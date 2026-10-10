Kỳ 4: Kỳ vọng và yêu cầu ở chặng nước rút

Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang và lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng tham quan xưởng đúc nhôm thuộc Nhà máy Điện phân nhôm Đắk Nông

Đà Lạt nhìn từ trên cao với không gian đô thị đan xen giữa cảnh quan tự nhiên và các công trình kiến trúc. Đây là những giá trị được định hướng bảo tồn trong quy hoạch đến năm 2050. Ảnh Chính Thành

Hơn 270 ngày kể từ đầu năm 2026, Lâm Đồng vừa kiện toàn bộ máy sau sắp xếp, vừa dồn sức cho mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 10% trở lên. Kết quả 9 tháng cho thấy đà tăng trưởng đã rõ hơn, song khoảng cách với đích đến vẫn lớn. 3 tháng cuối năm vì thế không chỉ là cuộc chạy “nước rút” của các con số, mà còn là “mệnh lệnh chính trị” để đánh giá năng lực lãnh đạo, chất lượng thực thi và vai trò nêu gương của người đứng đầu.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Y Thanh Hà Niê Kđăm kiểm tra công trình trường học biên giới phía Tây Lâm Đồng (tháng 7/2025)

Chủ tịch UBND tỉnh cũng khảo sát thực tế tuyến Đường liên xã Tánh Linh - Đồng Kho

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Hoạt động sản xuất trên lĩnh vực chế biến, chế tạo tại địa bàn phía Đông Lâm Đồng

Nông nghiệp công nghệ cao là một trong những thế mạnh của Lâm Đồng

Lâm Đồng đang khơi thông các động lực tăng trưởng, tạo đà hướng tới mục tiêu GRDP “2 con số”

Nhìn lại gần 270 ngày của năm 2026, hướng tăng trưởng kinh tế của Lâm Đồng cải thiện ngày càng rõ nét. Hết quý III/2026, tăng trưởng GRDP của tỉnh tăng 9,65%, xếp thứ 20/34 địa phương và cao hơn 2 quý đầu năm. Lũy kế 9 tháng, toàn tỉnh tăng 8,51%, thấp hơn 0,69 điểm phần trăm so với kịch bản đề ra.

Mô hình sản xuất giống lan hồ điệp cấy mô, áp dụng công nghệ cao tại xã Đạ Tẻh (Lâm Đồng) đang mang lại hiệu quả kinh tế cao

Theo đánh giá, đây chưa phải kết quả đủ để yên tâm nhưng là tín hiệu cho thấy những giải pháp thúc đẩy sản xuất, đầu tư và dịch vụ đã bắt đầu tạo lực. Sự chuyển biến tăng trưởng GRDP so với các quý trước và năm 2025 đã thể hiện sự bứt phá, nỗ lực, quyết tâm rất lớn của Lâm Đồng trong thực hiện nhiệm vụ này.

Dây chuyền sản xuất nhôm tại Nhà máy Điện phân nhôm Đắk Nông

Dòng vốn xã hội tiếp tục được khơi thông. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội 9 tháng thực hiện hơn 84.100 tỷ đồng, tăng 12,09% so với cùng kỳ. Tỉnh thu hút 63 dự án cấp mới, tổng vốn đăng ký gần 200.000 tỷ đồng.

Đó không chỉ là số vốn trên giấy, mà còn là yêu cầu phải nhanh chóng chuyển thành mặt bằng sạch, công trường, sản lượng và nguồn thu.

Lâm Đồng đang tập trung kích cầu du lịch vào thời điểm cuối năm

Ở lĩnh vực du lịch cũng giữ nhịp tăng khá với hơn 18,47 triệu lượt khách, tăng 19,17% so với cùng kỳ và đạt 73,64% kế hoạch năm. Thu ngân sách nhà nước tăng trưởng khá. Đầu tư công có chuyển biến khi tỷ lệ giải ngân tăng từ 22% vào tháng 6 lên gần 55%.

