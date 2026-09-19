Kỳ 3: Biến lý thuyết thành thực hành, biến sơ cấp cứu thành phản xạ

Học sinh đóng vai nạn nhân trong một tình huống sơ cứu giả định.

Hàng loạt các tai nạn thương tâm xảy ra thời gian qua đã chứng minh một sự thật rằng thuộc lòng lý thuyết sơ cấp cứu trên bục giảng là chưa đủ để cứu người trong lằn ranh sinh tử.

Từ "dạy cho biết" sang "dạy để làm được"

Đánh giá về vấn đề này, ông Nguyễn Minh Nhựt - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TPHCM nhận định sơ cấp cứu là lĩnh vực mà kiến thức và kỹ năng phải đi cùng nhau. Một người có thể nhớ được quy trình trên giấy nhưng khi đối mặt với thực tế nguy cấp thì chưa chắc đã đủ bình tĩnh để thực hiện đúng.

Chính vì vậy, Hội Chữ thập đỏ TPHCM đang quyết liệt chuyển mạnh từ tư duy "dạy cho biết" sang "dạy để làm được". Theo đó, người học phải được trực tiếp thực hành: đánh giá tình huống, bảo đảm an toàn hiện trường, gọi trợ giúp và thao tác sơ cứu.

Ông Nguyễn Sỹ Trường - Phó Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

Nhìn nhận ở lăng kính vĩ mô hơn, sơ cấp cứu không chỉ dừng lại ở kỹ năng y tế ban đầu mà còn là biểu tượng của tinh thần nhân đạo quốc gia. Ông Nguyễn Sỹ Trường - Phó Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam nhấn mạnh, khi tai nạn bất ngờ xảy ra, sự hỗ trợ đúng và kịp thời của người có mặt tại hiện trường có thể duy trì cơ hội sống trước khi lực lượng y tế chuyên nghiệp có mặt. Vì vậy, sơ cấp cứu cần trở thành một kỹ năng thiết yếu của mỗi người dân trong mọi bối cảnh, từ học tập, lao động mưu sinh cho đến di cư.

Sơ cấp cứu phải trở thành một năng lực chung của cộng đồng, nơi mỗi người dân đều có thể trở thành điểm tựa sống còn cho nhau trong những phút giây sinh tử.

Ông nguyễn minh nhựt - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TPHCM

Đặc biệt, ông Nguyễn Sỹ Trường đã truyền đạt lại tinh thần chỉ đạo sâu sắc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: "Một Việt Nam hùng cường phải đồng thời là một Việt Nam nhân ái; một xã hội hiện đại phải biết sẻ chia; một quốc gia phát triển phải trân trọng và bảo vệ phẩm giá, sự an toàn của mỗi con người".

Theo ông Nguyễn Sỹ Trường, lòng nhân ái ấy chỉ thực sự có ý nghĩa khi được chuyển hóa thành những hành động cụ thể. Do đó, mỗi trường học, cơ quan, nhà máy và cộng đồng cần có thêm những người được trang bị kỹ năng sơ cấp cứu.

Lớp Sơ cấp cứu cộng đồng - Trung tâm Cấp cứu 115 TPHCM.

"Tôi mong rằng Hội Chữ thập đỏ TPHCM sẽ tiếp tục đi đầu trong việc này, đưa sơ cấp cứu đến với trường học, với khu dân cư, với doanh nghiệp, khu công nghiệp để ngày càng có nhiều người dân biết phải làm gì trong những phút đầu tiên. Bởi đôi khi chỉ một kỹ năng đúng, được thực hiện đúng lúc có thể cứu được một mạng người", ông Nguyễn Sỹ Trường gửi gắm.

Lực lượng nòng cốt từ người trẻ

Tiếp thu định hướng từ Trung ương, để hiện thực hóa "hệ sinh thái an toàn", ông Nguyễn Minh Nhựt khẳng định, Hội Chữ thập đỏ TPHCM xác định thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên và người lao động trẻ chính là lực lượng nòng cốt trong giai đoạn 2026-2031.

Mô hình phát triển mạng lưới này được thiết kế theo 3 tầng chiến lược: Tầng 1, phổ cập kỹ năng cơ bản cho đông đảo học sinh, sinh viên và người lao động; Tầng 2, tuyển chọn và đào tạo sâu hơn những hạt nhân có năng khiếu, có tinh thần tình nguyện để trở thành lực lượng nòng cốt tại cơ sở; Tầng 3, huấn luyện nâng cao và diễn tập để hình thành những đội hình có khả năng hỗ trợ trong các sự kiện đông người, tai nạn, thiên tai.

Tình huống sơ cấp cứu giả định.

"Tôi hình dung rằng trong tương lai, khi một học sinh bước vào trường học, một người trẻ bước vào doanh nghiệp, họ không chỉ được hưởng một môi trường an toàn mà còn có thể trở thành một mắt xích tạo ra sự an toàn cho những người xung quanh", Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TPHCM Nguyễn Minh Nhựt kỳ vọng.

Ngày Sơ cấp cứu Thế giới là sự kiện thường niên được khởi xướng bởi Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế (IFRC), diễn ra vào ngày thứ Bảy của tuần thứ hai tháng 9 hằng năm. Mục tiêu của sự kiện toàn cầu này nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về tầm quan trọng của sơ cấp cứu trong việc ngăn ngừa thương tích và cứu sống sinh mạng con người. Sự kiện nhấn mạnh thông điệp: Sơ cấp cứu không phải là đặc quyền của riêng chuyên gia y tế, mà phải là một hành động nhân đạo và kỹ năng sinh tồn thiết yếu mà bất kỳ ai, ở bất kỳ độ tuổi nào cũng cần được trang bị để tự bảo vệ mình và những người xung quanh trước các rủi ro, thảm họa.