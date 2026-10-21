Kỳ Co - thiên đường biển xanh, cát trắng giữa lòng Quy Nhơn

Sở hữu làn nước biển trong xanh, bãi cát trắng mịn cùng những ghềnh đá kỳ thú, Kỳ Co là điểm đến hấp dẫn dành cho du khách yêu thiên nhiên. (Ảnh: Nguyên Linh/TTXVN)

Sở hữu làn nước biển trong xanh, bãi cát trắng mịn cùng những ghềnh đá kỳ thú, Kỳ Co là điểm đến hấp dẫn dành cho du khách yêu thiên nhiên.

Không chỉ có cảnh sắc hoang sơ, nơi đây còn mang đến nhiều trải nghiệm thú vị, từ ngắm san hô, khám phá biển đảo đến thưởng thức hải sản tươi ngon.

Vẻ đẹp hoang sơ của biển xanh, cát trắng

Nằm trên địa phận phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai, cách trung tâm Quy Nhơn khoảng 20-25km, bãi biển Kỳ Co được ví như một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp với biển xanh, cát trắng và nắng vàng.

Được bao quanh bởi những dãy núi xanh thẳm, nơi đây mang vẻ đẹp hoang sơ, yên bình, trở thành điểm dừng chân yêu thích của nhiều du khách mỗi dịp Hè.

Bãi biển Kỳ Co trải dài, uốn cong hình lưỡi liềm như vầng trăng khuyết, với ba mặt tựa núi và một mặt hướng ra biển. Từ xa, du khách có thể chiêm ngưỡng những triền núi phủ cây xanh, hàng dừa nghiêng bóng xuống bãi cát, tạo nên khung cảnh vừa hùng vĩ vừa thơ mộng.

Càng tiến gần bờ biển, không gian càng trở nên khoáng đạt. Những làn gió mang theo vị mặn của biển khơi hòa cùng tiếng sóng vỗ rì rào đem đến cảm giác thư thái, giúp du khách tạm gác lại những bộn bề của cuộc sống thường nhật.

Điểm nhấn làm nên sức hút đặc biệt của Kỳ Co chính là màu nước biển trong vắt. Từ ngoài khơi vào bờ, mặt biển chuyển dần từ xanh đậm sang xanh dương rồi xanh ngọc bích, tạo nên những dải màu tự nhiên đầy cuốn hút. (Ảnh: Hồng Hạnh/Vietnam+)

Điểm nhấn làm nên sức hút đặc biệt của Kỳ Co chính là màu nước biển trong vắt. Từ ngoài khơi vào bờ, mặt biển chuyển dần từ xanh đậm sang xanh dương rồi xanh ngọc bích, tạo nên những dải màu tự nhiên đầy cuốn hút. Vào những ngày trời quang, làn nước trong đến mức du khách có thể nhìn thấy đáy ở những khu vực nước nông, mang lại cảm giác như đang bơi giữa một hồ nước khổng lồ giữa thiên nhiên.

Không chỉ hấp dẫn bởi biển xanh, Kỳ Co còn gây ấn tượng với những ghềnh đá tự nhiên trải dài hai bên bờ. Có nơi, những khối đá dựng đứng nối tiếp nhau tạo thành các vách đá độc đáo; có chỗ, đá lõm xuống thành những hố nông, giữ lại nước biển khi thủy triều rút, hình thành các hồ nước nhỏ. Qua thời gian bị sóng biển bào mòn, một số khối đá còn xuất hiện những lỗ hổng lớn, tạo nên hình thù kỳ thú.

Mỗi góc ở Kỳ Co đều mang một nét đẹp riêng, là điểm dừng chân lý tưởng để du khách lưu lại những bức ảnh giữa biển trời bao la. Vào buổi sáng sớm, mặt biển trong veo phản chiếu ánh bình minh, trong khi chiều xuống, ánh hoàng hôn đỏ rực dần khuất sau những dãy núi, tạo nên khung cảnh thơ mộng.