Tại hội nghị đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2026 diễn ra ngày 2/10, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười khẳng định, áp lực trước thời gian, khối lượng công việc lớn, nhưng Lâm Đồng đã nỗ lực, tập trung nguồn lực “chạy đua” để bảo đảm tiến độ nhiều nhiệm vụ. Thậm chí, tỉnh phải đối mặt và giải quyết những nhiệm vụ chưa từng có trong tiền lệ.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười kiểm tra tiến độ thi công trường học ở biên giới phía Tây Lâm Đồng (tháng 8/2026)

Đó là minh chứng cho sự đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm rất lớn của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến các xã, phường, đặc khu. Bởi vì để quản trị một đơn vị hành chính có không gian rộng lớn, dân số đông, nhiều đồng bào dân tộc cùng sinh sống như Lâm Đồng là bài toán cực kỳ khó. Bước đầu, toàn hệ thống đã làm được và đó chính là niềm vui, niềm tự hào. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười

Thực tế, để có nhịp tăng đó là cả một guồng chỉ đạo liên tục. Ngay từ đầu năm, UBND tỉnh xây dựng chương trình hành động và kịch bản tăng trưởng sát thực tiễn.

Khi kết quả 6 tháng chưa đạt yêu cầu, kịch bản các quý còn lại được điều chỉnh bằng Quyết định số 3950/QĐ-UBND ngày 13/8/2026. Phong trào thi đua “180 ngày đêm quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng 2 con số” được phát động, tạo một trục hành động xuyên suốt từ tỉnh đến 124 xã, phường, đặc khu.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười cắt băng khánh thành hạng mục đường lăn - hạ cất cánh sân bay Liên Khương

Sức ép tiến độ được đưa vào cách tổ chức công việc. Từng chỉ tiêu, lĩnh vực và địa bàn phải có người phụ trách. Nhiệm vụ được lượng hóa theo nguyên tắc “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền.

Trong 9 tháng, UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh ban hành khoảng 29.000 văn bản các loại, trong đó, hơn 16.000 văn bản chỉ đạo. Tuy nhiên, giá trị của chỉ đạo không nằm ở số lượng văn bản, mà ở khả năng biến mệnh lệnh hành chính thành tiến độ thực tế.

Trong đầu tư công, 6 tổ công tác do 6 Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm tổ trưởng thường xuyên kiểm tra, đôn đốc chủ đầu tư. Dự án có khả năng giải ngân thấp bị rà soát để điều chuyển vốn sang nơi làm tốt. Lâm Đồng cũng đưa ra những lựa chọn dứt khoát hơn. Đó là xử lý nhà thầu yếu kém, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, hoàn thiện tái định cư, bảo đảm nguồn vật liệu; đồng thời, nắm sát tình hình doanh nghiệp để tháo gỡ vướng mắc.

Nhiều đơn vị, địa phương Lâm Đồng đang nỗ lực tăng tốc trong giải ngân vốn đầu tư công

Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười kiên quyết, với nhà đầu tư yếu kém không có chuyển biến, tỉnh sẽ đề xuất cấp có thẩm quyền hủy hợp đồng và xử lý theo quy định. Thông điệp được đưa ra rõ ràng: kỷ luật tiến độ không thể dừng ở nhắc nhở.

Người đứng đầu chính quyền tỉnh yêu cầu chính quyền các cấp chuyển mạnh từ chủ trương sang hành động. Việc giao nhiệm vụ phải gắn với theo dõi, kiểm tra và đánh giá bằng KPI.

Kết quả cuối cùng phải thể hiện bằng chuyển biến trong thực tiễn. Nơi làm tốt được khen thưởng, nhân rộng. Nơi không hoàn thành phải kiểm điểm, phê bình và xử lý trách nhiệm.

Tổng thể dự án Khu du lịch Biển Quê Hương

Kết quả 8,51% sau 9 tháng là nền tảng nhưng cũng đặt ra bài toán rất nặng cho quý IV/2026. Theo Trưởng Thống kê tỉnh Phạm Quốc Hùng, để GRDP cả năm đạt từ 10% trở lên, quý IV phải tăng trên 12,88%.

So với kịch bản trước đó là trên 11,5%, yêu cầu mới cao hơn bởi kết quả quý III chưa đạt mức dự kiến. Khoảng cách 0,69 điểm phần trăm của 9 tháng phải được bù trong một quý có thời gian thực hiện ngắn, lại chịu tác động của thời tiết và các nút thắt khác có thể phát sinh.

