Kỳ điều hành giá xăng dầu ngày 24/9/2026: Xăng E10 không cao hơn 27.087 đồng/lít

Tại kỳ điều hành giá xăng dầu ngày 24/9/2026, giá xăng dầu tiếp tục tăng; trong đó, xăng E10RON95-III ở mức không cao hơn 27.087 đồng/lít

Theo liên Bộ Công Thương - Tài chính, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: Iran đã thông báo các điều kiện để nối lại đàm phán với Mỹ nhằm hướng tới chấm dứt xung đột; xung đột tại khu vực Trung Đông giữa lực lượng Houthi và Saudi Arabia có diễn biến phức tạp; xung đột giữa Nga với Ucraina tiếp diễn, tiếp tục nhằm vào cơ sở năng lượng của nhau… Các yếu tố nêu trên khiến giá thành phẩm xăng dầu thế giới những ngày qua có diễn biến tăng, giảm tùy mặt hàng.

Giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân giữa kỳ điều hành giá ngày 17/9/2026 và kỳ điều hành ngày 24/9/2026 là: 140,834 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 0,252 USD/thùng, tương đương giảm 0,18%); 147,204 USD/thùng xăng RON95 dùng để pha chế xăng E10RON95-III (tăng 0,970 USD/thùng, tương đương tăng 0,66%); 173,328 USD/thùng dầu điêzen 0,05S (giảm 9,306 USD/thùng, tương đương giảm 5,10%); 657,618 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (giảm 38,818 USD/tấn, tương đương giảm 5,57%).

Giá bán xăng dầu của các nước lân cận Việt Nam ngày 24/9/2026: (1) Về giá xăng: Thái Lan: 31.296 VNĐ/lít (Chính phủ trợ giá); Campuchia: 33.687 VNĐ/lít (Chính phủ trợ giá); Lào: 52.392 VNĐ/lít; Trung Quốc: 33.719 VNĐ/lít (Chính phủ khống chế giá); Việt Nam: 27.087 VNĐ/lít. (2) Về giá dầu: Thái Lan: 33.059 VNĐ/lít (Chính phủ trợ giá); Campuchia: 39.141 VNĐ/lít; Lào: 42.336 VNĐ/lít; Trung Quốc: 30.626 VNĐ/lít (Chính phủ khống chế giá); Việt Nam: 30.497 VNĐ/lít. Giá xăng dầu của Việt Nam hiện đang ở mức thấp so với các nước có chung đường biên giới.

Trước diễn biến của giá xăng dầu thế giới và biến động tỷ giá VND/USD, thực hiện Nghị quyết số 34/2026/NQ-CP ngày 30/6/2026 của Chính phủ, Nghị quyết số 19/2026/QH16 ngày 12/4/2026 của Quốc hội, thực hiện các quy định hiện hành và chỉ đạo của Chính phủ, Thường trực Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, thực hiện Thông tư số 19/2026/TT-BCT ngày 03/4/2026 của Bộ trưởng Bộ Công Thương, Thông tư số 21/2026/TT-BCT ngày 28/4/2026 của Bộ trưởng Bộ Công Thương; Quyết định số 1366/QĐ-BCT ngày 08/6/2026 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Phương án trích lập, chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu tạm ứng từ ngân sách nhà nước để điều hành giá xăng dầu.

Tại kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương - Tài chính không thực hiện trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu và không chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước).

Biến động giá bán xăng dầu trong nước năm 2026 (31/12/2025 đến 24/9/2026) (Nguồn: Liên Bộ Công Thương - Tài chính)

Sau khi thực hiện việc trích lập và chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu như trên, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau:

Xăng E5RON92 tăng 1.258 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành, ở mức không cao hơn 26.397 đồng/lít, thấp hơn xăng E10RON95-III 690 đồng/lít;

Xăng E10RON95-III tăng 1.451 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành, ở mức không cao hơn 27.087 đồng/lít;

Dầu điêzen 0.05S tăng 552 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành, ở mức không cao hơn 30.497 đồng/lít;

Dầu madút 180CST 3.5S tăng 276 đồng/kg so với giá bán tối đa hiện hành, ở mức không cao hơn 19.472 đồng/kg.

Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu áp dụng từ 15 giờ 00' ngày 24/9/2026. Việc điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu do thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, thương nhân phân phối xăng dầu quy định nhưng không sớm hơn 15 giờ 00' ngày 24/9/2026.

Bộ Công Thương sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường của các thương nhân kinh doanh xăng dầu và sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có).

Liên Bộ Công Thương - Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp, đúng chỉ đạo và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.