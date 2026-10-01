Kỳ cuối: Sợi chỉ đỏ trao truyền và bản hòa ca niềm tin khát vọng

Ý Đảng, lòng dân từ Bảo Lâm 2, Hải Ninh đến vùng biên đại ngàn Thuận An chính là pháo đài vững chắc - tiền đề khơi thông mọi nguồn lực phát triển vĩ mô. Nối tiếp hành trình 80 năm Quốc hội Việt Nam và truyền thống đại đoàn kết dân tộc, lớp lớp cán bộ đại biểu dân cử dân tộc thiểu số (DTTS) đang trao truyền ngọn lửa tận hiến phụng sự. Từ ngọn lửa lý luận tại Đại hội XIV của Đảng, Lâm Đồng mới đang nâng tầm các bài học thực tiễn thành sức mạnh nội sinh vô giá, cất lên bản hòa ca rực rỡ trong kỷ nguyên mới.

Ý Đảng, lòng dân trên vùng đất Tây Nguyên hùng vĩ luôn được thắp sáng bởi ngọn lửa bền bỉ suốt hơn 96 năm Đảng lãnh đạo, 80 năm hành trình của Quốc hội và 80 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư tới Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam tại Pleiku (tháng 4/1946).

Sợi chỉ đỏ cách mạng ấy được thắp sáng từ cụ Y Ngông Niê Kđăm, ĐBQH khóa I từ năm 1946 - một biểu tượng sáng ngời cho chính sách đại đoàn kết dân tộc ngay từ buổi đầu lập quốc. Tiếp nối mạch nguồn vẻ vang đó, lớp lớp cán bộ kế cận như: ông Y Ly Niê Kđăm (ĐBQH khóa XI) đến đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm (Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng) đã tiếp tục mang theo tiếng nói của đồng bào, gắn kết hài hòa quy trình lập pháp vĩ mô với hành động thực tiễn sát sườn.

Sự tiếp nối liên tục qua các thế hệ đại biểu dân cử chính là minh chứng sinh động cho công tác quy hoạch, đào tạo đội ngũ cán bộ chiến lược người DTTS của Đảng - một bài học kinh nghiệm quý báu cho tất cả các tỉnh miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên cả nước.

Đoàn Đại biểu tỉnh Lâm Đồng chụp hình lưu niệm cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước tạo Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Thực tiễn sinh động từ Lâm Đồng mới đúc kết nên bài học kinh nghiệm cốt lõi mang giá trị phổ quát cho công tác quản trị chiến lược và xây dựng hệ thống chính trị cơ sở:

Hiệu lực lãnh đạo của tổ chức Đảng không nằm ở phép cộng địa giới cơ học, mà cân đo bằng sự ấm no của Nhân dân và năng lực hành động của bộ máy chính quyền.

Lấy bình yên, kinh tế - xã hội phát triển, đồng bào có cuộc sống ấm no, hạnh phúc của Nhân dân làm mục tiêu phấn đấu là thước đo cao nhất cho hiệu quả hoạt động của Đảng, Nhà nước. Trong ảnh: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2025 - 2030 ra mắt Đại hội

Tư duy kiến tạo, vận hành thông suốt: Thành công hợp nhất bộ máy phụ thuộc vào việc khơi thông các nguồn lực sẵn có. Thể chế hóa mô hình công vụ “3 tập - 6 phải” giúp xóa bỏ tâm lý e ngại xáo trộn, ổn định nhanh chóng tổ chức. Lấy tốc độ giải quyết thủ tục hành chính và hiệu quả liên kết vùng làm thước đo thi đua bắt buộc.

Tỉnh Lâm Đồng đã hoạt động đồng bộ với cấp tỉnh, kịp thời giải quyết nhiều thủ tục hành chính công cho người dân và doanh nghiệp

Dân vận bằng hành động thực chiến: Đối với vùng dân tộc thiểu số, quyết sách của Đảng chỉ phát huy sức sống khi lấy lợi ích kinh tế của người dân làm trọng tâm. Cán bộ, đảng viên phải đi đầu chịu thử thách, bám rẫy “cầm tay chỉ việc”. Đột phá thu nhập tại Bảo Lâm 2 là minh chứng: Khi “ý Đảng” tháo gỡ đúng điểm nghẽn sinh kế, niềm tin sẽ hóa thành động lực phát triển mạnh mẽ.

