Kỳ 3: Chính quy, hiện đại, vì Nhân dân phục vụ: Lá chắn vững chắc bảo vệ nền tư tưởng của Đảng

Kỳ 2: Đấu tranh hiệu quả với các luận điệu sai trái, giữ vững trận địa tư tưởng trên không gian mạng và địa bàn biên giới

Xây dựng đội ngũ cán bộ vừa “hồng” vừa “chuyên”

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn lực lượng Công an nhân dân: “Đối với tự mình phải cần, kiệm, liêm, chính”. Thấm nhuần lời dạy của Bác, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Lai Châu luôn chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, tinh thần trách nhiệm cao và phong cách làm việc tận tụy, gần dân, vì nhân dân phục vụ.

Đơn vị thường xuyên tổ chức học tập nghị quyết của Đảng, giáo dục truyền thống cách mạng; gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nhiệm vụ chuyên môn và công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Mỗi cán bộ, chiến sĩ được yêu cầu tự giác rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, chấp hành nghiêm điều lệnh Công an nhân dân, giữ vững bản lĩnh chính trị và ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ.

Đồng chí Thiếu tá Vừ A Súa - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh, Bí thư Chi bộ, Trưởng Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh khẳng định: Xác định xây dựng lực lượng là nhiệm vụ then chốt, cấp ủy, lãnh đạo đơn vị luôn quan tâm tạo điều kiện cho cán bộ, đảng viên tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng do Bộ Công an và Công an tỉnh tổ chức nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị và ngoại ngữ. Trong đó, từ năm 2020 đến nay, đơn vị đã cử nhiều cán bộ tham gia đào tạo văn bằng 2 tại Học viện An ninh nhân dân, các lớp lý luận chính trị, đào tạo liên thông và nhiều loại hình đào tạo khác. Đặc biệt, đã cử 4 đồng chí, gồm 3 lãnh đạo và 1 đội trưởng tham gia lớp Văn bằng 2 ngôn ngữ Anh tại Công an tỉnh Lai Châu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

Trong bối cảnh các thế lực thù địch gia tăng chiến lược “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, việc giữ vững bản lĩnh chính trị, siết chặt kỷ luật, kỷ cương càng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Hằng năm, cấp ủy chi bộ đều xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát đối với đảng viên nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những biểu hiện lệch lạc về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, chi bộ đã tiến hành 10 cuộc kiểm tra, giám sát đối với 10 đảng viên. Qua kiểm tra, giám sát đã góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương; giúp cán bộ, đảng viên chủ động khắc phục hạn chế, giữ gìn phẩm chất đạo đức, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ.

Nhận thức đúng, đảm bảo công việc, thực hiện “nói đi đôi với làm”, mỗi cán bộ làm công tác quản lý xuất nhập cảnh không chỉ là người thực thi pháp luật mà còn là “chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng”, trực tiếp góp phần bảo vệ uy tín của Đảng, nhà nước và lực lượng Công an nhân dân. Khi người dân cảm nhận được sự tận tụy, công tâm, chuyên nghiệp của lực lượng Công an, thì niềm tin đối với Đảng, nhà nước cũng được củng cố bền vững hơn.

Giữ vững an ninh để phục vụ phát triển

Lai Châu là tỉnh biên giới có vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, việc quản lý chặt chẽ nhưng thông thoáng các hoạt động xuất nhập cảnh không chỉ góp phần bảo đảm an ninh quốc gia mà còn tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế – xã hội, thu hút đầu tư, thúc đẩy giao lưu, hợp tác quốc tế. Xác định rõ vai trò đó, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Lai Châu đã chủ động tham mưu thực hiện hiệu quả công tác quản lý người nước ngoài và công dân Việt Nam trên địa bàn; vừa bảo đảm đúng quy định pháp luật, vừa tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân đến đầu tư, lao động, du lịch và hợp tác tại địa phương.

Cán bộ Phòng Quản lý xuất nhập cảnh thường xuyên bám nắm địa bàn thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra cơ sở lưu trú người nước ngoài.

Trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, đơn vị đã quản lý 18.357 lượt người nước ngoài thuộc 80 quốc tịch đến địa bàn; cấp 1.070 giấy phép vào khu vực biên giới; đồng thời phát hiện, xử lý 15 vụ với 28 trường hợp người nước ngoài vi phạm quy định về xuất nhập cảnh, xử phạt hành chính trên 104 triệu đồng nộp ngân sách Nhà nước theo quy định. Đối với công dân Việt Nam, đơn vị đã tiếp nhận 11.720 hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu, cấp giấy thông hành cho 66.565 trường hợp; tiếp nhận, trao trả 2.117 trường hợp công dân. Qua công tác nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã phối hợp phát hiện, xử lý 181 vụ với 184 trường hợp công dân Việt Nam vi phạm các quy định trong lĩnh vực xuất nhập cảnh, tổng số tiền xử phạt trên 629 triệu đồng.

Cùng với công tác chuyên môn, đơn vị đặc biệt chú trọng đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân. Riêng năm 2025, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đã hoàn thành 100% chỉ tiêu công tác được Công an tỉnh giao; công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực xuất nhập cảnh được đánh giá đạt 98,25 điểm, xếp loại xuất sắc. Đây là minh chứng cho tinh thần trách nhiệm, sự chủ động đổi mới và quyết tâm xây dựng lực lượng Công an nhân dân chính quy, hiện đại, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.

