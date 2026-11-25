Từ lớp XHH đặc cách tốt nghiệp năm 1991, chỉ một năm sau khi thành lập Khoa Xã hội học – Tâm lý học (1991), trường tuyển sinh lớp XHH chính quy đầu tiên: đó là khóa 37 của sinh viên Trường Đại học Tổng hợp. Đến nay, Khoa XHH đã và đang đào tạo được 35 khóa sinh viên đại học chính quy, chưa kể các khóa đào tạo hệ vừa học vừa làm, liên thông. Từ khoảng 80 học viên tốt nghiệp lớp XHH đặc cách, đến nay, Khoa đã đào tạo khoảng gần 4000 cử nhân XHH.

Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội (nay là Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn) không chỉ là cơ sở giáo dục đại học đầu tiên đào tạo XHH mà còn là trường đại học đầu tiên đào tạo cả ba hệ: cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ. Tính đến năm 2026, Khoa đã đào tạo được 800 học viên cao học và khoảng 200 nghiên cứu sinh (NCS). Nhiều cựu sinh viên, học viên cao học và NCS của Khoa đã trưởng thành và thành đạt trong các lĩnh vực kinh tế – chính trị – xã hội.

Có thể kể đến một số cựu học viên tiêu biểu như: TS. Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng các Khóa XIII, XIV; Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương, Đại biểu Quốc hội Khóa XIII, XIV; PGS.TS. Bùi Hoài Sơn, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương và là Đại biểu Quốc hội khóa XVI; TS. Lâm Văn Đoan, Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và xã hội, Quốc hội khóa XVI; PGS.TS. Đào Thanh Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy và Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh (nhiệm kỳ 2026–2031); TS. Võ Tuấn Nhân (giữ chức Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường từ năm 2016 và nghỉ hưu theo chế độ từ năm 2023); Thạc sĩ Nguyễn Thị Hạnh từng giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh từ tháng 7/2020 và hiện nay giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Quảng Ninh, v.v.

Bên cạnh đó, trong số học viên lớp XHH đặc cách công tác tại Bộ Công an có Thiếu tướng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Xuân Hà - nguyên Cục trưởng Cục An ninh Tây Nguyên; và Thiếu tướng Trần Đạo Hoàng, nguyên Cục trưởng (đã mất).

Bên cạnh đào tạo các thế hệ sinh viên, học viên cao học, NCS, đội ngũ giảng viên của Khoa cũng được đào tạo và tự đào tạo không ngừng trưởng thành, đáp ứng tốt yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực XHH trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 và chuyển đổi số.

Cho đến nay, đội ngũ giảng viên đã và đang công tác tại Khoa, chỉ tính riêng ngành XHH, đã có 4 Giáo sư, 7 Phó giáo sư, 7 Tiến sĩ. Nhờ vậy, uy tín và thương hiệu đào tạo của Khoa XHH&CTXH đã tạo nên thương hiệu hàng đầu của cả nước. Năm 2025 ngành XHH của Khoa XHH – Trường Đại học KHXH&NV, ĐHQG Hà Nội được xếp hạng 301–375 thế giới theo bảng xếp hạng QS World University Rankings by Subject 2025, ghi dấu bước tiến về uy tín học thuật quốc tế. Cũng cần nói thêm, từ "đốm lửa" đào tạo XHH tại Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, đến nay trên phạm vi cả nước đã có 13 Trường đại học đào tạo nhân lực XHH, bao gồm:

• Khu vực miền Bắc có 5 trường: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQG Hà Nội; Trường Đại học Sư phạm Hà Nội; Trường Đại học Công Đoàn; Học viện Báo chí và Tuyên truyền; Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

• Khu vực miền Trung và Tây Nguyên có 2 trường: Trường Đại học Khoa học – Đại học Huế; Trường Đại học Đà Lạt.

• Khu vực miền Nam có 6 trường: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQG TP.HCM; Trường Đại học Mở TP.HCM; Trường Đại học Tôn Đức Thắng; Trường Đại học Văn Hiến; Trường Đại học Cần Thơ; Trường Đại học Bình Dương.

