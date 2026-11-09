Kỳ 3: Gắn kết đại học với nhu cầu phát triển địa phương

Chương trình bồi dưỡng năng lực AI cho cán bộ Liên minh Hợp tác xã Đồng Nai tại Trường Đại học Lạc Hồng. Ảnh: NTCC.

Từ tập trung nhiệm vụ đào tạo, các trường đại học đang chuyển sang cách tiếp cận đồng hành cùng địa phương giải quyết những bài toán phát triển. Thước đo cuối cùng là chất lượng và đóng góp thực chất cho xã hội.

Báo Giáo dục và Thời đại phỏng vấn PGS.TS. Nguyễn Vũ Quỳnh, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Lạc Hồng (LHU), về vai trò của trường đại học trong đào tạo nhân lực, nghiên cứu khoa học và kiến tạo động lực phát triển địa phương.

- Trong những năm qua, Trường Đại học Lạc Hồng đã phát huy vai trò của một cơ sở giáo dục đại học gắn bó với sự phát triển của địa phương như thế nào, đặc biệt trong đào tạo nguồn nhân lực và đáp ứng nhu cầu thực tiễn?

- Theo tôi, sự hợp tác giữa trường đại học và chính quyền địa phương cần bắt đầu từ những nhu cầu thực tế của địa phương, doanh nghiệp và người dân.

Trong những năm qua, LHU chú trọng gắn đào tạo với nhu cầu nhân lực, đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ và mở rộng hợp tác với doanh nghiệp, cơ quan quản lý.

PGS.TS. Nguyễn Vũ Quỳnh, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Lạc Hồng.

Nhà trường không chỉ cung cấp nhân lực mà còn tham gia giải quyết các vấn đề kỹ thuật, cải tiến quy trình sản xuất và phát triển các giải pháp công nghệ phục vụ thực tiễn.

Về đào tạo nguồn nhân lực, LHU chú trọng cung cấp nguồn nhân lực tại chỗ cho TP Đồng Nai.

Sinh viên là người Đồng Nai chiếm trung bình khoảng 59% tổng số sinh viên nhập học tại trường. Đây là nguồn nhân lực quan trọng, góp phần đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp, khu công nghiệp và cơ quan trên địa bàn.

Bên cạnh đó, nhà trường phối hợp với Sở GD&ĐT cùng các trường THPT triển khai các hoạt động tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp và trang bị kỹ năng cho học sinh.

Đặc biệt, LHU đã thực hiện đề tài cấp Bộ về nghiên cứu, phát triển chương trình giáo dục trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ Robot cho học sinh phổ thông ở Việt Nam, được nghiệm thu năm 2021.

Trong lĩnh vực chuyển đổi số và cải cách hành chính, nhà trường đã nghiên cứu, phát triển các giải pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo phục vụ hoạt động quản lý nhà nước tại địa phương.

Robot AI phục vụ người dân, doanh nghiệp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công TP Đồng Nai. Ảnh: Sở Khoa học và Công nghệ TP Đồng Nai.

Tiêu biểu là đề tài nghiên cứu, phát triển hệ thống Robot AI hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công TP Đồng Nai do PGS. TS. Lâm Thành Hiển chủ nhiệm; đề tài xây dựng hệ thống Trợ lý ảo AI dành cho cán bộ, công chức TP Đồng Nai do TS. Nguyễn Văn Tân chủ nhiệm.

Các nghiên cứu này thể hiện định hướng đưa kết quả nghiên cứu khoa học vào thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân và hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính.

Về nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, trong giai đoạn 2021-2026, nhà trường đã thực hiện 179 sản phẩm chuyển giao công nghệ, với tổng doanh thu vượt 21 tỷ đồng.

Các giải pháp về tự động hóa và thiết bị công nghiệp đã được ứng dụng tại nhiều doanh nghiệp như Nestlé Việt Nam, Lixil Việt Nam, Lovetex Industrial, Dược phẩm Trường Thọ và Nature AcH. Qua đó, nhà trường góp phần hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, cải tiến quy trình sản xuất và nâng cao hiệu quả hoạt động.

