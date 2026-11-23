Trong tư liệu cá nhân của tôi, nghiên cứu XHH đầu tiên của Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội cần kể đến đợt nghiên cứu thực tập tốt nghiệp của lớp XHH đặc cách (thực hiện khoảng giữa năm 1990). Với chủ đề nghiên cứu sinh viên thuộc 5 trường đại học tại Hà Nội (Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Trường Đại học Kinh tế quốc dân, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội I; và Trường Đại học Văn hóa Hà Nội). Lớp chia thành năm nhóm, cùng nhau thảo luận và xây dựng bảng hỏi, hoàn thiện bảng hỏi rồi tiến hành khảo sát, xử lý số liệu và viết báo cáo.

Trang đầu bảng hỏi khảo sát của Lớp Xã hội học đặc cách nghiên cứu sinh viên 5 trường đại học tại thành phố Hà Nội.

Vào thời gian đó, chưa có máy tính như hiện nay và học viên của lớp cũng chưa biết nhiều đến phần mềm SPSS, nên việc xử lý dữ liệu đều thủ công. Các nhóm phân công nhau nhập dữ liệu, chủ yếu phân tích tần suất và tương quan hai biến mà thôi. Nhiều luận án tốt nghiệp (ngày đó bản tốt nghiệp đại học gọi là luận án) đều lấy số liệu từ cuộc khảo sát này.

Số liệu khảo sát đề tài sinh viên 5 trường đại học tại Hà Nội được xử lý “thủ công”.

Số liệu khảo sát sinh viên 5 trường đại học tại thành phố Hà Nội.

Luận án tốt nghiệp của tôi với đề tài “Bước đầu tìm hiểu cơ cấu xã hội của sinh viên trong mối quan hệ với cơ cấu giai cấp xã hội” do cố GS. Bùi Đình Thanh hướng dẫn. Từ nghiên cứu này, sau đó tôi công bố bài viết “Về mối quan hệ giữa cơ cấu dân số sinh viên với cơ cấu xã hội” trên Tạp chí Đại học và giáo dục chuyên nghiệp[1]. Tiếp theo là bài “Về chất lượng học tập của sinh viên hiện nay”[2]. Trước đó, năm 1990 tôi đăng bài “Thanh niên–Sinh viên: Thực trạng và suy nghĩ”[3]. Đáng chú ý hơn cả là bài đăng trên Tạp chí Cộng sản“Cơ cấu dân số sinh viên và chính sách giáo dục, đào tạo với nông thôn”[4], đây có thể xem là những công trình nghiên cứu XHH đầu tiên của Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội được xuất bản.

Trong thời gian học lớp XHH đặc cách, năm 1990 tôi có tham gia đề tài nghiên cứu về Cơ cấu xã hội và phân tầng xã hội do Viện Mác - Lênin chủ trì, phải nói rằng vào giai đoạn đó nhiều người vẫn né tránh thuật ngữ "phân tầng xã hội", cho đó là quan điểm của xã hội học tư sản, mà chỉ nhấn mạnh cơ cấu xã hội theo quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin. Do đó, Viện Mác - Lênin thực hiện đề tài này cho thấy sự “Đổi mới” trong tư duy học thuật về xã hội học.

Trang đầu bản thảo viết tay của tác giả nghiên cứu Thanh niên, Sinh viên, một tầng lớp xã hội.

Nghiên cứu tiếp theo là “Nghiên cứu việc cấp và sử dụng nước trong các hộ gia đình” trên địa bàn thành phố Hà Nội, được nhóm cán bộ giảng dạy Bộ môn XHH thực hiện; nghiên cứu này do PGS.TS. Nguyễn An Lịch chủ trì, khảo sát dân cư về việc cung cấp và sử dụng nước máy của Hà Lan. Trong nghiên cứu này tôi đảm nhận khảo sát tại phường Khương Thượng, quận Đống Đa (cũ).

Trang đầu bảng hỏi nghiên cứu về tình hình cung cấp nước sinh hoạt tại thành phố Hà Nội.

Tôi vẫn giữ được giấy giới thiệu của Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội để tôi thuận lợi trong liên hệ với địa bàn khảo sát. Đây có thể xem là đề tài nghiên cứu đầu tiên của nhóm cán bộ giảng dạy Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội sử dụng phương pháp điều tra XHH.

Cũng khoảng thời gian năm 1991-1992, TS. Nguyễn Hữu Đức là Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội (nay là GS.TS.NGND, Nguyên Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội) có nói với tôi về việc GS.TS. Phạm Thị Trân Châu quan tâm đến nữ sinh, và hỏi tôi có khảo sát XHH được không. Tôi gặp GS.TS. Phạm Thị Trân Châu trao đổi và tôi đồng ý khảo sát nữ sinh viên với mức kinh phí là 200.000đ. Ngày nay số tiền này chẳng đáng bao nhiêu, nhưng điều quan trọng đây là khoản tài chính đầu tiên mà tôi nhận được trong những ngày đầu làm nghề XHH.

