Kỳ cuối: Đồng bộ giải pháp để mạng lưới giáo dục vận hành trôi chảy

Thầy trò ngành GD-ĐT Đà Nẵng bước vào năm học mới 2026-2027 với tâm thế mới.

Nhìn nhận rõ thuận lợi và khó khăn cốt lõi

Sau sắp xếp CSGD, có 70 CSGD thuộc Sở GD-ĐT (gồm 70 trường chính, 13 phân hiệu và 2 điểm trường); 382 CSGD thuộc UBND cấp xã, phường (gồm 382 trường chính, 511 phân hiệu và 785 điểm trường). Số lượng cán bộ quản lý trước sắp xếp là 2.305 người đã giảm xuống còn 1.522 người. Đối với 783 hiệu trưởng, phó hiệu trưởng và các chức danh tương đương dôi dư, thành phố đã phân công sang làm giáo viên giảng dạy hoặc chuyển đổi vị trí việc làm phù hợp, đồng thời phối hợp thẩm định các trường hợp có nguyện vọng tinh giản biên chế theo quy định.

Căn cứ theo quy mô trường lớp thực tế, toàn ngành còn thiếu 5.906 chỉ tiêu biên chế.Để bảo đảm nhân lực cho năm học mới, HĐND thành phố đã giao 3.319 chỉ tiêu hợp đồng lao động thực hiện vị trí việc làm viên chức, giúp các CSGD cơ bản hoàn thành việc ký kết hợp đồng với giáo viên và nhân viên hỗ trợ.

Nhìn một cách tổng thể, việc sáp nhập mạng lưới trường lớp đã thu gọn bộ máy quản lý, giảm bớt chi phí hành chính, nguồn lực đầu tư được tập trung cho công tác chuyên môn, công tác chăm sóc, dạy dỗ trẻ ở bậc MN, công tác dạy-học ở bậc phổ thông. Học sinh vẫn được học tập tại các điểm trường quen thuộc, không bị xáo trộn hay gia tăng khoảng cách di chuyển. Việc dùng chung hệ thống dữ liệu, kế hoạch chuyên môn và hồ sơ quản lý cũng giúp nâng cao hiệu quả điều hành liên phân hiệu, điểm trường.

Tuy nhiên, những khó khăn phát sinh từ thực tiễn vận hành mô hình mới cũng đòi hỏi ngành giáo dục và chính quyền các cấp phải nhìn nhận thẳng thắn để có giải pháp tháo gỡ kịp thời. Khoảng cách địa lý giữa trường chính và các phân hiệu tại các vùng ven, vùng khó khăn khiến công tác kiểm tra, giám sát chuyên môn và an toàn bán trú gặp nhiều trở ngại. Đội ngũ nhân sự phụ trợ như kế toán, y tế, bảo vệ phải gánh vác khối lượng công việc gấp nhiều lần khi phục vụ nhiều phân hiệu, điểm trường rải rác. Thêm vào đó là sự chênh lệch về điều kiện cơ sở vật chất và mức thu dịch vụ bán trú giữa các vùng đô thị và vùng ven, gây không ít khó khăn cho công tác vận động học sinh ra lớp.

Giải pháp then chốt từ Sở GD-ĐT Đà Nẵng

Về khó khăn đối với vị trí kế toán, bà Bùi Thị Thu Thủy – Trưởng phòng Tổ chức Sở GD-ĐT TP cho biết, Nghị định 235/2026/NĐ-CP của Chính phủ về hợp đồng thực hiện công việc trong đơn vị sự nghiệp công lập cho phép tất cả các hoạt động đều có thể thuê dịch vụ. Hiện nay, kinh phí cấp trên đầu học sinh (không còn kinh phí khoán), nếu trường cảm thấy không kham nổi thì hợp đồng dịch vụ. Bà Thủy cho biết thêm, hiện Sở chỉ đang vướng trong việc bố trí kế toán 2 đối với trường phổ thông có khá nhiều HS là người dân tộc thiểu số học (không phải là trường PTDTNT/BT) thì có được bổ sung thêm kế toán không, tuy nhiên vấn đề này Bộ chưa trả lời.

