Kỳ 3: Xây dựng các dự án khoa học, lành mạnh
Sáng tạo với AI không bắt đầu bằng một câu lệnh thật hay, mà từ khả năng nhìn ra vấn đề, tự tìm cách giải, ứng dụng bài học vào các dự án nghiên cứu có tính thực tiễn cao. Các dự án được mở sang nhiều lĩnh vực, hướng đến những giải pháp phục vụ cộng đồng. Hướng đào tạo chuyên sâu này được tổ chức song song với nội dung giáo dục AI cốt lõi mà bộ GD-ĐT đề ra. Ở trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (TPHCM), cánh cửa ấy đang rộng mở.
Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/ky-3-xay-dung-cac-du-an-khoa-hoc-lanh-manh-post876922.html