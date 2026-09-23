Kỳ cuối: Giải pháp căn cơ, lâu dài để củng cố 'thế trận lòng dân'

Cán bộ xã Quảng Phú luôn sâu sát cơ sở, gần dân để nắm tình hình Nhân dân

Điểm tựa của niềm tin

Trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, Đảng ta luôn kiên định quan điểm: mọi chính sách kinh tế - tài chính phải hướng tới Nhân dân. Đây không chỉ là yêu cầu về hiệu quả quản lý mà còn là phương thức củng cố niềm tin, giữ vững ổn định chính trị - xã hội. Bởi khi đời sống người dân được bảo đảm, nền tảng tư tưởng - xã hội được củng cố từ gốc; ngược lại, những khó khăn về sinh kế hay chênh lệch phát triển giữa các vùng miền đều có thể trở thành kẽ hở dễ bị các đối tượng xuyên tạc, phủ nhận, làm suy giảm niềm tin trong Nhân dân.

Sau khi mở rộng địa bàn, sự chênh lệch về mức sống giữa các khu vực trong tỉnh càng rõ nét, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào DTTS, biên giới đòi hỏi tăng trưởng kinh tế phải đi đôi với cân bằng và bền vững. Mọi người dân cần được bảo đảm về việc làm, thu nhập, được tiếp cận với các dịch vụ thiết yếu, cơ bản. Chưa kể, kinh tế phát triển, bà con cũng có thêm điều kiện để nâng cao nhận thức, trau dồi kỹ năng mềm, tham gia các phong trào, hoạt động xã hội cũng như chủ động học hỏi để nâng cao “sức đề kháng” trước các thông tin sai lệch, giảm thiểu nguy cơ bị dẫn dắt bởi các luận điệu xuyên tạc.

Nếu kinh tế là điểm tựa của niềm tin thì đội ngũ cán bộ cơ sở được coi là nòng cốt, là “chân rết” trong việc cụ thể hóa chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách của Nhà nước đi vào thực tiễn cuộc sống. Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị cũng đã xác định BVNTTT của Đảng là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, trong đó cán bộ cơ sở giữ vai trò trực tiếp tuyên truyền, định hướng dư luận, nắm tình hình và giải quyết vấn đề phát sinh ngay tại cơ sở. Trong không gian rộng lớn như Lâm Đồng hiện nay, việc phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ cơ sở nói chung, vùng đồng bào DTTS nói riêng trong đấu tranh, BVNTTT của Đảng càng cấp thiết hơn bao giờ hết.

Người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS giúp bà con hiểu đúng chủ trương, giữ vững sự đồng thuận, đoàn kết trong cộng đồng

Điều này đòi hỏi, đội ngũ cán bộ cơ sở, nhất là cán bộ DTTS phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, am hiểu văn hóa, phong tục và kỹ năng tuyên vận, phải “óc nghĩ, mắt trông, chân đi, tai nghe, miệng nói, tay làm”, phải đi trước mở đường cho người dân đi theo. Đặc biệt, trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, cán bộ cơ sở càng phải thực sự gần dân, hiểu dân, trọng dân, tin dân và kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh từ cơ sở để các mâu thuẫn lớn hóa nhỏ, nhỏ không tích tụ thành lớn, xử lý triệt để từ khi mới manh nha; không hình thành “điểm nóng” hay khoảng trống thông tin cho các thế lực bên ngoài lợi dụng.

Trước yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở “vừa hồng, vừa chuyên”, Tỉnh ủy đã kịp thời ban hành Nghị quyết số 10-NQ/TU về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở giai đoạn 2026-2030, định hướng đến 2035. Mục tiêu là xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang phục vụ Nhân dân, kiên quyết sàng lọc những trường hợp yếu kém, suy thoái, gây ảnh hưởng đến niềm tin của Nhân dân. Đồng thời, xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực số, đào tạo cán bộ trẻ, nữ và DTTS thông thạo địa bàn, hiểu phong tục, đủ uy tín để làm tốt công tác vận động quần chúng.

Tại Hội nghị sơ kết 1 năm triển khai thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh một lần nữa yêu cầu cần tiếp tục rà soát, bố trí cán bộ cơ sở theo hướng “đúng người, đúng việc”, lấy hiệu quả phục vụ Nhân dân làm thước đo cốt lõi. Quan điểm này cũng thống nhất với chỉ đạo xuyên suốt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong việc lấy Nhân dân là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu và là động lực của phát triển. Mọi chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước đều phải hướng đến mục tiêu cao nhất là nâng cao đời sống và củng cố niềm tin của Nhân dân.

