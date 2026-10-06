Kỳ Duyên ấn định ngày cưới với Quốc Anh

Mới đây, trên trang cá nhân, Kỳ Duyên đăng tải đoạn clip hậu trường bên Quốc Anh. Trong những hình ảnh được chia sẻ, cả hai có nhiều khoảnh khắc tương tác thân thiết, qua đó phần nào hé lộ không khí vui vẻ phía sau hậu trường Chị Chị Em Em 3.

Kèm theo đoạn clip, nữ diễn viên cũng đưa ra thông báo liên quan đến lịch phát hành dự án điện ảnh mà cô và Quốc Anh cùng tham gia. Kỳ Duyên viết: "Trời sinh một cặp. Hẹn cả nhà ngày 30/10 mình cùng đi ăn cưới Mầu Tài nha". Như vậy, Chị Chị Em Em 3 chính thức dời lịch khởi chiếu sang ngày 30/10/2026, thay vì ngày 16/10/2026 như lịch công bố trước đó.

Bài đăng nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ. Nhiều khán giả thích thú trước những khoảnh khắc tự nhiên của Kỳ Duyên và Quốc Anh và dành lời khen cho nhan sắc của cả hai trên màn ảnh. Một số người cũng bày tỏ sự mong chờ đến ngày bộ phim chính thức ra rạp.

Kỳ Duyên đăng tải đoạn clip hậu trường bên Quốc Anh.

Chị Chị Em Em 3 lấy bối cảnh Bắc Bộ xưa, xoay quanh Thị Mầu do Kỳ Duyên thủ vai. Nhân vật được xây dựng từ hình tượng Thị Mầu quen thuộc trong văn hóa dân gian, nhưng được đặt vào câu chuyện mới xoay quanh tình yêu, hôn nhân, lễ giáo và những ràng buộc dành cho phụ nữ trong xã hội xưa.

Trong phim, Thị Mầu kết hôn với Văn Tài do Quốc Anh thủ vai. Văn Tài là công tử xuất thân từ gia đình danh giá, có cha làm quan lớn, được ăn học và có địa vị. Tuy nhiên, phía sau vẻ ngoài hoàn hảo, nhân vật phải đối mặt với những áp lực từ gia đình và các khuôn phép xã hội.

Cuộc hôn nhân của Thị Mầu và Văn Tài cũng đứng trước những biến động khi Thị Liễu do Ninh Dương Lan Ngọc thủ vai xuất hiện. Nhân vật này có những khoảnh khắc tình cảm riêng tư với Văn Tài, tạo thêm diễn biến cho mối quan hệ giữa các nhân vật. Trong khi đó, Văn Cường do Steven Nguyễn đảm nhận cũng xuất hiện và góp phần tạo thêm xung đột trong câu chuyện.

Chị Chị Em Em 3 có sự tham gia của Kỳ Duyên và Quốc Anh chính thức dời lịch khởi chiếu sang ngày 30/10/2026.

Với việc dời lịch, khán giả sẽ phải chờ thêm hai tuần để theo dõi câu chuyện của Thị Mầu, Văn Tài cùng những mối quan hệ đan xen trong Chị Chị Em Em 3. Cách Kỳ Duyên gọi ngày phim ra mắt là ngày cưới cũng tạo thêm sự thích thú và thu hút sự quan tâm của khán giả trước ngày công chiếu.