Kỳ Duyên áp đảo Đoàn Thiên Ân trước giờ phim mới ra rạp

Chị Chị Em Em 3 đang thu hút sự chú ý trước ngày khởi chiếu khi những thông tin về dàn nhân vật, chuyện tình cảm phức tạp và nhạc phim liên tục được chia sẻ. Tác phẩm có sự tham gia của Ninh Dương Lan Ngọc, Chi Pu, Nguyễn Cao Kỳ Duyên, Quốc Anh và Steven Nguyễn, lấy bối cảnh Kinh Bắc xưa, xoay quanh những mối quan hệ đan xen giữa tình yêu, tham vọng và bí mật. Trong phim, Kỳ Duyên đảm nhận vai Thị Mầu, nhân vật được kỳ vọng tạo thêm màu sắc cho câu chuyện. Với 8,45 nghìn lượt thảo luận, bộ phim tạm dẫn đầu bảng xếp hạng dù chưa chính thức phát hành rộng rãi. Những tình tiết về mối quan hệ tình cảm giữa các nhân vật cũng trở thành chủ đề để khán giả bàn luận, dự đoán và chờ đợi câu trả lời khi phim ra rạp.

Ở vị trí thứ hai, Án Mạng Karaoke ghi nhận 5,97 nghìn lượt thảo luận khi các suất chiếu sớm mở ra cơ hội để khán giả đầu tiên chia sẻ cảm nhận. Phim thuộc thể loại trinh thám pha hài, xoay quanh một vụ án mạng xảy ra tại homestay trên núi, nơi những người có mặt đều trở thành đối tượng bị nghi ngờ. Đoàn Thiên Ân vào vai Tâm, góp mặt cùng dàn diễn viên gồm Thanh Sơn, Vân Dung và Đại Nghĩa. Những đánh giá ban đầu từ người xem giúp tác phẩm có thêm sự chú ý, đồng thời tạo cơ sở để khán giả cân nhắc lựa chọn phim trong dịp cuối tháng 10. Dù chưa vượt qua đối thủ về lượng thảo luận, Án Mạng Karaoke vẫn có lợi thế khi đã bước vào giai đoạn chiếu sớm và bắt đầu ghi nhận phản hồi thực tế từ khán giả.

Chị Chị Em Em 3 và Án Mạng Karaoke tạo nên màn cạnh tranh đáng chú ý của điện ảnh Việt cuối tháng 10. Ảnh: Socialite

Việc hai bộ phim cùng xuất hiện ở nhóm đầu bảng xếp hạng một lần nữa đưa Kỳ Duyên và Thiên Ân vào thế cạnh tranh trên đường đua điện ảnh. Trước đó, dịp Tết Nguyên đán 2025, Kỳ Duyên góp mặt trong Bộ Tứ Báo Thủ, còn Thiên Ân tham gia Nụ Hôn Bạc Tỷ. Hai tác phẩm cùng ra rạp và tạo nên cuộc cạnh tranh đáng chú ý về doanh thu. Bộ Tứ Báo Thủ đạt doanh thu hơn 400 tỷ đồng, trong khi Nụ Hôn Bạc Tỷ cũng vượt mốc 200 tỷ đồng. Đến cuối tháng 10/2026, hai nàng hậu tiếp tục có phim ra mắt trong cùng thời điểm, lần này là Chị Chị Em Em 3 và Án Mạng Karaoke.

Tuy nhiên, thứ hạng thảo luận hiện tại không đồng nghĩa với kết quả cuối cùng về doanh thu phòng vé. Chị Chị Em Em 3 đang tạo được sức nóng trước ngày khởi chiếu, trong khi Án Mạng Karaoke đã có những suất chiếu sớm để tiếp cận khán giả. Hiệu quả thương mại của hai tác phẩm vẫn cần thêm thời gian để đánh giá sau khi chính thức ra rạp. Lượng thảo luận ban đầu là một tín hiệu cho thấy sự quan tâm của công chúng, nhưng chưa đủ để xác định bộ phim nào sẽ chiếm ưu thế trong cuộc cạnh tranh kéo dài.

Kỳ Duyên và Thiên Ân vẫn giữ mối quan hệ thân thiết dù phim cùng ra rạp.

Trái với hình ảnh cạnh tranh trên màn ảnh, Kỳ Duyên và Thiên Ân ngoài đời vẫn duy trì tình bạn thân thiết. Cả hai từng xuất hiện để chúc mừng dự án của nhau, dành lời động viên và thể hiện sự ủng hộ khi đối phương tham gia các hoạt động điện ảnh. Vì vậy, việc hai nàng hậu liên tục có phim ra mắt cùng thời điểm chủ yếu tạo nên sự chú ý về mặt nghề nghiệp, thay vì mâu thuẫn cá nhân. Hiện tại, Kỳ Duyên tạm dẫn trước Thiên Ân về lượng thảo luận, nhưng cuộc đua giữa Chị Chị Em Em 3 và Án Mạng Karaoke vẫn còn nhiều diễn biến đáng chờ đợi khi cả hai chính thức đến với khán giả.