Tạo sức đề kháng xã hội từ nội tại cộng đồng

Sự phát triển mạnh mẽ của không gian số đã và đang làm thay đổi căn bản cách tiếp cận thông tin của người dân nói chung, đồng bào DTTS nói riêng. Thay vì tiếp cận thông tin một chiều như trước đây, hiện nay, người dân tiếp cận thông tin đa chiều, đan xen giữa nguồn tin chính thống và các nguồn tin chưa được kiểm chứng, nhất là ở vùng sâu, vùng xa và vùng đồng bào DTTS.

Vấn đề tiếp cận này không nằm ở việc kiểm soát thông tin, mà nằm ở khả năng hình thành “hàng rào nhận thức” trong xã hội. Khi nguồn thông tin chính thống được định hướng kịp thời, rõ ràng và dễ hiểu thì một mặt người dân tiếp nhận, một mặt sẽ tự đối chiếu, tự sàng lọc và tự điều chỉnh nhận thức. Điều này có được cũng chính nhờ một phần không nhỏ từ những hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn thông tin ngay tại cơ sở, từ cộng đồng.

Từ nhiều nguồn lực hỗ trợ của Trung ương, địa phương, nhiều hộ DTTS xã Quảng Khê đã vươn lên thoát nghèo

Nhận thức được vai trò mở đường, chỉ lối trong định hướng tư tưởng của Nhân dân, trước, trong và sau các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, địa phương như: Đại hội Đảng các cấp, bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, tại nhiều địa bàn vùng sâu, vùng đồng bào DTTS. Từ khi kế hoạch còn nằm trên giấy đến khi ra thực tiễn và kết thúc thành công, cán bộ cơ sở đều trực tiếp đến từng cụm dân cư tuyên truyền, vận động bà con sử dụng mạng xã hội an toàn, trách nhiệm.

Cùng với phổ biến chủ trương, chính sách, đội ngũ này còn tận tình hướng dẫn người dân nhận diện thông tin sai lệch, clip cắt ghép, nội dung xuyên tạc liên quan đến đại hội Đảng, bầu cử, nhất là công tác nhân sự các cấp và những vấn đề dân sinh dễ bị lợi dụng kích động. Với việc “đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà”, nhiều người lớn tuổi đã được hướng dẫn cách kiểm chứng thông tin ngay trên điện thoại thông minh, tránh chia sẻ hoặc tin theo những thông tin chưa được xác thực trên mạng xã hội.

Trong những dịp này không thể thiếu vai trò của già làng, trưởng thôn, bí thư chi bộ và người có uy tín trong cộng đồng DTTS. Hơn ai hết, họ được xem là điểm tựa niềm tin - người giúp bà con hiểu đúng chủ trương, giữ vững sự đồng thuận, đoàn kết trong cộng đồng. Nhiều vấn đề mâu thuẫn ở các buôn, bon, bản làng đã được già làng, người có uy tín và cán bộ cơ sở hóa giải bằng sự đồng thuận hình thành từ bên trong cộng đồng, bằng tiếng nói của những người được bà con tin tưởng.

Khi người có uy tín trở thành cầu nối giữa chủ trương của Đảng, chính sách nhà nước và đời sống Nhân dân, thông tin không còn là sự truyền đạt một chiều mà trở thành quá trình đồng thuận xã hội được hình thành từ gốc rễ. Điều này cũng có nghĩa “thế trận lòng dân” chỉ thực sự bền vững khi các yếu tố kinh tế, chính trị, thông tin và cộng đồng vận hành thống nhất, tương tác và bổ trợ lẫn nhau, tạo thành năng lực tự ổn định từ bên trong.

Cán bộ xã Quảng Sơn tích cực tuyên truyền, vận động bà con cảnh giác trước luận điệu xuyên tác của các thế lực thù địch về các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước năm 2026

Sau khi mở rộng địa bàn, dù đang đối diện nhiều khó khăn, thách thức, nhưng tỉnh lại có nhiều dư địa để chuyển hóa sự đa dạng thành động lực nội sinh mà cốt lõi chính là sự đồng thuận của xã hội và ổn định từ cơ sở. Khi kinh tế tạo nền tảng, cán bộ giữ vai trò hạt nhân, thông tin được định hướng kịp thời và cộng đồng hình thành năng lực tự điều chỉnh, niềm tin xã hội sẽ trở thành nội lực bền vững của hệ thống chính trị.

Suy cho cùng, BVNTTT của Đảng không chỉ là phản bác trên không gian mạng, mà còn để người dân thấy rõ sự đổi thay trong đời sống và tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, của cấp ủy, chính quyền. Khi lòng dân được bồi đắp, mỗi người dân sẽ trở thành một “pháo đài” vững chắc trong BVNTTT của Đảng từ cơ sở.

Kỳ 1: Nhận diện thủ đoạn xuyên tạc mới trên không gian mạng

Kỳ 2: “Thế trận lòng dân” - lá chắn mềm từ cơ sở