'Kỷ cương mở lối quân hành' - dấu ấn 50 năm ngành pháp chế Quân đội

Tham dự chương trình có Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Trung tướng Lê Văn Hướng; Cục trưởng Cục Pháp chế Bộ Quốc phòng, Thiếu tướng Nguyễn Việt Dũng.

Các đại biểu tham dự Chương trình nghệ thuật chính luận “Kỷ cương mở lối quân hành”.

Các đại biểu tham dự Chương trình nghệ thuật chính luận “Kỷ cương mở lối quân hành”.

Cùng dự có đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương; các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị; nguyên lãnh đạo Văn phòng Bộ Quốc phòng, nguyên lãnh đạo Cục Pháp chế Bộ Quốc phòng; đại diện cơ quan pháp chế các quân khu, quân đoàn, quân chủng, binh chủng, doanh nghiệp quân đội và các cơ quan báo chí trong, ngoài Quân đội.

Chương trình nghệ thuật chính luận “Kỷ cương mở lối quân hành”.

Cách đây 50 năm, ngày 25/9/1976, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ký ban hành Quyết định số 284/QĐ-QP thành lập Phòng Pháp chế thuộc Văn phòng Bộ Quốc phòng. Đây là dấu mốc hình thành tổ chức pháp chế chuyên trách trong Quân đội, đáp ứng yêu cầu tăng cường quản lý nhà nước bằng pháp luật trong điều kiện đất nước vừa thống nhất, nhiệm vụ xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng đặt ra những yêu cầu mới.

Ngay từ khi thành lập, Phòng Pháp chế đã được giao nhiều nhiệm vụ quan trọng, từ đề xuất kế hoạch công tác pháp chế, tham gia xây dựng, sửa đổi, bổ sung văn bản, hệ thống hóa luật lệ đến tuyên truyền, phổ biến và theo dõi việc thi hành pháp luật trong Quân đội, đặt nền móng cho tổ chức và hoạt động pháp chế chuyên nghiệp trong toàn quân.

Với chủ đề "Kỷ cương mở lối quân hành", chương trình tái hiện chặng đường 50 năm của ngành pháp chế Quân đội

Trải qua nửa thế kỷ xây dựng và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, nhân viên pháp chế toàn quân đã từng bước khẳng định vai trò trong tham mưu xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật về quân sự, quốc phòng; góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Với chủ đề "Kỷ cương mở lối quân hành", chương trình tái hiện chặng đường 50 năm của ngành pháp chế Quân đội trong dòng chảy xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam; đồng thời tôn vinh, tri ân những đóng góp của các thế hệ cán bộ, nhân viên làm công tác pháp chế trong toàn quân.

Với chủ đề "Kỷ cương mở lối quân hành", chương trình tái hiện chặng đường 50 năm của ngành pháp chế Quân đội

Thông qua sự kết hợp giữa nghệ thuật và các nội dung chính luận, chương trình làm nổi bật thông điệp: kỷ luật là một trong những yếu tố tạo nên sức mạnh của Quân đội; pháp luật là nền tảng quan trọng để củng cố kỷ luật, kỷ cương, bảo đảm các hoạt động quân sự, quốc phòng được thực hiện trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.

Chương trình được kết cấu thành 3 chương: "Khởi nguồn vinh quang dưới cờ quyết thắng"; "Kiến tạo hành lang, gác cổng pháp lý"; "Lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật trong kỷ nguyên mới".

Với chủ đề "Kỷ cương mở lối quân hành", chương trình tái hiện chặng đường 50 năm của ngành pháp chế Quân đội

Mỗi chương là một lát cắt về quá trình hình thành, phát triển và những đóng góp của ngành pháp chế Quân đội; từ những ngày đầu xây dựng tổ chức pháp chế chuyên trách đến quá trình tham mưu hoàn thiện hành lang pháp lý trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng và yêu cầu tiếp tục đổi mới công tác pháp chế trong giai đoạn mới.

Không chỉ nhìn lại chặng đường đã qua, "Kỷ cương mở lối quân hành" còn đặt ra những yêu cầu mới đối với công tác pháp chế quân đội khi đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới.

Trong bối cảnh xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, yêu cầu xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đặt ra nhiệm vụ ngày càng cao đối với công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật về quân sự, quốc phòng.

Sau 50 năm xây dựng và trưởng thành, ngành pháp chế Quân đội tiếp tục phát huy vai trò kiến tạo hành lang, gác cổng pháp lý, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về quân sự, quốc phòng; tăng cường kỷ luật, kỷ cương và lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật trong toàn quân.

Một số hình ảnh ấn tượng tại Chương trình nghệ thuật chính luận "Kỷ cương mở lối quân hành":