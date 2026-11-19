​Từ tháng 5.2026, Công ty Cổ phần May X19 đã chính thức tiếp nhận nhiệm vụ sản xuất 40 cờ Tổ quốc và 30 cờ Triển lãm phục vụ Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026, dự kiến khai mạc ngày 10.12 tại sân bay Gia Lâm, Hà Nội.

Không giống những lá cờ thông thường, các sản phẩm đặc biệt này có kích thước 5,4m x 3,6m (diện tích gần 20m²), được thiết kế riêng để treo dưới trực thăng trong màn bay chào mừng.

Những lá cờ lớn sẵn sàng tung bay tại "Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026"

Do đó, quá trình sản xuất đòi hỏi kỹ thuật may, gia cố và kiểm tra cực kỳ chặt chẽ để bảo đảm độ bền bỉ, an toàn tuyệt đối khi chịu áp lực sức gió lớn trên bầu trời. Quá trình sản xuất đòi hỏi kỹ thuật may, gia cố và kiểm tra cực kỳ chặt chẽ để bảo đảm độ bền bỉ, an toàn tuyệt đối khi chịu áp lực sức gió lớn trên bầu trời.

​Tại Phòng Kỹ thuật - Công nghệ của Công ty Cổ phần May X19, quy trình chế tác bắt đầu từ việc tiếp nhận kế hoạch, nghiên cứu kích thước và đối chiếu với khổ vải thực tế để tính toán sơ đồ cắt phù hợp.

Sau khi cắt chính xác các chi tiết chính và phụ, vải được chuyển xuống xưởng may để thực hiện các công đoạn lấy dấu, xác định vị trí gắn ngôi sao vàng và lắp ghép.

Những lá cờ được thiết kế riêng để treo dưới trực thăng trong màn bay chào mừng

Quá trình sản xuất đòi hỏi kỹ thuật may, gia cố và kiểm tra cực kỳ chặt chẽ để bảo đảm độ bền bỉ, an toàn tuyệt đối khi chịu áp lực sức gió lớn trên bầu trời

Chia sẻ về quy trình khắt khe này, bà Nguyễn Thị Hằng, Trưởng Phòng Kỹ thuật - Công nghệ, Công ty Cổ phần May X19 cho biết, quá trình triển khai nhiệm vụ có những điều chỉnh nhất định về số lượng và chủng loại, đòi hỏi bộ phận kỹ thuật phải chủ động sắp xếp lại công việc nhằm bảo đảm tiến độ và chất lượng, hoàn thành đến đâu bàn giao ngay đến đó.

Theo bà Hằng, công đoạn cốt lõi là phải gia cố các đường may để lá cờ chịu được sức gió khi bay.

Một người thợ có tay nghề vững cũng phải mất khoảng hai ngày mới hoàn thiện được phần đế của một lá cờ, chưa kể thời gian may sao và đính bọ.

Quy trình chế tác bắt đầu từ việc tiếp nhận kế hoạch, nghiên cứu kích thước và đối chiếu với khổ vải thực tế để tính toán sơ đồ cắt phù hợp

Đi sâu vào kỹ thuật xử lý các vị trí chịu lực lớn, bà Hằng cho hay, kinh nghiệm tích lũy từ các sự kiện lớn trước đây giúp những người thợ tìm ra phương án gia cố tối ưu nhất.

Phần đuôi cờ nằm ở phía trên khi dựng ngược cán cờ, tuy chịu lực ít hơn phần phía dưới nhưng vẫn được cấu tạo chắc chắn từ bốn lớp vải kết hợp cùng dây dệt màu trắng chạy xung quanh.

Riêng tại khu vực đuôi cờ này, cứ cách khoảng 15cm, các công nhân lại bổ sung thêm một đường dây dệt rộng 2,5cm và cố định bằng bốn đường chỉ may song song nhằm tăng cường độ liên kết với thân cờ, triệt tiêu nguy cơ xé rách trước gió mạnh.

Để những lá cờ tung bay trước gió là nhiều lần cán bộ, công nhân rút kinh nghiệm, tìm tòi khắc phục các nhược điểm

Dù khối lượng công việc dịp cuối năm rất lớn, tập thể công nhân vẫn bố trí thời gian thực hiện song song nhiệm vụ sản xuất thường xuyên với việc may cờ phục vụ Triển lãm, nhiều ngày tăng ca liên tục đến 20 giờ tối.

Với những người thợ trực tiếp may cờ, đây không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn mà còn là niềm vinh dự đặc biệt.

Bà Nguyễn Thị Hằng cũng như các công nhân của Công ty bày tỏ niềm tự hào sâu sắc khi khoảnh khắc những lá cờ do chính tay mình may tung bay rực rỡ trên bầu trời trong các sự kiện trọng đại của đất nước.

​Ngay sau khi vượt qua các khâu kiểm tra nghiêm ngặt tại xưởng may X19, từng lá cờ hoàn thiện được bàn giao cho Viện Kỹ thuật Phòng không - Không quân để kết nối với hệ thống thiết bị treo chuyên dụng trên trực thăng

​Để bảo đảm tính đồng bộ và chuẩn xác cao nhất, công tác tổ chức sản xuất được điều hành chặt chẽ ngay từ ban lãnh đạo đơn vị.

Ông Bùi Trung Dũng, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần May X19 khẳng định, ngay khi nhận nhiệm vụ, Công ty đã xây dựng kế hoạch bài bản, huy động đội ngũ thợ lành nghề, chuẩn bị đầy đủ máy móc, vật tư và phân công trách nhiệm rõ ràng từ khâu thiết kế, cắt may đến kiểm tra chất lượng.

Trong suốt quá trình thực hiện, Công ty luôn phối hợp mật thiết với Viện Kỹ thuật Phòng không - Không quân để thống nhất các thông số kỹ thuật, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc phát sinh.

​Ngay sau khi vượt qua các khâu kiểm tra nghiêm ngặt tại xưởng may X19, từng lá cờ hoàn thiện được bàn giao cho Viện Kỹ thuật Phòng không - Không quân để kết nối với hệ thống thiết bị treo chuyên dụng trên trực thăng.

Sự tỉ mỉ, chính xác gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ của những người thợ X19

Viện Kỹ thuật Phòng không - Không quân đã chuẩn bị sẵn sàng 10 bộ thiết bị treo cờ, bao gồm 7 bộ chính thức và 3 bộ dự phòng, được thiết kế đặc thù nhằm duy trì độ căng và hạn chế tối đa tác động của nhiễu động không khí trong suốt quá trình bay luyện tập lẫn thực hiện nhiệm vụ chính thức.

​Kế thừa bề dày kinh nghiệm từ Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội năm 2010 đến nay, đội ngũ cán bộ, công nhân Công ty Cổ phần May X19 luôn ý thức sâu sắc rằng mỗi lá cờ không đơn thuần là sản phẩm phục vụ trang trí hay nghi lễ.

Hơn hết, đó là biểu tượng thiêng liêng của chủ quyền quốc gia, tinh thần đoàn kết hữu nghị và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Sự tỉ mỉ, chính xác gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ của những người thợ X19 đang góp phần tạo nên thành công cho Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026, lan tỏa mạnh mẽ hình ảnh đất nước và Quân đội nhân dân Việt Nam chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đến với bạn bè quốc tế.