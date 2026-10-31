Kỳ Duyên chuyển 100 triệu đồng cho Thiên Ân sau màn gọi 'chồng'

Mới đây, Đoàn Thiên Ân đăng tải đoạn clip với nội dung hài hước về chuyện tình cảm, nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả. Trong video, nàng hậu sử dụng đoạn voice có nội dung đề cao vai trò của người chồng: “Chồng là người quan trọng hơn bất kỳ ai, dù ai có thân đến mấy cũng không thân bằng chồng. Trên hành trình dài của cuộc đời, người chồng là người không thể thay thế, không ai sánh bằng. Cha mẹ sinh thành chúng ta biết ơn và hiếu thảo vậy là đủ. Anh chị em khi có gia đình riêng, cuối cùng cũng khép cửa sống đời của mình. Con cái dù có thân đến mấy rồi cũng có tổ ấm riêng để lo toan, chỉ có chồng là người duy nhất, đội nắng, đội mưa đi kiếm tiền cho bạn tiêu”.

Kèm theo đó, Thiên Ân viết dòng trạng thái: “Cuối tháng rồi, nịnh thôi các bà ơi”. Động thái này khiến nhiều người bật cười bởi cách cô nàng khéo léo nhắc đến chuyện được người yêu chăm lo.

Kỳ Duyên và Thiên Ân thoải mái thể hiện tình cảm.

Đáng chú ý, bên dưới bài đăng, Kỳ Duyên để lại bình luận mô phỏng thông báo giao dịch ngân hàng: “Ting ting* TK 18xxxxx GD: +100,000,000VND 29/10/26 21:27”. Màn tương tác này nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý. Chi tiết 100 triệu đồng được Kỳ Duyên đưa ra như một màn hưởng ứng lời nịnh của Thiên Ân.

Nhiều khán giả thích thú trước cách hai nàng hậu tương tác với nhau. Một tài khoản bình luận: “Duyên từ lúc quen Ân năng lượng hẳn, bà đẹp ra, ăn mặc gu siêu mê, cười cũng tươi”. Người khác viết: “Thiên Ân chia sẻ cách manifest một người đồng hành như Kỳ Duyên đi, gì đâu mà sang chảnh, ga lăng, thời thượng, đàng hoàng, tử tế quá trời luôn”. Một số khán giả cũng bày tỏ mong muốn cả hai luôn giữ được sự vui vẻ, hạnh phúc như hiện tại.

Thực tế, Kỳ Duyên và Thiên Ân đã vướng nghi vấn tình cảm từ giữa năm 2024. Cả hai thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong các hoạt động đời thường, sự kiện và những chuyến đi riêng. Đầu năm 2026, hai người tiếp tục khiến công chúng chú ý khi có những hình ảnh thân thiết trong dịp Tết.

Kỳ Duyên và Thiên Ân.

Đến tháng 7/2026, Thiên Ân có động thái công khai gọi Kỳ Duyên là người yêu trên mạng xã hội. Từ đó, cả hai thoải mái hơn trong việc thể hiện tình cảm, sử dụng những biệt danh riêng như Bột, Bơ hay những cách xưng hô thân mật như “chồng yêu”. Kỳ Duyên cũng từng gọi Thiên Ân là “cục thúi hay mè nheo”, trong khi nàng hậu dành cho bạn gái biệt danh “my boo”.

Không chỉ đồng hành trong cuộc sống, Kỳ Duyên và Thiên Ân còn dành sự quan tâm cho công việc của đối phương. Cả hai thường xuyên xuất hiện với trang phục đồng điệu tại các sự kiện thời trang. Đặc biệt, khi Kỳ Duyên thử sức với điện ảnh, Thiên Ân cũng thể hiện sự ủng hộ và tự hào trước bước tiến mới của người yêu.

Về sự nghiệp, Kỳ Duyên được biết đến rộng rãi sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2014. Năm 2024, cô tiếp tục giành vương miện Miss Universe Vietnam, mở ra thêm nhiều cơ hội trong lĩnh vực thời trang, giải trí và diễn xuất.

Năm 2025, Kỳ Duyên lần đầu thử sức với điện ảnh qua bộ phim Bộ Tứ Báo Thủ của đạo diễn Trấn Thành. Tác phẩm đạt doanh thu khoảng 332 tỷ đồng, trở thành một trong những phim Việt ăn khách của năm. Đây cũng là dấu mốc đáng chú ý khi người đẹp chuyển từ sàn diễn và các cuộc thi nhan sắc sang lĩnh vực phim ảnh.

Kỳ Duyên tiếp tục đảm nhận vai Thị Mầu trong Chị Chị Em Em 3.

Năm 2026, Kỳ Duyên tiếp tục đảm nhận vai Thị Mầu trong Chị Chị Em Em 3, đóng cùng Ninh Dương Lan Ngọc, Chi Pu và Steven Nguyễn. Đây là vai nữ chính điện ảnh đầu tiên của nàng hậu, đồng thời đặt ra thử thách mới về khả năng diễn xuất. Bộ phim ra rạp ngày 30/10/2026, đánh dấu bước tiếp theo trong hành trình nghệ thuật của cô.

Trong khi đó, Thiên Ân đăng quang Miss Grand Vietnam 2022 và từng đại diện Việt Nam tham dự Miss Grand International, lọt Top 20 chung cuộc. Sau cuộc thi, cô từng bước mở rộng hoạt động sang lĩnh vực diễn xuất.

Năm 2024, Thiên Ân chạm ngõ điện ảnh với vai Bảy Loan trong Công Tử Bạc Liêu, tác phẩm đạt khoảng 36 tỷ đồng doanh thu. Đến năm 2025, cô đảm nhận vai nữ chính Thúy Vân trong Nụ Hôn Bạc Tỷ của đạo diễn Thu Trang. Bộ phim đạt hơn 211 tỷ đồng, giúp Thiên Ân có bước tiến đáng kể trên màn ảnh rộng. Vai diễn này còn mang về cho cô giải Nữ diễn viên được yêu thích nhất hạng mục Điện ảnh tại Ngôi Sao Xanh 2025.

Thiên Ân góp mặt trong Án Mạng Karaoke.

Tiếp nối thành công, năm 2026, Thiên Ân đảm nhận vai nữ chính trong Hẹn Em Ngày Nhật Thực, kết hợp cùng Khương Lê. Bộ phim đạt doanh thu khoảng 119 tỷ đồng. Cùng năm, cô tiếp tục góp mặt trong Án Mạng Karaoke của đạo diễn Lê Hoàng, ra rạp cuối tháng 10/2026, với vai nữ phóng viên Tâm. Tác phẩm ghi nhận doanh thu khoảng 43,45 tỷ đồng, cho thấy Thiên Ân đang tích cực thử sức với nhiều dạng vai khác nhau trên màn ảnh rộng.

Từ những tương tác ngọt ngào trên mạng xã hội đến sự ủng hộ trong công việc, Kỳ Duyên và Thiên Ân đang cho thấy sự đồng hành ở nhiều khía cạnh. Màn đối đáp mới đây tiếp tục khiến chuyện tình cảm của hai nàng hậu trở thành chủ đề được khán giả quan tâm.