Đối với những lúng túng trong công tác tổ chức bộ máy chuyên môn, Trưởng phòng Tổ chức Sở GD-ĐT thành phố cho biết, ngành đã có định hướng để các hiệu trưởng chủ động sắp xếp nhân sự trên nguyên tắc tinh gọn, không thành lập phình to các đầu mối tổ chuyên môn so với trước đây. Các trường cần bám sát hướng dẫn tại Công văn 5555/2026/BGDĐT-GDTrH của Bộ GD-ĐT ngày 18-8-2026 để chủ động gom gọn bộ máy, tối ưu hóa đội ngũ quản lý cấp tổ và thực hiện mô hình dùng chung nhân sự phụ trợ giữa các điểm trường.

Được biết, để tháo gỡ các vướng mắc sau xáp nhập CSGD, Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng đã, đang triển khai đồng bộ nhiều nhóm giải pháp căn cơ. Trọng tâm hàng đầu là hoàn thiện cơ chế phân cấp và ủy quyền. Theo đó, Sở đã ban hành hướng dẫn chi tiết về phân công nhiệm vụ giữa hiệu trưởng và phó hiệu trưởng phụ trách phân hiệu, quy định rõ cơ chế ủy quyền điều hành để cán bộ đứng điểm trường có đầy đủ thẩm quyền xử lý nhanh các công việc thường nhật tại cơ sở. Song song với việc hoàn thiện cơ chế, công tác chuyển đổi số và quản trị thông minh được đẩy mạnh nhằm hỗ trợ quản lý từ xa. Ngành giáo dục ứng dụng thống nhất hệ thống cơ sở dữ liệu chung, sổ điểm điện tử, tổ chức họp trực tuyến và duy trì các kênh thông tin điều hành nhanh giữa lãnh đạo Sở, Phòng với cán bộ quản lý các trường. Cùng đó là tổ chức bồi dưỡng nâng cao năng lực quản trị, quản lý tài chính và an toàn học đường cho đội ngũ cán bộ quản lý, đặc biệt phó hiệu trưởng phụ trách phân hiệu...“Riêng bậc học MN, từ trong hè đến nay đã tổ chức 2 đợt “Lãnh đạo trường học”, qua đó góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, quản trị trường học cho đội ngũ quản lý giáo dục ở bậc học này...”, bà Lê Thị Diệu Thủy – Phó phòng GDMN Sở GD-ĐT cho hay. Bên cạnh đó, ngành tham mưu UBND thành phố tiếp tục ưu tiên nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất cho các điểm trường còn thiếu thốn, đồng thời hỗ trợ tháo gỡ vướng mắc về tài chính, nhân sự trong giai đoạn đầu vận hành cho các trường sau sáp nhập.

Theo bà Lê Thị Bích Thuận - Giám đốc Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng, việc sắp xếp lại mạng lưới trường lớp là một chủ trương lớn nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả đầu tư cho giáo dục. Những chệch choạc cùng khó khăn, vất vả trong giai đoạn đầu vận hành là điều khó tránh khỏi. Vì sự nghiệp giáo dục, vì học sinh thân yêu, lãnh đạo Sở mong muốn toàn thể cán bộ, giáo viên xác định rõ nhiệm vụ chính trị, giữ vững tâm huyết và nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ ở mọi vị trí công tác.

Chia sẻ với áp lực quản lý gia tăng khi hiệu trưởng phải bao quát cả trường chính lẫn các phân hiệu, Giám đốc Sở GD-ĐT cho rằng, để vận hành hiệu quả mô hình trường học mới sau sắp xếp, đòi hỏi người đứng đầu phải chủ động chuyển đổi tư duy từ “quản lý” hành chính truyền thống sang “quản trị nhà trường” hiện đại, phát huy tinh thần đoàn kết để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm học đầu tiên vận hành mô hình trường học mới theo tinh thần chung của toàn ngành “Đổi mới tư duy - Chuyển biến mạnh mẽ - Kết quả thực chất”.

Hy vọng, với tinh thần chủ động thích ứng của đội ngũ quản lý, sự tận tụy của giáo viên cùng sự đồng hành của phụ huynh và các giải pháp tháo gỡ kịp thời từ chính quyền, ngành GD-ĐT, hệ thống giáo dục Đà Nẵng sẽ từng bước vượt qua thách thức, đưa các hoạt động nhà trường đi vào quỹ đạo ổn định và chất lượng.

P.Thủy- Trần Tân