Sản xuất hoa mẫu đơn theo hình thức cuốn chiếu của nông dân phường Lang Biang - Đà Lạt

“Để đạt GRDP từ 10% trở lên, trong quý IV/2026, Lâm Đồng phải quyết tâm đạt mức tăng trưởng trên 12,88%. Áp lực rất lớn, nhưng chúng ta hoàn toàn có cơ sở, nếu vào cuộc quyết tâm hơn trên tất cả các lĩnh vực trọng yếu", ông Hùng cho biết.

Trong thực tế, cơ sở của kỳ vọng này nằm ở các nguồn lực có thể tạo sản lượng ngay trong quý IV. Đó là công nghiệp chế biến, năng lượng, mùa thu hoạch nông sản, du lịch cuối năm, xuất khẩu và đầu tư công.

Lâm Đồng đặt mục tiêu khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản quý IV tăng trên 5,25%; công nghiệp - xây dựng tăng 19,9%; dịch vụ tăng trên 16%. Đây đều là mức rất cao, đòi hỏi từng ngành không chỉ hoàn thành kế hoạch thường xuyên mà phải tạo thêm phần tăng trưởng đủ lớn.

Lâm Đồng đang nỗ lực trải thảm đỏ thu hút các nhà đầu tư đến với địa phương

Trước hết, về trục tăng trưởng công nghiệp - xây dựng, Giám đốc Sở Công thương Nguyễn Bá Út cho biết, cùng với đẩy mạnh sản xuất các sản phẩm chủ lực là chế biến, chế tạo, trong quý IV/2026, Lâm Đồng sẽ đưa vào vận hành một số nhà máy thứ cấp trong khu, cụm công nghiệp.

“Chúng tôi sẽ tập trung giải quyết các thủ tục vướng mắc còn lại với các dự án điện năng lượng tái tạo. Đặc biệt, sở sẽ “đeo bám” Bộ Công thương để thúc đẩy tháo gỡ vướng mắc về chồng lấn quy hoạch khoáng sản nhóm I, phấn đấu đưa các dự án vào vận hành”, ông Út chia sẻ.

Đánh giá về dư địa tăng trưởng ở lĩnh vực công nghiệp - xây dựng, tại buổi làm việc với địa phương vào 31/7, Cục trưởng Cục Thống kê (Bộ Tài chính) Nguyễn Thị Hương khẳng định, công nghiệp chế tạo và sản xuất phân phối điện vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong tăng trưởng của Lâm Đồng. Trong đó, đáng chú ý nhất là Nhà máy Điện nhôm Đắk Nông đi vào hoạt động.

Công nghiệp chế biến, chế tạo - lĩnh vực đóng góp quan trọng vào tăng trưởng chung của toàn ngành

Theo tính toán sơ bộ của Cục Thống kê, những tháng cuối năm 2026, sản lượng nhà máy này đạt khoảng 90.000 tấn trên tổng công suất 150.000 tấn. Với sản lượng này, doanh thu đóng góp của nhà máy dự kiến vào khoảng 8.500 tỷ đồng. Cùng với đó, có khoảng gần 2.000 tỷ đồng được tạo ra từ năng lực sản xuất mới của thành phần kinh tế lớn.

“Tổng cộng Lâm Đồng sẽ có thêm 10.000 tỷ đồng đổ vào nền kinh tế, chiếm cơ cấu đóng góp khoảng 5% tổng giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn. Chưa kể, quá trình luyện nhôm sẽ tiêu thụ rất nhiều điện. Cứ trung bình, 1 tấn nhôm sẽ tiêu thụ khoảng 14.000 kW điện, từ đó, điện thương phẩm sẽ tăng lên, đóng góp vào GRDP của tỉnh”, bà Hương phân tích.

Sầu riêng là một trong những loại nông sản chủ lực của Lâm Đồng

Theo bà Hương, đối với ngành xây dựng, Lâm Đồng phụ thuộc rất nhiều vào tiến độ thi công các công trình, nhất là dự án chiếm tỷ trọng vốn lớn. Lâm Đồng đã và đang có sự chuyển biến rất lớn trong đầu tư công. Tuy nhiên, tín hiệu này cần được tăng tốc mạnh hơn trong những tháng cuối năm.