Thông qua công tác quản lý xuất nhập cảnh, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đã góp phần quan trọng trong giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn biên giới; kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi lợi dụng hoạt động giao lưu quốc tế để vi phạm pháp luật, chống phá Đảng, nhà nước. Qua đó, tạo môi trường an toàn, ổn định để phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao đời sống nhân dân và củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, nhà nước và lực lượng Công an nhân dân. Thực tiễn đó tiếp tục khẳng định quan điểm nhất quán của Đảng: phát triển kinh tế phải gắn chặt với củng cố quốc phòng, an ninh; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội chính là điều kiện tiên quyết để phát triển nhanh và bền vững.

Ngoài tuyên truyền trực tiếp, cán bộ Phòng Quản lý xuất nhập cảnh còn sử dụng tờ rơi để nâng cao hiệu quả công tác truyền thông.

Chị Cà Thị Sương ở bản Huổi Nả, xã Khổng Lào chia sẻ: “Gia đình tôi sinh sống gần khu vực cửa khẩu Ma Lù Thàng nên thường xuyên làm thủ tục xuất nhập cảnh sang nước bạn để trao đổi hàng hóa, buôn bán nhỏ, tăng thu nhập cho gia đình. Mỗi lần đi lại, tôi đều chuẩn bị đầy đủ giấy tờ, chấp hành nghiêm các quy định về xuất nhập cảnh và quy chế khu vực biên giới của hai nước để bảo đảm an toàn cho bản thân cũng như thuận lợi trong quá trình đi lại, giao thương".

Ghi nhận những kết quả đạt được, nhiều năm qua Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Lai Châu đã được các cấp, các ngành biểu dương, khen thưởng.Nổi bật, năm 2021, đơn vị được Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen trong đợt thi đua cao điểm 75 ngày đêm chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đến năm 2024, Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) tiếp tục trao tặng Giấy khen cho Phòng vì thành tích xuất sắc trong cao điểm phối hợp phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép giữa Bộ Công an Việt Nam và Cục Quản lý di dân Trung Quốc.

Đặc biệt trong năm 2025, đơn vị vinh dự nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cùng nhiều Giấy khen của Ban Giám đốc Công an tỉnh nhờ lập thành tích đột xuất khi đấu tranh, phá thành công các chuyên án, vụ án bảo đảm an ninh trật tự. Bên cạnh công tác chuyên môn, Phòng cũng được biểu dương toàn diện trong sơ kết 4 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và 5 năm thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 – 2030 trong lực lượng Công an nhân dân.

Thiếu tá Vừ A Súa - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh, Bí thư Chi bộ, Trưởng Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh cùng cán bộ của Phòng phối hợp với lực lượng biên phòng tuần tra biên giới.

Ngoài ra, rất nhiều tập thể các Đội trực thuộc Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh cũng được Ban giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen; rất nhiều lượt cá nhân tiêu biểu Phòng Quản lý xuất nhập cảnh được Chủ tịch nước, Bộ Trưởng Bộ Công an, Chủ tịch UBND tỉnh tặng huy chương chiến sĩ vẻ vang hạng nhất, tặng Bằng khen; Ban Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen vì đã có thời gian 20 năm phục vụ liên tục trong lực lượng công an nhân dân, góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và bảo vệ tổ quốc; đã có thành tích trong phong trảo thi đua "Vì an ninh tổ quốc" giai đoạn 2023 - 2024, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự an toàn xã hội; có thành tích xuất sắc, đột xuất trong thực hiện Chuyên án 0924L đấu tranh, triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng… Đây không chỉ là sự ghi nhận đối với những nỗ lực của tập thể, cá nhân đơn vị mà còn là động lực để cán bộ, chiến sĩ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, giữ vững bản lĩnh chính trị, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Giữ vững “lá chắn” an ninh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Trong thời gian tới, dự báo tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp; các yếu tố tác động đến an ninh tư tưởng, an ninh mạng và an ninh biên giới ngày càng gia tăng. Các thế lực thù địch, phản động sẽ tiếp tục lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, nhân quyền, hoạt động xuất nhập cảnh và không gian mạng để chống phá Đảng, nhà nước. Điều đó đặt ra yêu cầu lực lượng quản lý xuất nhập cảnh phải tiếp tục đổi mới tư duy, nâng cao năng lực dự báo, chủ động phòng ngừa, phát hiện và xử lý từ sớm, từ xa, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Cán bộ Phòng Quản lý xuất nhập cảnh tiếp nhận hồ sơ xét duyệt cho người nước ngoài vào khu vực biên giới.

Xác định rõ nhiệm vụ đó, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Lai Châu sẽ tiếp tục tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thông nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo trong công tác quản lý, tuyên truyền, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng.

Đơn vị tiếp tục triển khai hiệu quả Kế hoạch số 1866/KH-CAT-PA08 ngày 09/12/2024 về thực hiện Đề án số 11 tăng cường công tác quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú và hoạt động của người nước ngoài liên quan đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội tại Việt Nam. Tiếp tục tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, nâng cao vai trò phối hợp của các sở, ngành, địa phương trong phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép; đồng thời tăng cường tuyên truyền để người dân chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, không nghe theo luận điệu xuyên tạc, kích động của các đối tượng xấu.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài, đòi hỏi sự kiên trì, chủ động và quyết tâm chính trị cao của cả hệ thống chính trị. Với tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và những giải pháp đồng bộ, sát thực tiễn, tin tưởng rằng Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Lai Châu sẽ tiếp tục phát huy tốt vai trò nòng cốt trong giữ vững an ninh biên giới, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng và củng cố niềm tin của Nhân dân trong tình hình mới.