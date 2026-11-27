Thị trường tăng trưởng, yêu cầu giữ ổn định nguồn cung

Theo Sở Công thương TP Hồ Chí Minh, từ tháng 11/2026, Sở đã tổ chức đợt kích cầu cao điểm cuối năm và Tết Nguyên đán 2027; phối hợp triển khai chương trình khuyến mại tập trung quốc gia (từ 1/12/2026 đến 5/1/2027).

Chương trình kích cầu của TP Hồ Chí Minh diễn ra trong bối cảnh thị trường nội địa tiếp tục ghi nhận mức tăng trưởng tích cực. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 10 tháng đầu năm 2026 của TP Hồ Chí Minh ước đạt 1.678.789 tỷ đồng, tăng 14,7% so với cùng kỳ; riêng doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt 778.438 tỷ đồng, tăng 17,3%.

Trong cơ cấu này, bán lẻ hàng hóa tiếp tục là một trong những lĩnh vực đóng góp quan trọng vào tăng trưởng thương mại, dịch vụ. Doanh thu lưu trú và ăn uống đạt 206.487 tỷ đồng, tăng 15,8%; doanh thu dịch vụ lữ hành đạt 35.109 tỷ đồng, tăng 17,7%. Những kết quả trên cho thấy thị trường có quy mô lớn và sức tăng trưởng ở nhiều nhóm ngành.

Các chương trình khuyến mãi luôn thu hút rất đông người dân mua sắm, nhất là dịp cuối năm.

Tuy nhiên, tăng trưởng thị trường không đồng nghĩa với việc có thể chủ quan trong công tác điều hành. Quý IV là thời điểm nhu cầu mua sắm, tiêu dùng tăng cao, nhất là khi thành phố tổ chức nhiều sự kiện và bước vào giai đoạn chuẩn bị Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán. Nếu nguồn cung không được chuẩn bị đồng bộ, giá cả biến động hoặc hàng hóa không bảo đảm chất lượng, sức hút từ các chương trình kích cầu có thể bị ảnh hưởng.

Theo Sở Công thương, khó khăn hiện nay là sức tiêu thụ chưa theo kịp đà sản xuất, tồn kho một số ngành đồ uống, chế biến thực phẩm còn cao; chi phí vận chuyển tăng; nguồn nguyên liệu phụ thuộc nhiều vào các địa phương.

Để duy trì đà tăng trưởng và bảo đảm thị trường dịp cuối năm, Sở Công thương xác định kích cầu tiêu dùng, bình ổn thị trường và hỗ trợ doanh nghiệp là những nhiệm vụ trọng tâm trong quý IV/2026.

Thành phố duy trì chương trình bình ổn thị trường với 66 doanh nghiệp tham gia, chủ động nguồn hàng thiết yếu phục vụ Tết. Chương trình gắn với kết nối cung - cầu và kiểm soát chất lượng thông qua “Tick xanh trách nhiệm”, yêu cầu doanh nghiệp thực hiện đúng cam kết về mặt hàng, sản lượng, chất lượng và giá bán, góp phần bảo đảm nguồn cung và củng cố niềm tin người tiêu dùng.

TP Hồ Chí Minh đang nhân rộng chương trình gắn với kết nối cung - cầu và kiểm soát chất lượng thông qua “Tick xanh trách nhiệm”.

Cùng với đó, Sở Công thương phối hợp các doanh nghiệp và hệ thống phân phối rà soát kế hoạch sản xuất, dự trữ, vận chuyển hàng hóa; kết nối nguồn cung từ các tỉnh, thành phố, đa dạng hóa nhà cung cấp nhằm hạn chế nguy cơ thiếu hàng, gián đoạn lưu thông. Sở Công thương cũng đẩy mạnh kết nối doanh nghiệp sản xuất với hệ thống phân phối hiện đại và thương mại điện tử để tiêu thụ hàng hóa, giải phóng tồn kho; đồng thời theo dõi sát cung cầu, giá cả để kịp thời điều tiết thị trường dịp cuối năm.

