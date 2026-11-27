Học cùng cộng đồng: Kỳ cuối –Làng có thể đón bao nhiêu lớp học? KHÁNH CHI

Nếu ở hai kỳ đầu, “Học cùng cộng đồng” mở ra câu chuyện về những buổi học từ công việc của người dân và cách người làng học nghề của nhau để cùng đón khách, thì kỳ cuối đặt câu hỏi từ xưởng mộc Kim Bồng đến điểm tiếp nhận rác ở Cù Lao Chàm: mỗi nơi có thể đón bao nhiêu lớp, sắp xếp thời gian và người hướng dẫn ra sao để buổi học vừa với nhịp làm việc hằng ngày của cộng đồng?

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Khi một trường đặt lịch học ở Kim Bồng, hợp tác xã còn phải hỏi xưởng hôm ấy đang làm gì, người thợ có thể dành bao lâu để hướng dẫn và mỗi lượt bao nhiêu học sinh có thể đứng xem. Ở Cù Lao Chàm, một đoàn đến tìm hiểu việc xử lý rác cũng phải theo lịch của nơi đang tiếp nhận và phân loại rác.

Các bạn trẻ tìm hiểu các nghề truyền thống ở làng Kim Bồng trong buổi học về tri thức bản thuộc dự án “Thúc đẩy đổi mới sáng tạo cho thanh niên và cộng đồng vì phát triển đô thị bền vững” do UN-Habitat phối hợp với thành phố Hội An (cũ) triển khai

Làng có thể đón thêm lớp hay không phụ thuộc vào thời gian của người hướng dẫn và khả năng tiếp nhận ở từng nơi học. Để xếp lịch, trường và làng cần tính cả công việc diễn ra trước khi khách đến và sau khi lớp ra về.

01

Tính đủ phần việc người dân đảm nhận

Qua ghi nhận từ thực tế, đại diện HTX Nông nghiệp sinh thái và Du lịch học tập cộng đồng Kim Bồng nêu hai khó khăn mà cộng đồng Cẩm Kim đang phải đối diện khi triển khai thí điểm mô hình du lịch học tập cộng đồng: kinh phí của đoàn sinh viên thường thấp, trong khi mỗi buổi học cần nhiều người hỗ trợ và lực lượng trẻ tham gia hợp tác xã, nối nghề vẫn ít. Ngoài tiền xe, bữa ăn và vật liệu, còn có công chuẩn bị chỗ học, hướng dẫn và thu dọn. Nếu người thợ phải dời một việc đang làm để đón lớp, thời gian ấy cũng cần được tính khi thỏa thuận tiền công.

Tham quan trung tâm làng nghề mộc Kim Bồng

Điển hình như làng rau hữu cơ Thanh Đông- Cẩm Thanh ( phường Hội An Đông, thành phố Đà Nẵng), các hộ thành viên đã có thu nhập từ việc đón khách trải nghiệm quy trình sản xuất. Dẫn chứng này cho thấy phần việc hướng dẫn có thể mang lại thu nhập cho hộ trực tiếp tham gia. Với một đoàn học sinh, hợp tác xã và trường cần làm rõ từ đầu khoản nào trả cho người hướng dẫn, khoản nào dùng cho vật liệu và phần việc nào cần thêm người hỗ trợ.

Ở Kim Bồng, với một trường có ngân sách hạn chế, dành trọn buổi tại một xưởng có thể vừa sức hơn đi qua nhiều điểm. Giáo viên có thời gian cho học sinh quan sát và hỏi. Xưởng cũng dễ tính số người mình có thể hướng dẫn trong mỗi lượt và bố trí công việc trước, sau giờ đón lớp.

02

Điểm học vẫn có công việc hằng ngày

Ngày 23.7.2026, đoàn trao đổi tri thức KEP 2026 của dự án SEA-MaP đến Cù Lao Chàm tìm hiểu công tác giảm rác thải nhựa. Theo thông tin của Ban quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Cù Lao Chàm và dự án, đoàn tìm hiểu cách tiếp nhận rác ngư dân mang về sau chuyến biển và cách phân loại, xử lý chất thải trên đảo. Đây là một trường hợp đoàn chuyên môn đến học từ công việc đang diễn ra tại địa phương.

Các bạn học sinh tham gia một hoạt động ngoại khóa trong chương trình giáo dục bảo tồn biển Cù Lao Chàm

Việc tiếp nhận, phân loại và xử lý rác vẫn phải tiến hành theo lịch của người vận hành. Vì vậy, khi đưa một đoàn đến học, người tổ chức cần hỏi trước thời điểm nào có thể quan sát, khu vực nào đoàn được vào và ai sẽ giải thích quy trình. Nếu nơi tiếp nhận đang bận, đoàn có thể đổi giờ hoặc nghe giới thiệu bằng sơ đồ ở một địa điểm khác.

03

Khi nào cần đổi lịch hoặc giảm đoàn

Tại tọa đàm Mỹ Sơn Xanh, TS. Hoàng Văn Long, Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế – Xã hội thành phố Đà Nẵng, đặt vấn đề kiểm soát sức chứa khi tổ chức trải nghiệm gắn với bảo tồn. Với một lớp học thực địa, việc này có thể bắt đầu bằng một thỏa thuận cụ thể: ai có quyền đổi giờ, chia nhóm hoặc chuyển điểm khi công việc tại chỗ hay điều kiện an toàn thay đổi.

Ở Kim Bồng, nếu người thợ phải dừng việc nhiều lần và không thể theo sát học sinh, xưởng có thể đề nghị giảm số người mỗi lượt. Nếu lịch sản xuất không có công đoạn phù hợp với chủ đề, trường có thể chuyển sang buổi khác. Những lần phải đổi như vậy cũng giúp hợp tác xã biết xưởng nào phù hợp với lớp đông, nơi nào chỉ nên đón nhóm nhỏ và thời điểm nào nên dành cho việc làm nghề.

Du khách tham gia Ngày hội làng mộc Kim Bồng

Sau một học kỳ, nhà trường và đại diện cộng đồng làng có thể ngồi lại cùng trao đổi lịch trình của những buổi đã tổ chức. Giáo viên xem học sinh đã hiểu thêm điều gì. Người thợ nhìn lại số giờ chuẩn bị, hướng dẫn và những việc trong xưởng phải dời. Người phụ trách điểm học xem lần nào phải đổi giờ, giảm nhóm và vì sao. Từ những lần ấy, trường biết nên đưa lớp trở lại vào lúc nào, còn người dân có căn cứ để nhận thêm một buổi học hoặc hẹn sang ngày khác.