Đối với lĩnh vực nông nghiệp, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Phan Nguyễn Hoàng Tân nhấn mạnh, những tháng cuối năm, toàn ngành đẩy mạnh chế biến và tiêu thụ các nông sản chủ lực để giá trị sản xuất được ghi nhận. Sở sẽ tháo gỡ xuất khẩu sầu riêng, quản lý mã số vùng trồng và chuẩn bị thích ứng quy định mới.

"Chúng tôi sẽ tập trung phát triển nông nghiệp công nghệ cao, kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh. Việc mở rộng thị trường tiêu thụ, nâng cao năng lực chế biến, gia tăng giá trị xuất khẩu cũng được ngành đẩy mạnh”, ông Tân cho biết.

Lâm Đồng đang tập trung cho sự kiện Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026

Ở lĩnh vực du lịch, dịch vụ, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tôn Thiện San thông tin, ngành đang tập trung triển khai các chương trình, sự kiện du lịch, văn hóa lớn trong những tháng cuối năm, trọng tâm là Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026.

“Trong quý IV, ngành phấn đấu đạt 6,6 triệu lượt khách du lịch. Để hiện thực hóa mục tiêu này, sở đang phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch, các đơn vị liên quan triển khai các chương trình kích cầu, thu hút khách, xúc tiến đầu tư và mở thêm các đường bay kết nối với Lâm Đồng”, ông San cho biết.

Ông San cho biết thêm, cùng với nhiệm vụ phát triển du lịch, sở dự kiến tham mưu UBND tỉnh phân bổ hơn 400 tỷ đồng nguồn vốn thuộc lĩnh vực văn hóa cho các địa phương. Đơn vị sẽ hướng dẫn các xã, phường, đặc khu triển khai những chương trình, hoạt động văn hóa, thể thao phục vụ Nhân dân trong những tháng cuối năm, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho bà con.

Lâm Đồng đang triển khai các chương trình kích cầu, thu hút khách, xúc tiến đầu tư và mở thêm các đường bay kết nối với Lâm Đồng

Dư địa cho tăng trưởng là có nhưng chặng “nước rút” không cho phép tô hồng. Dịch vụ 9 tháng còn dưới kịch bản. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 11,96% nhưng chưa đạt yêu cầu.

Nguồn thu từ đất còn thấp. Giải ngân các chương trình mục tiêu quốc gia còn chậm. Nếu không giải quyết đồng thời các nút thắt về mặt bằng, vật liệu, sự phối hợp và năng lực nhà thầu, phần tăng trưởng dự kiến khó chuyển thành kết quả thực.

Trung tâm chính trị - hành chính tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập

Trung tâm chính trị - hành chính tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập

Trung tâm chính trị - hành chính tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập

Trung tâm chính trị - hành chính tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập

Trung tâm chính trị - hành chính tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập

Có thể khẳng định, thành quả của hơn 270 ngày cho phép Lâm Đồng giữ niềm tin, nhưng chưa cho phép chủ quan. Tăng trưởng 9 tháng đã cao hơn giai đoạn đầu năm, giải ngân vốn và du lịch có tín hiệu tích cực.

Nhiều "điểm nghẽn" đã được gọi tên. Phần việc còn lại là biến từng tín hiệu thành sản lượng, doanh thu, công trình và thu nhập thực tế trong thời gian rất ngắn.

Ở chặng “nước rút”, yêu cầu lớn nhất không chỉ là làm nhiều hơn, mà là làm đúng việc có sức lan tỏa, đúng thời điểm và đo được kết quả. Kịch bản phải được cập nhật theo tháng.

Các đại biểu tham gia Hội thảo khoa học “Mô hình phát triển tỉnh Lâm Đồng: Tiềm năng và bứt phá"

Mỗi ngành, địa phương phải lượng hóa phần tăng thêm. Vấn đề vượt thẩm quyền phải báo cáo ngay. Trách nhiệm không thể hòa tan trong phối hợp. Những nơi tăng trưởng cao cần được nhân rộng cách làm, trong khi các dự án trì trệ phải được xử lý bằng mốc thời gian và chế tài rõ ràng.

Tại Hội nghị đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2026, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười chỉ đạo: "Tăng trưởng '2 con số' là nhiệm vụ chính trị hàng đầu. Tất cả sở, ngành, địa phương phải vào cuộc với tinh thần "trách nhiệm, hành động, kết quả và xử lý" ở mức cao nhất".