Chứng nhận ngành XHH của Khoa XHH, Trường Đại học KHXH&NV, ĐHQG Hà Nội xếp hạng 301–375 thế giới theo bảng xếp hạng QS World University Rankings by Subject 2025.

Đặc biệt, trong đó có ba trường đào tạo cả ba hệ đại học, cao học và NCS (Trường Đại học KHXH&NV, ĐHQG Hà Nội; Trường Đại học KHXH&NV, ĐHQG TP. Hồ Chí Minh; Trường Đại học Tôn Đức Thắng).

Bên cạnh đó, có Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Học viện KHXH Việt Nam đào tạo ngành XHH ở bậc sau đại học. PGS. Chung Á (nguyên Giám đốc Trung tâm Xã hội học – Tin học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, tiền thân của Viện Xã hội học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) nhớ lại: “Ngày 25/11/1990, Giám đốc Học viện ký quyết định thành lập Trung tâm Xã hội học – Tin học của Học viện. Ngay sau khi thành lập được một năm Trung tâm XHH – Tin học đã tiến hành thủ tục xin phép Bộ Giáo dục và Đào tạo đồng ý cho đào tạo NCS. Những NCS ngắn hạn và dài hạn đầu tiên được đào tạo tại Việt Nam là do Trung tâm XHH – TH của Học viện đào tạo như: TS. Nguyễn Quốc Triệu (nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế, nguyên Chủ tịch UBND TP. Hà Nội), Nguyễn Thị Vinh Thi, Nguyễn Văn Thủ, Nguyễn Thị Vân Chi, Lê Ngọc Văn, v.v.

Năm 2006, Hội Xã hội học Việt Nam được thành lập, Hội XHH Việt Nam là thành viên chính thức của Liên hiệp các Hội Khoa học & Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA). Theo báo cáo tại Đại hội IV nhiệm kỳ 2022-2027, Hội đã tập hợp được đội ngũ nhà khoa học chuyên môn cao, với Ban Chấp hành gồm 33 thành viên. Các hội viên đông về số lượng và mạnh về chất lượng, trong đó có 17 chi hội thuộc các trường đại học, học viên đào tạo từ đại học trở lên; 7 chi hội thuộc các Viện nghiên cứu, trong đó 3 Viện đào tạo sau đại học.

Giảng viên Khoa XHH&CTXH ngày Kỷ niệm 35 năm thành lập Khoa.

Hội Xã hội học quy tụ nhiều nhà xã hội học uy tín, có bề dày nghiên cứu và đóng góp tích cực cho khoa học xã hội Việt Nam. Số liệu tổng hợp từ 300 hội viên Hội XHH Việt Nam cho thấy, có 11 Giáo sư, 41 Phó giáo sư, 97 Tiến sĩ và 153 Thạc sĩ, nghiên cứu sinh. Hội có mối liên kết chặt chẽ với các viện nghiên cứu, trường đại học và tổ chức xã hội trong và ngoài nước, tạo điều kiện thuận lợi cho hợp tác và phát triển. Hội đã thực hiện nhiều nghiên cứu có giá trị, góp phần vào việc hoạch định chính sách và phát triển xã hội. Các nhà xã hội học cũng đã tích cực tham gia chuẩn bị các báo cáo tư vấn chính sách, đánh giá nguyên nhân, tác động xã hội của những vấn đề chính trị – xã hội cấp thiết ở mỗi giai đoạn, v.v. phục vụ việc xây dựng văn kiện ở các kỳ Đại hội Đảng.

Những năm gần đây, mỗi năm, các cơ sở giáo dục đại học, học viện cung cấp khoảng một ngàn cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ XHH cho đất nước, bổ sung vào đội ngũ nhân lực XHH làm việc trên khắp các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội.

Hà Nội, ngày 20/11/2026

GS.TS.NGƯT. Hoàng Bá Thịnh