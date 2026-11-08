Kỳ đại hội thể thao chuyên nghiệp, kết nối và lan tỏa

Phóng viên (PV): Thưa đồng chí, Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 diễn ra tại TP Hồ Chí Minh có những điểm nhấn gì?

Đồng chí Nguyễn Nam Nhân: Được giữ vai trò đăng cai chính Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X vừa là niềm vinh dự, vừa là trách nhiệm rất lớn của TP Hồ Chí Minh trong bối cảnh thành phố có không gian phát triển rộng lớn hơn, có thêm nhiều cơ sở thể thao và nhiều địa phương cùng tham gia tổ chức. Điều đó mở ra những điều kiện thuận lợi và cũng đặt ra nhiều thách thức trong công tác điều hành, phối hợp và phục vụ đại hội. Bên cạnh tổ chức thi đấu ở những địa điểm quen thuộc, thành phố tận dụng tốt hệ thống thiết chế thể thao hiện có, đưa không khí đại hội đến nhiều địa bàn hơn, lan tỏa mạnh mẽ hơn đến người hâm mộ và các cộng đồng dân cư về sự kiện thể thao lớn nhất cả nước. Điều chúng tôi quan tâm không chỉ là quy mô đại hội bao nhiêu môn, bao nhiêu vận động viên hay bao nhiêu huy chương, mà ở chất lượng tổ chức, chất lượng chuyên môn và những gì đọng lại sau đại hội. Một kỳ đại hội diễn ra trong vài tuần nhưng giá trị phải được giữ lại nhiều năm mới là điều TP Hồ Chí Minh hướng đến.

Đồng chí Nguyễn Nam Nhân.

PV: Nhằm bảo đảm các điều kiện thi đấu và phục vụ sự kiện đạt tiêu chuẩn cao nhất, TP Hồ Chí Minh đã và đang triển khai công tác chuẩn bị ra sao, thưa đồng chí?

Đồng chí Nguyễn Nam Nhân: Các cơ quan, đơn vị của TP Hồ Chí Minh đang chạy đua với thời gian để chuẩn bị đại hội, từ sân bãi, trang thiết bị, công tác chuyên môn đến hậu cần, lưu trú, giao thông, y tế, an ninh... Thành phố xác định nguyên tắc rất rõ: Cái gì liên quan trực tiếp đến vận động viên và chất lượng thi đấu thì phải được ưu tiên hàng đầu. TP Hồ Chí Minh phải làm tròn cái tình của người chủ nhà, đón tiếp chu đáo, tổ chức chuyên nghiệp và để bạn bè cả nước khi trở về đều có những ấn tượng đẹp về Thành phố mang tên Bác.

Chúng tôi cũng đặc biệt quan tâm đến chuyển đổi số trong mọi công tác của đại hội, cung cấp thông tin về lịch thi đấu, địa điểm, kết quả và những tiện ích cần thiết để các đoàn, cơ quan báo chí và người hâm mộ dễ dàng tiếp cận. Đài Phát thanh và Truyền hình TP Hồ Chí Minh với vai trò cơ quan truyền thông chính thức đã xây dựng các chuyên mục, bản tin và thực hiện truyền hình trực tiếp các trận thi đấu; cùng với sự đồng hành, đưa tin rộng rãi của các đơn vị báo chí thành phố và Trung ương, không khí đại hội đã và sẽ tiếp tục được lan tỏa để khán giả có thể theo dõi, cổ vũ cho đại hội.

PV: Bên cạnh làm tốt công tác đăng cai, TP Hồ Chí Minh chuẩn bị như thế nào về mặt chuyên môn để có thể đạt thành tích tốt tại đại hội?

Đồng chí Nguyễn Nam Nhân: TP Hồ Chí Minh luôn có truyền thống là một trong những trung tâm thể thao mạnh của cả nước. Tại đại hội này, thành phố tham gia với gần 1.500 vận động viên, tranh tài ở 46 môn thi đấu. Khi tham dự đại hội, chúng tôi không giấu mục tiêu cạnh tranh những vị trí cao nhất, tuy nhiên, thành tích phải đến từ thực lực, quá trình đào tạo và đầu tư nghiêm túc. Thành phố chú trọng lựa chọn những môn thể thao có thế mạnh, có khả năng cạnh tranh cao để tập trung đầu tư; đồng thời quan tâm đến lực lượng trẻ, bởi đây là nguồn sức mạnh lâu dài của thể thao thành phố.

Ban tổ chức trao thưởng các vận động viên xuất sắc bộ môn muay-môn thi đấu mở màn Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X tại TP Hồ Chí Minh. Ảnh: LAM GIANG

Thể thao Việt Nam nói chung và TP Hồ Chí Minh nói riêng đang đứng trước yêu cầu phải thay đổi mạnh mẽ về tư duy đầu tư. Chúng ta không thể mãi hài lòng với những thành tích trong nước mà phải nhìn xa hơn đến SEA Games, ASIAD... và đặc biệt là Olympic. Mục tiêu cao nhất của thể thao thành tích cao không phải là chiến thắng lẫn nhau trong nước, mà là cùng đưa thể thao Việt Nam bước ra thế giới. Thông qua đại hội lần này, cùng với mục tiêu đạt được, thành phố có điều kiện nhìn rõ thể thao thành phố đang ở đâu và cần làm gì để vươn xa hơn.

PV: Đồng chí có thể chia sẻ về nhận định: Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X là cơ hội quảng bá hình ảnh TP Hồ Chí Minh năng động, chuyên nghiệp, hiện đại, giàu bản sắc và thân thiện?

Đồng chí Nguyễn Nam Nhân: Có thể thấy, TP Hồ Chí Minh từng tổ chức nhiều sự kiện lớn và chúng tôi hiểu rằng, điều đọng lại sau mỗi sự kiện diễn ra thành công tốt đẹp, an toàn là tình cảm, sự ấn tượng của những người hâm mộ, bạn bè cả nước. Đại hội lần này sẽ giúp giới thiệu về TP Hồ Chí Minh không chỉ năng động về kinh tế mà còn giàu sức sống về văn hóa, thể thao và con người. Đây là dịp để bạn bè cả nước thấy những công trình thể thao được chỉnh trang, những không gian đô thị hiện đại, cùng những hoạt động văn hóa, du lịch và đời sống rất đặc trưng của Thành phố mang tên Bác.

Chúng tôi mong muốn khi đại hội kết thúc, các công trình thể thao, những cơ sở được đầu tư, nâng cấp phải tiếp tục phục vụ tập luyện, thi đấu, đào tạo vận động viên và từng bước mở rộng cơ hội tiếp cận thể thao cho người dân. Thể hiện ở việc người dân có cơ hội vận động, rèn luyện sức khỏe và tận hưởng những giá trị tốt đẹp của thể thao. TP Hồ Chí Minh kỳ vọng, đại hội lần này như kể câu chuyện về một siêu đô thị đang bước vào giai đoạn phát triển mới: Tự tin, cởi mở, nghĩa tình và luôn hướng về phía trước.

PV: Trân trọng cảm ơn đồng chí!