Thực tế từ Saigon Co.op cho thấy khả năng tiêu thụ thực phẩm Việt còn lớn nếu doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu phân phối. Ông Dương Minh Quang, Phó Tổng Giám đốc Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op) cho biết, hệ thống có hơn 800 điểm bán trên cả nước, phục vụ trên một triệu lượt khách mỗi ngày. Doanh số thực phẩm đạt gần 9.900 tỷ đồng/năm, trong đó thực phẩm công nghệ chiếm 68%, thực phẩm tươi sống chiếm 32%. Đáng chú ý, hơn 90% hàng hóa trên kệ Saigon Co.op là sản phẩm Việt Nam.

Theo ông Dương Minh Quang, người tiêu dùng ngày càng ưu tiên thực phẩm an toàn, minh bạch nguồn gốc, tiện lợi và giá phù hợp. Vì vậy, doanh nghiệp cần nghiên cứu nhu cầu thị trường, chuẩn hóa sản xuất, đầu tư công nghệ sau thu hoạch, kho lạnh và logistics để bảo đảm chất lượng, sản lượng và tiến độ giao hàng.

Để tăng hiệu quả kết nối cung cầu, Saigon Co.op kiến nghị xây dựng cơ sở dữ liệu thống nhất về vùng nguyên liệu, sản lượng, mùa vụ và nhu cầu tiêu thụ. Việc chia sẻ thông tin giúp doanh nghiệp chủ động sản xuất, nhà bán lẻ lựa chọn nguồn hàng phù hợp, giảm chi phí trung gian. Hệ thống tiếp tục mở rộng cơ hội đưa thực phẩm Việt của doanh nghiệp, hợp tác xã trong nước vào mạng lưới phân phối, kết hợp phát triển kênh bán hàng trực tiếp và trực tuyến.

Người tiêu dùng ngày càng ưu tiên thực phẩm an toàn, minh bạch nguồn gốc, tiện lợi và giá cả phù hợp.

Trong bối cảnh sức mua tăng, việc bảo đảm hàng hóa có nguồn gốc, chất lượng và giá cả minh bạch càng có ý nghĩa. Khuyến mại có thể thu hút người mua trong ngắn hạn, nhưng chất lượng và uy tín mới quyết định khả năng giữ chân khách hàng. Vì vậy, bình ổn thị trường và kích cầu tiêu dùng cần được triển khai song hành, không tách rời nhau.

Đo hiệu quả bằng doanh thu, giao dịch và liên kết thực chất

Với mục tiêu dài hạn, “Vibrant HCMC” không chỉ là chương trình kích cầu cuối năm mà còn hướng đến hình thành hệ sinh thái mua sắm - tiêu dùng - dịch vụ trong giai đoạn 2026 - 2030. Một trong những mục tiêu đáng chú ý là thu hút tối thiểu 20.000 doanh nghiệp tham gia vào năm 2030.

Theo TS. Dương Đức Minh, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế và du lịch, mục tiêu này có sức huy động lớn nhưng tính khả thi cần được xem xét ở cả ba khía cạnh: có thu hút đủ doanh nghiệp hay không; doanh nghiệp tham gia có tạo ra sản phẩm, giao dịch và doanh thu thực chất hay không; hệ thống có đủ năng lực điều phối, kết nối và đo lường để duy trì hoạt động hay không.

Chương trình kích cầu đã thu hút rất đông người dân mua sắm hàng hoá dịp cuối năm.

TS. Minh cho rằng, 20.000 doanh nghiệp không nên chỉ là con số đăng ký, mà cần trở thành một mạng lưới có tương tác kinh tế và cùng hưởng lợi. Động lực tăng trưởng có thể hình thành từ việc kết hợp mua sắm với ẩm thực, văn hóa, sự kiện, du lịch đô thị, kinh tế ban đêm và tiêu dùng số. Mỗi địa bàn có thể đóng góp nhóm trải nghiệm, sản phẩm đặc trưng, qua đó tạo thêm lý do để người dân và du khách di chuyển, ở lại lâu hơn và chi tiêu đa dạng hơn.

Để thực hiện mục tiêu này, chuyên gia đề xuất thành phố cần có cơ chế điều phối chung và công cụ số thuận tiện, ưu tiên kết nối những hệ thống đang có thay vì vội xây dựng thêm ứng dụng. Người tiêu dùng cần dễ tìm ưu đãi, dễ đặt dịch vụ, dễ thanh toán và được bảo vệ thông tin cá nhân. Doanh nghiệp cần biết hiệu quả tham gia thông qua số giao dịch, mức sử dụng các gói liên kết và lượng khách quay lại.