Trải nghiệm khám phá biển đảo và những hoạt động hấp dẫn

Đến Kỳ Co, du khách không chỉ được tắm biển, thư giãn trên bãi cát mà còn có cơ hội tham gia nhiều hoạt động khám phá thiên nhiên. Một trong những trải nghiệm đáng nhớ là đi thuyền thúng cùng ngư dân ra Bãi Dứa để ngắm san hô.

Với làn nước trong xanh, du khách có thể mặc áo phao, đeo kính bơi và quan sát những dải san hô nhiều màu sắc cùng đàn cá nhỏ bơi lội dưới mặt nước. Khung cảnh sinh động của thế giới đại dương mang đến cảm giác gần gũi với thiên nhiên, đặc biệt hấp dẫn những người yêu thích khám phá biển.

Du khách nhí trải nghiệm ngắm san hô ở Kỳ Co. (Ảnh: Hồng Hạnh/Vietnam+)

Bên cạnh đó, du khách có thể thuê thuyền hoặc cano để câu cá, câu mực, tìm hiểu công việc đánh bắt hải sản thường ngày của ngư dân địa phương. Các hoạt động giải trí như môtô nước, cano lướt ván, kéo phao chuối hay dù bay cũng góp phần làm chuyến đi thêm sôi động. Với bãi cát rộng và không gian thoáng đãng, Kỳ Co còn phù hợp để tổ chức các hoạt động vui chơi tập thể, gắn kết bạn bè và đồng nghiệp.

Đối với những người yêu thích vận động, hành trình khám phá các ngọn núi quanh bãi biển cũng là lựa chọn đáng thử. Từ những điểm cao, du khách có thể phóng tầm mắt ngắm toàn cảnh Kỳ Co với bờ cát cong mềm mại, làn nước xanh ngọc và những dãy núi nối tiếp nhau. Đây cũng là cơ hội để cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp hoang sơ của vùng biển Quy Nhơn.

Thưởng thức hải sản, tận hưởng mùa hè ở Kỳ Co

Sau những giờ vui chơi trên biển, du khách có thể thưởng thức các món ăn dân dã mang hương vị đặc trưng của vùng biển. Những món như ốc nướng, bào ngư nướng, cua, mực hấp, cầu gai nướng mỡ hành hay bánh hỏi là những lựa chọn được nhiều người yêu thích.

Hải sản tươi ngon, cách chế biến giản dị giúp giữ được vị ngọt tự nhiên của nguyên liệu. Bên cạnh ẩm thực, sự gần gũi, thân thiện của người dân địa phương cũng góp phần tạo nên sức hấp dẫn cho hành trình khám phá Kỳ Co.

Từ Kỳ Co, du khách có thể kết hợp tham quan nhiều điểm đến nổi tiếng lân cận như Eo Gió, đảo Yến và khu cắm trại Trung Lương, tạo nên hành trình khám phá thiên nhiên, văn hóa và ẩm thực đặc sắc của vùng đất Quy Nhơn.

Thời gian thích hợp để du lịch Kỳ Co thường từ tháng 4 đến tháng 9, khi thời tiết thuận lợi hơn cho các hoạt động tắm biển và khám phá biển đảo. Du khách nên theo dõi dự báo thời tiết, đặc biệt khi có kế hoạch đi thuyền, cano hoặc lặn ngắm san hô.

Với cảnh quan thiên nhiên cuốn hút, làn nước trong xanh, những ghềnh đá độc đáo cùng nhiều trải nghiệm thú vị, Kỳ Co là điểm đến phù hợp cho chuyến nghỉ dưỡng mùa hè. Nơi đây không chỉ đem đến những khoảnh khắc thư giãn giữa biển trời mà còn để lại dấu ấn khó quên về vẻ đẹp hoang sơ của vùng biển Quy Nhơn./.