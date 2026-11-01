Kỳ Duyên áp đảo Thiên Ân

Đường đua phim Việt cuối tháng 10/2026 chứng kiến màn so kè đáng chú ý giữa Kỳ Duyên và Thiên Ân. Cùng góp mặt trong những dự án điện ảnh mới, hai nàng hậu có sự khởi đầu khác biệt tại phòng vé. Trong khi Chị Chị Em Em 3 với sự tham gia của Kỳ Duyên đang dẫn đầu bảng xếp hạng doanh thu, Án Mạng Karaoke của Thiên Ân hiện xếp ở vị trí thứ 3.

Theo số liệu phòng vé, tính đến ngày 1/11, Chị Chị Em Em 3 đạt tổng doanh thu khoảng 53,99 tỷ đồng. Trong khi đó, Án Mạng Karaoke thu về khoảng 44,90 tỷ đồng. Như vậy, tác phẩm có Kỳ Duyên tham gia đang tạo khoảng cách hơn 9,09 tỷ đồng so với bộ phim của Thiên Ân.

Kỳ Duyên trong Chị Chị Em Em 3.

Mức chênh lệch này tiếp tục được thể hiện qua doanh thu cập nhật trong ngày. Chị Chị Em Em 3 ghi nhận hơn 5,03 tỷ đồng, bán được 55.544 vé với 5.144 suất chiếu. Ngược lại, Án Mạng Karaoke đạt khoảng 380,5 triệu đồng, tương ứng 4.210 vé và 1.096 suất chiếu. Những con số trên cho thấy lợi thế đáng kể của bộ phim có Kỳ Duyên góp mặt.

Sự áp đảo của Chị Chị Em Em 3 càng đáng chú ý khi đây là dự án đánh dấu màn trở lại điện ảnh của Kỳ Duyên sau khoảng hai năm. Trong phim, Kỳ Duyên đảm nhận vai Thị Mầu, nhân vật trung tâm của câu chuyện lấy cảm hứng từ hình tượng nổi tiếng trong nghệ thuật chèo truyền thống. Thị Mầu được xây dựng là tiểu thư tài sắc, sống trong bối cảnh xã hội Bắc Bộ xưa với nhiều quy tắc lễ giáo khắt khe.

Không chỉ khai thác câu chuyện tình yêu, Chị Chị Em Em 3 còn đưa khán giả vào những mối quan hệ phức tạp giữa các nhân vật. Thị Mầu do Kỳ Duyên thể hiện có mối liên hệ tình cảm với Văn Tài (Quốc Anh), trong khi Thị Nương (Chi Pu) và Thị Liễu (Ninh Dương Lan Ngọc) cũng góp phần tạo nên những xung đột khó lường. Đặc biệt, sự xuất hiện của Văn Cường (Steven Nguyễn) khiến câu chuyện thêm nhiều nút thắt.

Đây cũng là thử thách đáng chú ý với Kỳ Duyên khi cô phải thể hiện một nhân vật có nhiều chuyển biến tâm lý trong bối cảnh phim cổ trang. Từ hình ảnh một nàng hậu quen thuộc trên các sàn diễn, Kỳ Duyên từng bước thử sức với những vai diễn có màu sắc khác biệt. Việc Chị Chị Em Em 3 đạt doanh thu gần 54 tỷ đồng ngay trong giai đoạn đầu công chiếu giúp Kỳ Duyên có thêm một dấu mốc đáng chú ý trên hành trình điện ảnh.

Thiên Ân trong Án Mạng Karaoke.

Ở phía đối diện, Thiên Ân cũng có cơ hội thể hiện màu sắc diễn xuất mới với Án Mạng Karaoke. Trong phim, Thiên Ân đảm nhận vai Tâm, nhân vật tham gia chuyến đi đến một homestay thiền biệt lập trên núi. Một vụ án mạng bất ngờ xảy ra tại đây, đẩy nhóm nhân vật vào tình huống vừa phải tìm kiếm hung thủ, vừa đối diện với những bí mật riêng.

Khác với màu sắc tình cảm, tâm lý của Chị Chị Em Em 3, bộ phim có Thiên Ân tham gia kết hợp yếu tố hài hước và trinh thám. Vai Tâm cũng đánh dấu lần thử sức của Thiên Ân với những phân đoạn phá án, đấu trí và hành động. Chia sẻ với truyền thông, nữ diễn viên cho biết cô hào hứng vì nhân vật lần này không phải trải qua quá nhiều tình huống bi lụy, khóc lóc như một số vai diễn trước đó.

Trước đó, Thiên Ân từng góp mặt trong Nụ Hôn Bạc Tỷ, Công Tử Bạc Liêu và Hẹn Em Ngày Nhật Thực. Đặc biệt, tác phẩm kết hợp cùng Khương Lê đạt doanh thu hơn 118 tỷ đồng, cho thấy nữ diễn viên đã có những bước tiến đáng kể khi chuyển hướng sang điện ảnh. Với Án Mạng Karaoke, Thiên Ân tiếp tục thử nghiệm một dạng nhân vật khác, thay vì lặp lại hình ảnh quen thuộc.

Đáng chú ý, nhà sản xuất tiết lộ ê-kíp đã mất khoảng hai tháng thuyết phục Thiên Ân nhận lời tham gia dự án. Điều này cho thấy sự cân nhắc của nữ diễn viên trong quá trình lựa chọn kịch bản và định hướng hoạt động nghệ thuật.

Dù Án Mạng Karaoke đang có doanh thu thấp hơn đối thủ, kết quả phòng vé hiện tại chưa phải thước đo duy nhất để đánh giá hành trình điện ảnh của Thiên Ân. Trong khi đó, Kỳ Duyên đang có lợi thế rõ rệt về doanh thu với Chị Chị Em Em 3. Cuộc cạnh tranh giữa hai nàng hậu vì thế trở thành một trong những điểm đáng chú ý của phòng vé Việt những ngày đầu tháng 11/2026.