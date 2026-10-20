Kỳ Duyên bày tỏ với Thiên Ân

Mới đây, Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý khi đăng tải loạt ảnh chụp cùng Hoa hậu Đoàn Thiên Ân trên trang Facebook cá nhân. Đáng nói, điều khiến cộng đồng mạng bàn luận không chỉ là nhan sắc nổi bật của hai người đẹp mà còn nằm ở dòng trạng thái đầy tình cảm được Kỳ Duyên chia sẻ. Nàng hậu viết ngắn gọn nhưng gây thương nhớ với câu nói "Trong tay có cúp, trong lòng có em", kèm hai biểu tượng trái tim màu hồng và xanh.

Ngay sau khi xuất hiện, bài đăng nhanh chóng nhận được nhiều lượt yêu thích cùng hàng loạt bình luận từ người hâm mộ. Không ít khán giả thích thú trước cách Kỳ Duyên công khai dành những lời ngọt ngào cho Thiên Ân. Đặc biệt, việc sử dụng hình ảnh chiếc cúp song hành cùng một người quan trọng khiến nhiều người liên tưởng đến thông điệp rằng bên cạnh những thành tựu trong sự nghiệp, sự đồng hành về mặt tình cảm cũng là điều đáng trân trọng.

Kỳ Duyên và Thiên Ân khoe nhan sắc rạng rỡ, cùng nâng cúp trong khoảnh khắc thân thiết tại sự kiện giải thưởng.

Trong bộ ảnh được chia sẻ, Kỳ Duyên và Thiên Ân cùng xuất hiện tại một sự kiện giải thưởng trong những thiết kế dạ hội thanh lịch. Kỳ Duyên lựa chọn chiếc váy màu kem được trang trí bằng những bông hoa nổi tinh xảo, khoe vóc dáng quyến rũ và vẻ ngoài sang trọng. Trong khi đó, Thiên Ân gây ấn tượng với bộ váy trắng bồng bềnh, phần thân áo tạo hình mềm mại, mang đến diện mạo nữ tính và nổi bật.

Cả hai đứng sát bên nhau, tươi cười trước ống kính và cùng nâng những chiếc cúp trên tay. Sự đồng điệu trong trang phục cùng những tương tác gần gũi khiến bộ ảnh nhanh chóng được người hâm mộ chia sẻ. Giữa không gian sự kiện ngập sắc hồng, hình ảnh Kỳ Duyên và Thiên Ân tạo nên một khoảnh khắc vừa sang trọng vừa thân mật, trở thành điểm nhấn đáng chú ý trong những ngày gần đây.

Kỳ Duyên gây chú ý khi đăng ảnh bên Thiên Ân cùng dòng trạng thái ngọt ngào.

Bên dưới bài đăng, nhiều bình luận bày tỏ sự thích thú trước lời nhắn của Kỳ Duyên. Một tài khoản hài hước nhận xét "Nói vậy chịu rồi peak quá ai chơi lại bà nữa", trong khi người khác viết "Tình quá". Nhiều khán giả còn gửi lời chúc hạnh phúc đến Kỳ Duyên và Thiên Ân, đồng thời dành lời khen cho nhan sắc ngày càng thăng hạng của hai nàng hậu.

Đây không phải lần đầu tiên Kỳ Duyên và Thiên Ân khiến công chúng chú ý bởi những tương tác thân thiết. Thời gian qua, cả hai thường xuyên đồng hành tại các sự kiện thời trang, hoạt động giải trí và những chuyến du lịch. Những hình ảnh diện trang phục đồng điệu, cùng xuất hiện trong đời sống thường ngày cũng liên tục thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Trước đó, tại đêm chung kết Miss Universe Vietnam 2026 diễn ra tối 2/10, Kỳ Duyên từng khiến khán giả xúc động trong phần trình diễn kết thúc nhiệm kỳ. Sau hành trình 12 năm kể từ ngày đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2014, người đẹp cuối cùng cũng có cơ hội thực hiện khoảnh khắc mà cô luôn mong đợi. Trong bài phát biểu, Kỳ Duyên gửi lời cảm ơn đến gia đình và một người đặc biệt bằng ba chữ "Cảm ơn em".

Kỳ Duyên và Thiên Ân thường xuyên đồng hành tại các sự kiện giải trí và chia sẻ những khoảnh khắc gần gũi trong cuộc sống.

Khi ấy, Thiên Ân cũng có mặt tại sự kiện để chứng kiến khoảnh khắc quan trọng của Kỳ Duyên. Điều này khiến nhiều khán giả cho rằng lời cảm ơn được nàng hậu dành cho người đẹp sinh năm 2000. Tuy nhiên, những suy đoán xoay quanh mối quan hệ giữa hai người vẫn cần được phân biệt với các xác nhận trực tiếp từ người trong cuộc.

Ngoài sự đồng hành trong cuộc sống, Kỳ Duyên và Thiên Ân còn đang có những bước chuyển đáng chú ý trong lĩnh vực điện ảnh. Sau nhiều năm hoạt động ở các cuộc thi nhan sắc và chương trình truyền hình thực tế, hai nàng hậu đều thử sức với diễn xuất, từng bước mở rộng hình ảnh nghệ sĩ.

Thiên Ân xuất hiện trong đêm kết thúc nhiệm kỳ đáng nhớ của Kỳ Duyên, khiến nhiều khán giả chú ý đến sự gắn bó giữa hai người đẹp.

Đáng chú ý, Kỳ Duyên tham gia bộ phim Chị Chị Em Em 3, đảm nhận vai Thị Mầu trong câu chuyện tâm lý lấy bối cảnh xã hội Bắc Bộ xưa. Tác phẩm còn quy tụ Ninh Dương Lan Ngọc, Chi Pu và Quốc Anh. Trong khi đó, Thiên Ân góp mặt trong Án Mạng Karaoke, bộ phim mang màu sắc hài hước pha trộn yếu tố trinh thám, với sự tham gia của Vân Dung, Đại Nghĩa và Thanh Sơn.

Theo lịch phát hành được công bố trước đó, cả Chị Chị Em Em 3 và Án Mạng Karaoke đều dự kiến ra rạp ngày 30/10. Sự trùng hợp khiến Kỳ Duyên và Thiên Ân bất ngờ trở thành hai gương mặt cùng cạnh tranh sự chú ý tại phòng vé Việt, dù ngoài đời thường xuyên xuất hiện bên nhau. Đây cũng là cơ hội để khán giả đánh giá khả năng diễn xuất và dấu ấn điện ảnh của từng người đẹp.

Không chỉ gây chú ý bởi tình bạn thân thiết, Kỳ Duyên và Thiên Ân còn cùng thử sức với điện ảnh trong những dự án mới.

Kỳ Duyên và Thiên Ân dự kiến cùng xuất hiện tại phòng vé ngày 30/10, đánh dấu cuộc cạnh tranh thú vị giữa hai nàng hậu trên màn ảnh rộng.

Với khán giả yêu mến Kỳ Duyên và Thiên Ân, chia sẻ của nàng hậu không chỉ ghi dấu một sự kiện đáng nhớ mà còn cho thấy sự đồng hành gần gũi của hai người đẹp trong những cột mốc quan trọng.