Các sở, ngành, địa phương chủ động rà soát, dự báo rõ ràng và cụ thể tiến độ các chỉ tiêu đạt hoặc không đạt, từ đó kịp thời báo cáo, tham mưu cho UBND tỉnh phương án xử lý.

Tất cả phải xác định rõ trách nhiệm, từ đó đi đến hành động đúng và trúng. Khi hành động, chúng ta phải cho ra kết quả cụ thể. Trên cơ sở kết quả thực hiện, các đơn vị có hướng xử lý hiệu quả. Nếu kết quả tốt, chúng ta tổ chức khen thưởng, nhân rộng mô hình. Ngược lại, nếu làm không được cũng kiên quyết trong kiểm điểm, phê bình. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười

Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười nhấn mạnh, Ban Thường vụ các Đảng ủy, chính quyền cấp xã, phường, đặc khu, các đơn vị chủ chốt được giao nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt.

Mọi hoạt động triển khai phải được cụ thể hóa thành lộ trình rõ ràng cho từng chỉ tiêu, từng lĩnh vực, cũng như tập trung vào hệ thống "xương sống" để đạt mức tăng trưởng GRDP cao nhất. Đó là giải ngân vốn đầu tư công, tháo gỡ khó khăn dự án ngoài ngân sách, thu ngân sách nhà nước.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười kiểm tra thực tế và chỉ đạo các đơn vị khắc phục sạt lở đèo Prenn, bảo đảm giao thông thông suốt cho người dân, du khách

Về nhiệm vụ tăng trưởng “2 con số” những tháng cuối năm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Y Thanh Hà Niê Kđăm đề nghị các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương phải bám sát mục tiêu tăng trưởng quý IV, quyết tâm phấn đấu tăng trưởng cả năm từ 10% trở lên.

Đảng ủy UBND tỉnh, UBND tỉnh tiếp tục cập nhật kịch bản tăng trưởng theo từng tháng, từng ngành, lĩnh vực và địa phương; lượng hóa cụ thể phần tăng thêm, xác định rõ từng nguồn đóng góp và phân công nhiệm vụ theo nguyên tắc “6 rõ”.

Không lấy khối lượng công việc làm lý do cho việc chậm tiến độ hoặc chưa hoàn thành nhiệm vụ. Tất cả phải nắm chắc công việc, xác định rõ trách nhiệm và tổ chức thực hiện đến cùng, không để công việc chậm trễ do thiếu chủ động, phối hợp chưa chặt chẽ hoặc chưa rõ trách nhiệm. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Y Thanh Hà Niê Kđăm

Có thể nói, mục tiêu tăng trưởng “2 con số” là kỳ vọng lớn, nhưng cũng là yêu cầu về một phương thức điều hành mới. Khi GRDP là “mệnh lệnh chính trị” để đo năng lực, đánh giá cán bộ bằng sản phẩm cuối cùng.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Y Thanh Hà Niê Kđăm kiểm tra thực tế tại trung tâm phục vụ hành chính công trên địa bàn

Nếu từng nút thắt được tháo đúng hạn, từng dự án được đẩy đúng tiến độ và từng địa phương khai thác đúng lợi thế, Lâm Đồng có cơ sở để bứt tốc. Ngược lại, chỉ một mắt xích chậm cũng có thể làm hụt mục tiêu chung.

3 tháng cuối năm vì vậy cũng là quãng thời gian kiểm chứng rõ nhất sức mạnh của quyết tâm chính trị và năng lực thực thi. Đích đến 10% không thể đạt bằng kỳ vọng đơn thuần. Nó phải được tạo nên từ từng ngày làm việc, từng công trình được khơi thông, từng dự án được ký kết và từng trách nhiệm được thực hiện đến cùng.

Nội dung, ảnh: Nguyễn Lương - Dương Phong

Trình bày: Phạm Lương

*Bài viết có sử dụng hình ảnh tư liệu của đồng nghiệp

Kỳ 1: Khởi đầu khá chật vật

Kỳ 2: Gắn KPI vào từng "xương sống" của tăng trưởng

Kỳ 3: Sức bật từ cơ sở