Kỳ điều hành ngày 5/11: Xăng E5RON92 giảm tới 2.305 đồng/lít

Kỳ điều hành ngày 5/11, giá tất cả các mặt hàng xăng dầu đều giảm. (Ảnh minh họa)

Cụ thể, kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương - Tài chính thực hiện trích lập, chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu theo Quyết định số 2931/QĐ-BCT ngày 5/11/2026 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc áp dụng biện pháp sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu, thực hiện điều hành giá xăng dầu trong nước đảm bảo phản ánh đúng xu hướng biến động của giá xăng dầu thế giới; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường.

Thực hiện trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước đối với xăng sinh học: 700 đồng/lít; Dầu điêzen: 0 đồng/lít; Dầu madút: 500 đồng/kg. Đồng thời, chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước) đối với cả 3 mặt hàng là 0 đồng.

Về giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau:

Xăng E5RON92 có giá bán không cao hơn 20.898 đồng/lít (giảm 2.305 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành), thấp hơn xăng E10RON95-III 258 đồng/lít.

Mặt hàng xăng E10RON95-III có giá bán không cao hơn 21.156 đồng/lít (giảm 2.075 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành).

Đối với mặt hàng dầu điêzen 0.05S có giá bán lẻ là 28.696 đồng/lít (giảm 180 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành);

Mặt hàng dầu madút 180CST 3.5S: không cao hơn 22.005 đồng/kg (giảm 1.969 đồng/kg so với giá bán tối đa hiện hành).

Cũng theo Bộ Công Thương, việc trích lập và chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu áp dụng từ 15h ngày 5 tháng 11 năm 2026.

Việc điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu do thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, thương nhân phân phối xăng dầu quy định nhưng không muộn hơn 15h ngày 5 tháng 11 năm 2026.

Đây cũng là thời điểm Bộ Công Thương công bố giá cơ sở kỳ công bố cho đến trước ngày Bộ Công Thương công bố giá cơ sở tiếp theo, việc điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu do thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, thương nhân phân phối xăng dầu quyết định phù hợp với các quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP, Nghị định số 95/2021/NĐ-CP, Nghị định số 80/2023/NĐ-CP, Thông tư số 17/2021/TT-BCT, Thông tư số 18/2025/TT-BCT, Thông tư số 103/2021/TT-BTC, Thông tư số 104/2021/TT-BTC, Thông tư số 19/2026/TT-BCT ngày 03/4/2026 của Bộ trưởng Bộ Công Thương và Thông tư số 67/2026/TT-BCT ngày 20/10/2026 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2026/TT-BCT, Thông tư số 21/2026/TT-BCT ngày 28/4/2026 của Bộ trưởng Bộ Công Thương, Nghị quyết số 29/2026/NQ-CP của Chính phủ.