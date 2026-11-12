Kỳ điều hành giá xăng dầu ngày 05/11/2026: Giá xăng dầu tiếp tục giảm mạnh, xăng E10 về mức 19.845 đồng/lít

Tại kỳ điều hành giá xăng dầu ngày 12/11/2026, giá xăng dầu tiếp tục giảm mạnh từ 1.311 - 2.263 đồng/lít,kg (Ảnh: PVOIL)

Theo liên Bộ Công Thương - Tài chính, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: Mỹ tạm thời chưa tiến hành các đợt tấn công mới nhằm vào Iran; xuất hiện các vụ tấn công mới ở eo biển Hormuz nhằm vào tàu chở dầu; sản lượng dầu thô của OPEC tăng trong tháng 10; thông tin về cuộc đàm phán của Nga, Mỹ, Ucraina về xung đột giữa Nga với Ucraina,… Các yếu tố nêu trên khiến giá thành phẩm xăng dầu thế giới những ngày qua tăng, giảm tùy từng mặt hàng nhưng có diễn biến giảm là chủ yếu.

Giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân giữa kỳ điều hành giá ngày 05/11/2026 và kỳ điều hành ngày 12/11/2026 là: 103,973 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 8,642 USD/thùng, tương đương giảm 7,67%); 106,028 USD/thùng xăng RON95 dùng để pha chế xăng E10RON95-III (giảm 7,837 USD/thùng, tương đương giảm 6,88%); 152,280 USD/thùng dầu điêzen 0,05S (giảm 11,315 USD/thùng, tương đương giảm 6,92%); 620,545 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (giảm 112,240 USD/tấn, tương đương giảm 15,32%).

Giá bán xăng dầu của các nước lân cận Việt Nam ngày 12/11/2026: Về giá xăng: Thái Lan: 30.826 VNĐ/lít (Chính phủ trợ giá); Campuchia: 27.354 VNĐ/lít (Chính phủ trợ giá); Lào: 44.832 VNĐ/lít; Trung Quốc: 36.125 VNĐ/lít (Chính phủ khống chế giá); Việt Nam: không cao hơn 19.845 VNĐ/lít. Về giá dầu: Thái Lan: 31.962 VNĐ/lít (Chính phủ trợ giá); Campuchia: 33.329 VNĐ/lít; Lào: 38.880 VNĐ/lít; Trung Quốc: 33.032 VNĐ/lít (Chính phủ khống chế giá); Việt Nam: không cao hơn 26.822 VNĐ/lít. Giá xăng dầu của Việt Nam hiện đang ở mức thấp so với các nước có chung đường biên giới.

Trước diễn biến của giá xăng dầu thế giới và biến động tỷ giá VND/USD, thực hiện Nghị quyết số 45/2026/NQ-CP ngày 31/10/2026 của Chính phủ, Nghị quyết số 43/2026/NQ-CP ngày 30/9/2026 của Chính phủ, Nghị quyết số 19/2026/QH16 ngày 12/4/2026 của Quốc hội, thực hiện các quy định hiện hành và chỉ đạo của Chính phủ, Thường trực Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, thực hiện Thông tư số 19/2026/TT-BCT ngày 03/4/2026 của Bộ trưởng Bộ Công Thương và Thông tư số 67/2026/TT-BCT ngày 20/10/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2026/TT-BCT, Thông tư số 21/2026/TT-BCT ngày 28/4/2026 của Bộ trưởng Bộ Công Thương; Quyết định số 2958/QĐ-BCT ngày 06/11/2026 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Phương án trích lập, chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu tạm ứng từ ngân sách nhà nước để điều hành giá xăng dầu.

Kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương - Tài chính áp dụng mức chi phí đưa xăng dầu từ nước ngoài về cảng Việt Nam theo Văn bản số 18066/BTC-QLG ngày 10/11/2026 của Bộ Tài chính, thực hiện trích lập, chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu theo Quyết định số 2998/QĐ-BCT ngày 12/11/2026 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc áp dụng biện pháp sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu, thực hiện điều hành giá xăng dầu trong nước đảm bảo phản ánh đúng xu hướng biến động của giá xăng dầu thế giới; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường.

Cụ thể, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước) đối với xăng sinh học là 600 đồng/lít, dầu madút là 1.000 đồng/kg; đồng thời không chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước).

Biến động giá bán xăng dầu trong nước năm 2026 (31/12/2025 đến 12/11/2026) (Nguồn: Liên Bộ Công Thương - Tài chính)

Sau khi thực hiện việc trích lập và chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu như trên, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau:

Xăng E5RON92 giảm 1.499 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành, ở mức không cao hơn 19.399 đồng/lít, thấp hơn xăng E10RON95-III 446 đồng/lít;

Xăng E10RON95-III giảm 1.311 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành, ở mức không cao hơn 19.845 đồng/lít;

Dầu điêzen 0.05S giảm 1.874 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành, ở mức không cao hơn 26.822 đồng/lít;

Dầu madút 180CST 3.5S giảm 2.263 đồng/kg so với giá bán tối đa hiện hành, ở mức không cao hơn 19.742 đồng/kg.

Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu áp dụng từ 15 giờ 00' ngày 12/11/2026. Việc điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu do thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, thương nhân phân phối xăng dầu quy định nhưng không sớm hơn 15 giờ 00' ngày 12/11/2026.

Bộ Công Thương sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường của các thương nhân kinh doanh xăng dầu và sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có).

Liên Bộ Công Thương - Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp, đúng chỉ đạo và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.