Đoàn cán bộ, phóng viên Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng nghe cán bộ đồn biên phòng giới thiệu cột mốc biên giới số 55, phân định ranh giới Việt Nam và nước bạn Campuchia

Giữ vững biên cương từ nền tảng giáo dục: Bảo vệ an ninh tư tưởng từ sớm, từ xa phải gắn liền với nâng cao nhận thức cộng đồng. Đầu tư hạ tầng trường học vùng biên và vận hành sáng tạo mô hình “Kiềng ba chân” (chi bộ lãnh đạo, biên phòng nòng cốt, già làng làm điểm tựa) chính là giải pháp căn cơ để dựng xây “màng lọc tư tưởng” tự nhiên, vô hiệu hóa mọi luận điệu xuyên tạc.

Nhiều hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc gắn với phát triển du lịch được tỉnh và các địa phương quan tâm

Tiếp nối mạch nguồn cán bộ phụng sự: Sự đồng thuận của Nhân dân chỉ bền vững khi có đội ngũ cán bộ, đại biểu dân cử người đồng bào tại chỗ làm cầu nối. Bài học then chốt là phải chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo chiến lược các thế hệ cán bộ người dân tộc thiểu số kiên trung, đủ tầm mang tiếng nói của Nhân dân đến các cơ quan quyền lực nhà nước, giữ vững sợi chỉ đỏ tận hiến xuyên suốt các thời kỳ lịch sử.

Tầm vóc lịch sử của cuộc hợp nhất không nằm ở phép cộng địa giới hành chính đơn thuần. Sâu xa hơn, đó là cuộc kiến tạo một không gian phát triển mới - nơi sức mạnh của tổ chức Đảng được đo bằng năng lực hành động và niềm tin kiên định của Nhân dân.

Hệ thống y tế, giáo dục vùng đồng bào DTTS được đầu tư đồng bộ, hiện đại đáp ứng nhu cầu học tập và khám chữa bệnh của người dân

Từ “trái ngọt” sinh kế số trên đồi bazan Bảo Lâm 2, dòng chảy công vụ kiến tạo “3 tập - 6 phải” ở Hải Ninh, đến những biểu tượng tri thức cùng “chiếc khiên lòng dân” nơi dải biên thùy Thuận An... tất cả đã chứng minh một quy luật lý luận sâu sắc: Mọi quyết sách vĩ mô dù mang tầm chiến lược cũng chỉ phát huy hiệu lực khi gắn liền với thực tiễn, lấy sự hài lòng, ấm no của Nhân dân làm thước đo đỉnh cao cho năng lực lãnh đạo.

Vòng xoang đại đoàn kết của 49 dân tộc rực sáng lung linh dưới chân núi Langbiang, kết tinh thành nguồn lực nội sinh mạnh mẽ, đưa Lâm Đồng mới tự tin cất cánh vươn mình trong kỷ nguyên bứt phá của toàn dân tộc

Kế thừa mạch nguồn tận hiến qua 80 năm hành trình vẻ vang của các thế hệ đại biểu dân cử, khi tổ chức Đảng bén rễ sâu vào thực địa, khi cán bộ gần dân, hiểu dân và hành động vì dân, thì sức mạnh đại đoàn kết sẽ trở thành bức tường thành bất khả xâm phạm, là nguồn lực nội sinh vô giá. Dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng, mạch nguồn phụng sự kết nối từ ngàn cao trập trùng đã xuôi dòng, hòa nhịp cùng sóng vỗ nơi biển rộng bao la, cất lên một “Bản giao hưởng xanh” rực rỡ.

Nội dung và ảnh: Văn Hùng - Hữu Thọ

Trình bày: Nguyệt Nga (Bài viết có sử dụng hình ảnh tư liệu)