Bên cạnh đó, nhà trường phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ TP Đồng Nai và Cục Sở hữu trí tuệ tổ chức các hội nghị, lớp tập huấn về thương mại hóa sản phẩm khoa học và công nghệ, nhận diện, quản trị và phát triển tài sản trí tuệ. Đến nay, trường có 10 đơn đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ được chấp nhận hợp lệ về hình thức.

Những kết quả trên cho thấy chúng tôi đang từng bước mở rộng vai trò từ đào tạo nguồn nhân lực sang nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao tri thức và công nghệ, đồng hành cùng địa phương và doanh nghiệp giải quyết các vấn đề thực tiễn.

- Từ thực tiễn hợp tác giữa trường đại học với chính quyền và doanh nghiệp, theo ông, đâu là những cơ chế cần thiết để kết quả nghiên cứu khoa học thực sự đi vào đời sống, trở thành động lực phát triển kinh tế - xã hội?

- Theo tôi, trước hết cần thiết lập cơ chế đặt hàng nghiên cứu từ nhu cầu thực tế của địa phương. Chính quyền nên chủ động công bố những vấn đề cần giải quyết, xác định mục tiêu, sản phẩm đầu ra và nguồn lực dự kiến; các trường đại học tham gia đề xuất giải pháp, tổ chức nghiên cứu, thử nghiệm và chuyển giao.

Cùng với đó, cần có cơ chế tài chính linh hoạt, quy trình phê duyệt và nghiệm thu phù hợp với đặc thù nghiên cứu, đồng thời làm rõ quyền sở hữu trí tuệ, quyền khai thác kết quả nghiên cứu và trách nhiệm của các bên. Đây cũng là những nội dung cần được triển khai phù hợp với Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo năm 2025 cùng các văn bản hướng dẫn liên quan.

Một vướng mắc cần quan tâm là khoảng cách giữa kết quả nghiên cứu trong phòng thí nghiệm và khả năng ứng dụng trên thực tế.

Vì vậy, cần tăng nguồn lực cho các dự án thử nghiệm, hoàn thiện công nghệ và đánh giá hiệu quả trước khi nhân rộng; đồng thời khuyến khích doanh nghiệp cùng đầu tư và tiếp nhận kết quả.

Sinh viên Khoa Kỹ thuật Công trình, Trường Đại học Lạc Hồng tham quan, giao lưu và tìm hiểu hoạt động thực tế tại doanh nghiệp xây dựng. Ảnh: LHU.

- Trước yêu cầu phát triển mới, ông kỳ vọng như thế nào về vai trò của các trường đại học trong việc đồng hành, kiến tạo và đóng góp vào sự phát triển của TP Đồng Nai nói riêng, đất nước nói chung?

- Đối với thành phố Đồng Nai, tôi kỳ vọng chính quyền thành phố, các sở, ngành, doanh nghiệp và các trường đại học sẽ hình thành cơ chế đối thoại, đặt hàng và phối hợp thường xuyên.

Khi bài toán được xác định rõ, nguồn lực được bố trí phù hợp và hiệu quả được đánh giá bằng kết quả thực tế, tri thức của trường đại học sẽ trở thành nguồn lực quan trọng cho phát triển địa phương.

Nhà trường sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác với chính quyền và doanh nghiệp, tập trung vào đào tạo nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu ứng dụng, chuyển đổi số và chuyển giao công nghệ, qua đó đóng góp thiết thực hơn nữa cho sự phát triển của TP Đồng Nai và khu vực.

Bồi dưỡng năng lực AI cho cán bộ Liên minh Hợp tác xã TP Đồng Nai Ngày 7/11, Liên minh Hợp tác xã TP Đồng Nai phối hợp Trường Đại học Lạc Hồng tổ chức chương trình bồi dưỡng năng lực AI cho 35 học viên là lãnh đạo, cán bộ và người lao động thuộc các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc.

Chương trình bồi dưỡng năng lực AI cho cán bộ Liên minh Hợp tác xã Đồng Nai tại Trường Đại học Lạc Hồng. Ảnh: NTCC.

Chương trình trang bị kiến thức, kỹ năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo, quản trị và phương pháp làm việc hiện đại, góp phần nâng cao năng lực số, đổi mới phương thức quản lý, điều hành trong lĩnh vực kinh tế tập thể.