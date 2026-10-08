Kỳ điều hành giá xăng dầu ngày 08/10/2026: Ảnh hưởng của nhiều yếu tố, giá xăng dầu tiếp tục tăng

Theo liên Bộ Công Thương - Tài chính, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran định trệ; Trung Quốc tạm dừng xuất khẩu các sản phẩm dầu mỏ; EU xả kho dự trữ dầu diesel; tồn kho nhiên liệu của Mỹ giảm; căng thẳng giữa Saudi Arabia và lực lượng Houthi ở Yemen gia tăng; xung đột giữa Nga với Ucraina tiếp diễn, tiếp tục nhằm vào cơ sở năng lượng của nhau… Các yếu tố nêu trên khiến giá thành phẩm xăng dầu thế giới những ngày qua có diễn biến tăng, giảm tùy mặt hàng.

Tại kỳ điều hành giá xăng dầu ngày 08/10/2026, giá xăng dầu tiếp tục tăng, riêng dầu điêzen 0.05S giảm 589 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành, xuống mức 29.128 đồng/lít (Ảnh: DMS)

Giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân giữa kỳ điều hành giá ngày 01/10/2026 và kỳ điều hành ngày 08/10/2026 là: 147,668 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 6,770 USD/thùng, tương đương tăng 4,80%); 154,018 USD/thùng xăng RON95 dùng để pha chế xăng E10RON95-III (tăng 6,770 USD/thùng, tương đương tăng 4,60%); 163,306 USD/thùng dầu điêzen 0,05S (giảm 3,696 USD/thùng, tương đương giảm 2,21%); 720,164 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (tăng 26,474 USD/tấn, tương đương tăng 3,82%).

Giá bán xăng dầu của các nước lân cận Việt Nam ngày 08/10/2026: Về giá xăng: Thái Lan: 31.884 VNĐ/lít (Chính phủ trợ giá); Campuchia: 32.975 VNĐ/lít (Chính phủ trợ giá); Lào: 52.500 VNĐ/lít; Trung Quốc: 35.017 VNĐ/lít (Chính phủ khống chế giá); Việt Nam: 28.254 VNĐ/lít. Về giá dầu: Thái Lan: 33.059 VNĐ/lít (Chính phủ trợ giá); Campuchia: 36.176 VNĐ/lít; Lào: 41.040 VNĐ/lít; Trung Quốc: 31.924 VNĐ/lít (Chính phủ khống chế giá); Việt Nam: 29.128 VNĐ/lít. Giá xăng dầu của Việt Nam hiện đang ở mức thấp so với các nước có chung đường biên giới.

Trước diễn biến của giá xăng dầu thế giới và biến động tỷ giá VND/USD, thực hiện Nghị quyết số 43/2026/NQ-CP ngày 30/9/2026 của Chính phủ, Nghị quyết số 19/2026/QH16 ngày 12/4/2026 của Quốc hội, thực hiện các quy định hiện hành và chỉ đạo của Chính phủ, Thường trực Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, thực hiện Thông tư số 19/2026/TT-BCT ngày 03/4/2026 của Bộ trưởng Bộ Công Thương, Thông tư số 21/2026/TT-BCT ngày 28/4/2026 của Bộ trưởng Bộ Công Thương; Quyết định số 1366/QĐ-BCT ngày 08/6/2026 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Phương án trích lập, chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu tạm ứng từ ngân sách nhà nước để điều hành giá xăng dầu.

Kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương - Tài chính thực hiện trích lập, chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu theo Quyết định số 2578/QĐ-BCT ngày 08/10/2026 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc áp dụng biện pháp sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu, thực hiện điều hành giá xăng dầu trong nước đảm bảo phản ánh đúng xu hướng biến động của giá xăng dầu thế giới; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường.

Cụ thể, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước) đối với dầu điêzen: 200 đồng/lít; đồng thời không chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước).

Biến động giá bán xăng dầu trong nước năm 2026 (31/12/2025 đến 08/10/2026) (Nguồn: Liên Bộ Công Thương - Tài chính)

Sau khi thực hiện việc trích lập và chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu như trên, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau:

Xăng E5RON92 tăng 1.134 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành, ở mức không cao hơn 27.703 đồng/lít, thấp hơn xăng E10RON95-III 620 đồng/lít;

Xăng E10RON95-III tăng 1.065 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành, ở mức không cao hơn 28.254 đồng/lít;

Dầu điêzen 0.05S giảm 589 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành, ở mức không cao hơn 29.128 đồng/lít;

Dầu madút 180CST 3.5S tăng 701 đồng/kg so với giá bán tối đa hiện hành, ở mức không cao hơn 21.092 đồng/kg.

Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu áp dụng từ 15 giờ 00' ngày 08/10/2026. Việc điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu do thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, thương nhân phân phối xăng dầu quy định nhưng không sớm hơn 15 giờ 00' ngày 08/10/2026.

Bộ Công Thương sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường của các thương nhân kinh doanh xăng dầu và sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có).

Liên Bộ Công Thương - Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp, đúng chỉ đạo và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.