Báo cáo của tôi về nữ sinh viên sau đó được GS.TS. Phạm Thị Trân Châu sử dụng trong việc hỗ trợ nữ sinh viên ĐH Tổng hợp Hà Nội, và có những ý kiến về chính sách với nữ sinh viên và nữ trí thức. Năm 1992, tôi có bài viết “Sai lệch tình cảm trong quan hệ khác giới trong sinh viên: Biểu hiện, nguyên nhân và kiến nghị” thuộc đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước.[5]

Năm 1993, tôi chủ nhiệm đề tài cấp Bộ Giáo dục và Đào tạo, về “Một vài yếu tố ảnh hưởng đến việc bồi dưỡng cán bộ giảng dạy trẻ ở một số trường đại học thuộc khu vực Hà Nội” (Mã số B.93.05.107). Cũng có thể xem đây là nghiên cứu đầu tiên về đội ngũ trí thức trẻ của Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội nói riêng và của thành phố Hà Nội nói chung từ cách tiếp cận xã hội học.

Ngoài ra, còn có hai nghiên cứu xã hội học “nho nhỏ” trong khoảng thời gian này cũng nên kể đến, là: nghiên cứu Chất lượng học tập của sinh viên, và nghiên cứu của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Hà Nội về Đổi mới Đoàn thanh niên cộng sản và chiến lược về thế hệ trẻ. Hôm nay, lần giở những trang tư liệu cá nhân, xem lại bảng hỏi của những đợt khảo sát xã hội học này, thấy “tay nghề” những ngày đầu thật non nớt, nhưng vẫn thấm đẫm tinh thần say mê, nghiêm túc trong nghiên cứu khoa học, phục vụ cộng đồng. Cũng nói thêm rằng, từ những nghiên cứu XHH và các bài viết của tôi về sinh viên, thanh niên mà tôi được Ủy ban Thanh niên thành phố Hà Nội (Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội) mời tham gia các Hội thảo khoa học, làm chuyên gia tư vấn về đề cương nghiên cứu khoa học chính sách đào tạo bồi dưỡng và sử dụng tài năng trẻ Thủ đô (xem ảnh), cũng như tư vấn cho các hoạt động của Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh TP. Hà Nội.

Từ những nghiên cứu XHH ban đầu và nhỏ bé đó, những năm tháng tiếp theo các Giảng viên của Khoa XHH (nay là Khoa XHH&CTXH) đã chủ trì thực hiện 42 đề tài Khoa học và Công nghệ các cấp, trong đó có 08 đề tài KH&CN cấp Nhà nước; số sách chuyên khảo/giáo trình đã xuất bản 45; đã công bố được 60 bài báo ISI/Scopus; 65 chương sách, kỷ yếu và 260 bài trong nước (tạp chí, hội thảo khoa học trong nước và quốc tế).

Riêng tôi, cho đến nay đã công bố được khoảng 200 bài đăng trên các tạp chí khoa học trong và ngoài nước, tham gia nhiều hội thảo khoa học quốc gia và quốc tế, là tác giả của 10 cuốn giáo trình, sách chuyên khảo và đồng tác giả nhiều sách về xã hội học, nghiên cứu gia đình và nghiên cứu giới trong phát triển.

Hà Nội, ngày 7/11/2026

GS.TS.NGƯT. Hoàng Bá Thịnh

[1] Xem. Hoàng Bá Thịnh.1992. Về mối quan hệ giữa cơ cấu dân số sinh viên với cơ cấu xã hội; Tạp chí Đại học và giáo dục chuyên nghiệp; số 4/1992; TR.24-26

[2] Xem. Hoàng Bá Thịnh. 1992. Về chất lượng học tập của sinh viên hiện nay; Tạp chí Đại học và giáo dục chuyên nghiệp; số 6/1992; TR.25-26

[3] Xem. Hoàng Bá Thịnh. 1990. Thanh niên - sinh viên: Thực trạng và Suy nghĩ; Tạp chí Đại học và giáo dục chuyên nghiệp; số 8/1990; TR.14-16

[4] Xem. Hoàng Bá Thịnh. 1992. Cơ cấu dân số sinh viên và chính sách giáo dục, đào tạo với nông thôn; Tạp chí Cộng sản, số 11/1992, TR.49-52

[5] Hoàng Bá Thịnh.1992. Sai lệch tình cảm trong quan hệ khác giới trong sinh viên: Biểu hiện, nguyên nhân và kiến nghị; Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Đổi mới chính sách xã hội nhằm khắc phục tệ nạn xã hội trong điều kiện kinh tế thị trường”, đề tài Khoa học và công nghệ cấp Nhà nước, Mã số KX.04.14; TR.42-47.