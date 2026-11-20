Tỉnh ủy Lâm Đồng tổ chức Tọa đàm nhằm nâng cao công tác phát triển đảng viên trong HSSV và khu vực kinh tế tư nhân

Vẫn còn những “rào cản”

Sau sáp nhập (1/7/2025), Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác phát triển đảng viên; trong đó xác định phát triển đảng viên trong HSSV là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần trẻ hóa, bổ sung nguồn lực cho Đảng. Các cấp ủy, tổ chức đảng và cơ sở giáo dục trong toàn tỉnh đã chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, tổ chức các phong trào thi đua học tập, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng… Qua đó phát hiện, bồi dưỡng những đoàn viên, HSSV có thành tích tốt, có ý thức rèn luyện, tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến để giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp. Theo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, từ 1/7/2025 - 30/9/2026, toàn tỉnh đã kết nạp được 878 đảng viên là HSSV.

Mặc dù công tác phát triển đảng trong HSSV có nhiều khởi sắc, song số lượng còn khiêm tốn so với số lượng đoàn viên ưu tú được giới thiệu kết nạp Đảng. Tại Hội nghị tọa đàm về công tác phát triển đảng viên trong HSSV và khu vực kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh do Tỉnh ủy Lâm Đồng tổ chức vào ngày 11/11/2026 đã chỉ rõ những hạn chế, khó khăn của công tác phát triển đảng trong HSSV hiện nay.

Đồng chí Bùi Thắng - Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tọa đàm về công tác phát triển đảng viên trong HSSV và khu vực kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Trước hết, công tác tạo nguồn, rà soát, đánh giá chất lượng quần chúng ưu tú tại một số trường học trên địa bàn tỉnh chưa thường xuyên, chặt chẽ. Mặt khác, đối với học sinh THPT, nhiều em có thành tích học tập, rèn luyện tốt nhưng chưa đủ 18 tuổi để xem xét kết nạp theo quy định. Đối với sinh viên, thời gian tạo nguồn, bồi dưỡng và hoàn thiện hồ sơ có thể kéo dài đến thời điểm tốt nghiệp, gây khó khăn cho việc theo dõi, tiếp tục bồi dưỡng và xem xét kết nạp. Cùng với đó, nội dung, phương thức tuyên truyền, giáo dục và chương trình bồi dưỡng nhận thức về Đảng ở một số nơi chưa phù hợp với đặc điểm, tâm lý của HSSV. Một bộ phận HSSV chưa xác định rõ động cơ, mục tiêu phấn đấu vào Đảng; sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường và tổ chức đoàn trong giáo dục, định hướng có lúc chưa chặt chẽ. Đồng thời, công tác thẩm tra, xác minh lý lịch còn gặp khó khăn, thời gian phản hồi kéo dài; việc hướng dẫn nghiệp vụ và quy trình thực hiện tại một số cơ sở còn lúng túng.

Những hạn chế trên xuất phát từ cả nguyên nhân khách quan và chủ quan. Về khách quan do địa bàn, mạng lưới trường học không đồng đều; việc sắp xếp tổ chức đảng, yêu cầu chặt chẽ về tiêu chuẩn, quy trình phát triển đảng, sự dịch chuyển của HSSV và áp lực học tập, việc làm ảnh hưởng đến công tác tạo nguồn. Nguyên nhân chủ quan là do sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo ở một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa thường xuyên, quyết liệt; công tác tạo nguồn và quản lý quá trình phấn đấu chưa chặt chẽ; phương pháp tuyên truyền, giáo dục và tổ chức thực hiện chưa phù hợp với đặc điểm của HSSV; sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan chưa đồng bộ và việc hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc chưa kịp thời.

