bí ẩn xoay quanh vụ án trong phim.

Án Mạng Karaoke và Chị Chị Em Em 3 dự kiến cùng ra rạp trong tháng 10, đưa hai dự án có sự góp mặt của Đoàn Thiên Ân và Kỳ Duyên vào cuộc cạnh tranh đáng chú ý tại phòng vé. Đây cũng là dịp để hai nàng hậu tiếp tục cho thấy sự chuyển hướng và những màu sắc khác nhau trong hành trình diễn xuất trên màn ảnh rộng.