Đặc biệt, thành phố cần theo dõi tỷ lệ doanh nghiệp duy trì tham gia, giá trị giao dịch bình quân, mức độ hài lòng và doanh thu tăng thêm; đồng thời phân biệt doanh thu phát sinh trong thời gian chương trình với phần tăng trưởng thực sự do chương trình mang lại. Đây là cách tiếp cận cần thiết để tránh đánh giá hiệu quả chỉ dựa trên quy mô hoạt động hoặc số lượng đơn vị đăng ký.

Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Công Vinh cho rằng, sự phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương và doanh nghiệp có ý nghĩa quyết định trong việc bình ổn và kiểm soát giá cả. Ngành công thương giữ vai trò kết nối hệ thống phân phối, doanh nghiệp và nguồn cung; ngành du lịch kết nối điểm đến, sản phẩm và dòng khách; ngành văn hóa, thể thao gắn các sự kiện với hoạt động trải nghiệm; các địa phương chủ động đưa sản phẩm đặc trưng, cơ sở kinh doanh và điểm đến vào mạng lưới chung. Doanh nghiệp là chủ thể trực tiếp tổ chức sản phẩm, cung ứng dịch vụ và tạo ra giao dịch.

Thành phố tiếp tục triển khai các chương trình bình ổn giá đối với 4 nhóm mặt hàng chính gồm: lương thực, thực phẩm thiết yếu; hàng phục vụ học tập; hàng tiêu dùng thiết yếu và dược phẩm thiết yếu. Giá các mặt hàng tham gia chương trình bình ổn luôn thấp hơn giá thị trường tối thiểu 5%, một số mặt hàng thấp hơn từ 12 - 26%.

Công tác kiểm tra, giám sát thị trường tiếp tục được tăng cường; Thành phố đã tổ chức kiểm tra liên ngành, kịp thời chấn chỉnh và xử lý nghiêm các trường hợp găm hàng, tăng giá bất hợp lý.

Bên cạnh các giải pháp bình ổn thị trường, thành phố triển khai nhiều chính sách an sinh xã hội nhằm hỗ trợ người dân, góp phần giảm chi phí sinh hoạt.

Liên kết đa ngành để hình thành chuỗi cung ứng khép kín là bước đi mới của TP Hồ Chí Minh, bắt nhịp đúng xu hướng phát triển hiện đại.

Theo TS. Dương Đức Minh, liên kết chỉ bền vững khi doanh nghiệp thấy rõ khách hàng mới, doanh thu mới và chi phí hợp tác hợp lý. Chính quyền nên đóng vai trò kết nối, hỗ trợ tiêu chuẩn và tháo gỡ vướng mắc, thay vì làm thay hoạt động kinh doanh. Đây cũng là điều kiện để chương trình có thể duy trì sau các đợt cao điểm, thay vì chỉ sôi động trong một vài tuần lễ mua sắm.

Trong bối cảnh TP Hồ Chí Minh đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, khu vực thương mại và dịch vụ có vai trò quan trọng. Thành phố đặt mục tiêu tăng trưởng khu vực dịch vụ 13,84% trong quý IV/2026. Vì vậy, việc kết nối sự kiện, kích cầu tiêu dùng, bảo đảm nguồn cung và hỗ trợ doanh nghiệp không chỉ phục vụ nhu cầu mua sắm cuối năm mà còn góp phần khai thác dư địa tăng trưởng của khu vực dịch vụ.

Hiệu quả của “Vibrant HCMC” sẽ không chỉ nằm ở số lượng sự kiện hay doanh nghiệp tham gia, mà ở khả năng hình thành mạng lưới kinh doanh có tương tác, tạo thêm giá trị cho người tiêu dùng và doanh nghiệp. Khi các hoạt động mua sắm, du lịch, văn hóa, giải trí và dịch vụ được kết nối bằng lợi ích cụ thể, chương trình mới có thể trở thành một phương thức phát triển thị trường lâu dài, đóng góp thiết thực vào mục tiêu tăng trưởng của thành phố.