Những HSSV có thành tích tốt, tích cực tham gia hoạt động xã hội và có quá trình phấn đấu bền bỉ là nhân tố để bồi dưỡng, kết nạp vào hàng ngũ của Đảng

Cần có những giải pháp đồng bộ

Phát triển đảng viên trong HSSV tại các cơ sở giáo dục không chỉ có ý nghĩa quan trọng, mà còn tăng cường “sức trẻ” cho Đảng, tạo nguồn cán bộ kế cận cho Đảng. Để công tác phát triển đảng viên trong HSSV bảo đảm cả về số lượng và chất lượng rất cần sự chỉ đạo quyết liệt, phối hợp chặt chẽ của ban, ngành, cấp ủy, tổ chức đảng địa phương, đơn vị nhà trường để từng bước tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phấn đấu đạt các chỉ tiêu kết nạp đã đề ra.

Đảng bộ UBND tỉnh có 6 đảng bộ cơ sở giáo dục với hơn 15.000 HSSV, để từng bước nâng cao chất lượng công tác kết nạp đảng viên trong đối tượng này, đồng chí Hoàng Xuân Hường - Phó Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh cho biết: “Ban Thường vụ Đảng ủy sẽ chỉ đạo các cơ quan tham mưu giúp việc; cấp ủy các cấp, nhất là cấp ủy cơ sở tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc khảo sát, đánh giá, phân tích chất lượng quần chúng ưu tú là HSSV để xây dựng kế hoạch tạo nguồn kết nạp đảng viên của cả nhiệm kỳ và hằng năm. Đồng thời, tăng cường tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ công tác đảng cho bí thư, phó bí thư, cấp ủy các tổ chức đảng của trường học; kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho tổ chức đảng cấp dưới trong công tác tạo nguồn, phát hiện nguồn và công tác kết nạp đảng viên bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, nguyên tắc, quy trình, hồ sơ, thủ tục theo quy định”.

Các đại biểu chia sẻ những kết quả, khó khăn, vướng mắc trong công tác phát triển đảng viên là HSSV tại Hội nghị tọa đàm về công tác phát triển đảng viên trong HSSV và khu vực kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Đối với Đảng bộ Trường Đại học Đà Lạt, tuy quy mô số lượng sinh viên lớn nhưng tỷ lệ sinh viên được kết nạp đảng tại trường chưa cao. Theo đồng chí Trần Thống - Phó Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Đà Lạt, một trong những nguyên nhân là thời gian học tập, rèn luyện của sinh viên tại trường chỉ khoảng 4 năm, trong khi công tác phát hiện, bồi dưỡng và hoàn thiện các điều kiện kết nạp Đảng cần có quá trình. Do đó, cấp ủy cấp trên cần tiếp tục quan tâm chỉ đạo công tác phát triển đảng viên trong sinh viên; định kỳ tổ chức trao đổi nghiệp vụ, hướng dẫn xử lý những tình huống phát sinh trong quá trình thực hiện quy trình, thủ tục kết nạp, bảo đảm các tổ chức đảng trong cơ sở giáo dục đại học thực hiện thống nhất, đúng quy định.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tọa đàm về công tác phát triển đảng viên trong HSSV và khu vực kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, đồng chí Bùi Thắng - Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng cần nâng cao trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phát triển đảng viên. Đồng thời, tăng cường phối hợp với các cơ sở giáo dục, tổ chức đoàn thể, cơ quan, đơn vị liên quan trong công tác phát triển đảng viên là HSSV; chủ động tạo nguồn phát triển đảng viên trong HSSV từ sớm; tăng cường phối hợp trong tổ chức thực hiện.

Có thể khẳng định, đẩy mạnh phát triển đảng trong HSSV là chủ trương đúng đắn nhằm bổ sung lực lượng, trẻ hóa đội ngũ đảng viên, bảo đảm tính kế thừa và phát triển cũng như nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Những đảng viên trẻ có tri thức, nhiệt huyết, tài năng sẽ là đội ngũ kế cận vừa “hồng” vừa “chuyên” cho Đảng, góp phần bổ sung nguồn đảng viên chất lượng cho Đảng bộ tỉnh trong thời gian tới.

Kỳ 1: Để “hạt giống đỏ” trong trường học nảy mầm