Từ chủ trương số hóa đến bài toán dữ liệu

Ngày 18/8/2025, Đảng ủy BIDV đã ban hành Nghị quyết số 14-NQ/ĐU về tăng cường chuyển đổi số công tác kiểm tra, giám sát, phòng chống tiêu cực nội bộ giai đoạn 2025–2030 và được cụ thể hóa tại Chương trình hành động số 17-CTr/ĐU ngày 21/5/2026. Tiếp đó, đến Kế hoạch số 26-KH/ĐU tiếp tục đặt yêu cầu giám sát thường xuyên, giám sát trên dữ liệu, xây dựng cơ chế có khả năng nhận diện nguy cơ và cảnh báo sớm. Đó là định hướng triển khai, vận hành toàn Đảng bộ.

Một hệ thống số hữu ích trước hết phải giải quyết được câu hỏi đơn giản: cấp ủy và ủy ban kiểm tra cần biết thông tin gì để thực hiện nhiệm vụ của mình? Dữ liệu về chương trình kiểm tra, kết luận, kiến nghị khắc phục và thời hạn hoàn thành có thể hỗ trợ theo dõi công việc. Thông tin phát sinh từ kiểm toán nội bộ, kiểm tra tuân thủ có thể cung cấp dấu hiệu cần xác minh theo quy chế phối hợp. Việc tiếp cận và sử dụng phải đúng thẩm quyền, đúng mục đích, tuân thủ yêu cầu bảo mật của ngân hàng và quy định của Đảng.

Cảnh báo trên dữ liệu là tín hiệu để con người xem xét, không phải kết luận về vi phạm. Một chỉ số bất thường có thể có nhiều nguyên nhân nghiệp vụ; một phản ánh về cán bộ cũng cần được xác minh khách quan. Nếu bỏ qua khâu giải thích bối cảnh, đối chiếu chứng cứ và bảo đảm quyền của tổ chức đảng, đảng viên có liên quan, công cụ số sẽ tạo thêm nhiễu thay vì giúp giám sát chính xác hơn.

Theo dõi kết luận sau kiểm tra là điểm khởi đầu thiết thực

Trong điều kiện dữ liệu còn phân tán, số hóa việc theo dõi kiến nghị sau kiểm tra là bước có thể xác định rõ trách nhiệm: nội dung phải khắc phục, đơn vị và cá nhân phụ trách, thời hạn, tài liệu chứng minh, trạng thái kiểm chứng của cấp có thẩm quyền. Cách làm này giúp cấp ủy nhìn thấy những việc chậm, những hạn chế lặp lại và nơi cần hỗ trợ, kiểm tra trực tiếp.

Khi mở rộng sang giám sát từ xa, cần thống nhất chuẩn dữ liệu và quy trình xác minh, phân quyền truy cập theo chức năng. Cấp ủy cơ sở phải có trách nhiệm giải trình về thông tin của mình; cơ quan kiểm tra của Đảng có trách nhiệm đánh giá dấu hiệu theo quy định; các đơn vị chuyên môn phối hợp trong phạm vi được giao. Chuyển đổi số chỉ hiệu quả khi làm rõ được những trách nhiệm ấy và giảm việc báo cáo lặp, chứ không chỉ thay hồ sơ giấy bằng tệp điện tử.

Song song với công cụ, Đảng ủy BIDV đã đặt yêu cầu hoàn thiện quy trình và nâng cao năng lực người làm công tác kiểm tra. Các chương trình kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ; quy chế phối hợp, hướng dẫn nghiệp vụ, văn bản về xử lý đơn thư và triển khai quy định mới tạo khuôn khổ để thông tin từ cơ sở được tiếp nhận, phân loại, xử lý đúng thẩm quyền. Công nghệ hỗ trợ quy trình đó; bản lĩnh, tính công tâm và năng lực đánh giá chứng cứ vẫn thuộc về cán bộ kiểm tra.

Phòng ngừa để giữ kỷ cương và tạo điều kiện làm đúng

Trong kinh doanh ngân hàng, kiểm soát chặt chẽ cần đi cùng việc phân biệt rõ sai sót có thể khắc phục, hành vi vi phạm và sáng kiến được thực hiện đúng quy định vì lợi ích chung. Kế hoạch của Đảng ủy BIDV về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực yêu cầu kiểm soát quyền lực, nhận diện rủi ro từ sớm, đồng thời xây dựng môi trường làm việc dân chủ, kỷ cương, liêm chính. Việc bảo vệ người chủ động phát hiện và xử lý vi phạm cũng được đặt ra trong kế hoạch này.

Để định hướng chuyển thành kết quả, mỗi cấp ủy cần chọn một số nội dung giám sát sát với nhiệm vụ của đơn vị, có tiêu chí cảnh báo rõ, có người chịu trách nhiệm xác minh và có cách kiểm chứng sau khắc phục. Cấp trên cần đánh giá cả chất lượng tự kiểm tra lẫn việc xử lý khi xuất hiện dấu hiệu vi phạm. Đánh giá ấy phải dựa trên hồ sơ, kết quả thực hiện, không dựa vào việc một kỳ báo cáo có ít hay nhiều quyết định kỷ luật.

Hội nghị KTGS làm việc với hồ sơ theo dõi kiến nghị sau kiểm tra

Tuyến phòng thủ “từ sớm, từ xa” chỉ vững khi bắt đầu từ chi bộ dám nhìn thẳng vào thiếu sót, được nối với giám sát thường xuyên của cấp trên và kết thúc ở việc sửa được điều cần sửa. Giám sát trên dữ liệu có thể làm quá trình ấy kịp thời, rõ trách nhiệm hơn. Kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và xử lý nghiêm minh tiếp tục là nguyên tắc không thể thiếu để giữ kỷ luật, kỷ cương của Đảng.

Bệ phóng cho mục tiêu “Lớn – Mạnh – Xanh”

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và nhiệm vụ chính trị của doanh nghiệp tuy hai mà một. Sự vững mạnh của tổ chức Đảng, tính liêm chính của đội ngũ đảng viên chính là một trong các trụ cột quan trọng nhất, là tài sản vô hình lớn nhất định vị năng lực và giá trị thương hiệu của BIDV.

Những kết quả toàn diện trong công tác tự kiểm tra, tự giám sát nhiệm kỳ 2020 – 2025 và bước đệm những dấu ấn công tác kiểm tra giám sát đầu nhiệm kỳ 2025 – 2030 chính là nền móng tư tưởng vững chắc. Nó tạo động lực mạnh mẽ để toàn thể hơn 28.000 cán bộ, đảng viên, người lao động BIDV hiện thực hóa mục tiêu chiến lược: Trở thành ngân hàng LỚN – MẠNH – XANH hàng đầu khu vực Đông Nam Á, đứng trong TOP 100 ngân hàng lớn nhất châu Á, phấn đấu đến năm 2045 thuộc TOP 50 ngân hàng châu Á; tiên phong thực hiện trách nhiệm xã hội, phụng sự đất nước.

Thực tiễn sinh động tại Đảng bộ BIDV đã khẳng định một chân lý giản dị nhưng sâu sắc: Giữ nghiêm kỷ luật Đảng thông qua việc phát huy tối đa tinh thần tự kiểm tra, tự giám sát chính là con đường ngắn nhất, bền vững nhất để xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, kiến tạo giá trị thực sự cho nền kinh tế, cùng toàn dân tộc vững bước trong kỷ nguyên phát triển phồn vinh, thịnh vượng.