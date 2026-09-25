Kỳ 2: Nỗi niềm người đứng đầu và bài toán hòa nhập văn hóa học đường

Sau sắp xếp, tập thể hội đồng sư phạm Trường TH Lý Tự Trọng (phường Hải Châu) bắt tay ngay vào công việc, nhờ thế hoạt động dạy-học bán trú được vận hành ổn định ngay sau ngày khai giảng.

Minh bạch tiêu chí trong bổ nhiệm

Công tác cán bộ sau sáp nhập luôn là khâu nhạy cảm khi nhiều quản lý từng giữ vị trí hiệu trưởng nay chuyển sang làm phó hiệu trưởng, thậm chí có người xuống làm giáo viên. Để bộ máy vận hành trôi chảy, việc công khai tiêu chí bổ nhiệm và làm tốt công tác tư tưởng đóng vai trò then chốt.

Ông Lê Công Đông - Phó Chủ tịch UBND phường Hòa Xuân cho biết, việc bổ nhiệm người đứng đầu được thực hiện chặt chẽ theo 7 tiêu chí cứng của UBND thành phố. Khi các ứng viên ngang nhau về tiêu chí cứng, địa phương sẽ xét đến năng lực quản lý quy mô trường lớp lớn hơn, kinh nghiệm thực tiễn và tinh thần đổi mới sáng tạo. "Trước khi bổ nhiệm, lãnh đạo địa phương đã gặp gỡ, làm công tác tư tưởng với đội ngũ cán bộ quản lý. Quan điểm là phải chấp hành phân công tổ chức. Những ngày đầu vận hành mới là thách thức rất lớn, đòi hỏi người đứng đầu phải vừa làm vừa học, vừa khéo léo hài hòa các mối quan hệ. Đến nay, qua gần một tháng, bộ máy vận hành các trường học trên địa bàn phường đã dần đi vào nề nếp" - ông Lê Công Đông chia sẻ thêm.

Tương tự, công tác nhân sự cho bộ máy vận hành trường học sau sắp xếp được chính quyền xã Vu Gia đặc biệt chú trọng. Ông Nguyễn Ngọc Phương – Phó Chủ tịch UBND xã Vu Gia cho biết, ngoài các tiêu chí cứng theo quy định của UBND thành phố, chính quyền xem xét năng lực lãnh đạo, quản lý trước đây và năng lực đó được đánh giá từng năm học của các trường...Bên cạnh đó, để tâm phục trong công tác bổ nhiệm, chính quyền xã cũng đã làm tốt công tác tư tưởng, tổ chức gặp mặt trao đổi, lắng nghe tâm tư nguyện vọng, hướng đề xuất của các cán bộ quản lý từ đó có sự phân công, bổ nhiệm công việc công bằng. “Đến thời điểm này, các trường hoạt động ổn định, không có những diễn biến tư tưởng phức tạp. Chính quyền xã xác định tinh thần chung khi mới sáp nhập chắc chắn sẽ không tránh khỏi những khó khăn trong vận hành, nên đã giao Phòng Văn hóa- Xã hội thường xuyên theo dõi, nắm bắt tâm tư để có sự hỗ trợ kịp thời”- ông Ngọc Phương cho biết.

Trao quyền chủ động và sự tin tưởng

Gánh nặng lớn nhất của người đứng đầu sau sáp nhập là bài toán quy chuẩn văn hóa học đường về một mối. Để giải bài toán này, tại Trường TH Lý Tự Trọng (phường Hải Châu), đơn vị sáp nhập thêm Trường Tiểu học Lê Lai cũ, cô Trần Thị Lệ – Hiệu trưởng nhà trường - chọn cách tiếp cận dựa trên sự kế thừa và tôn trọng giá trị sẵn có. Ngay sau khi sáp nhập, nhà trường ưu tiên hàng đầu cho việc ổn định tư tưởng thông qua các cuộc gặp gỡ giữa lãnh đạo chủ chốt và toàn thể hội đồng sư phạm hai trường. Việc phân công nhiệm vụ được thực hiện theo hướng đúng vị trí việc làm và phát huy sở trường của từng cá nhân. Theo cô Lệ, nhà trường không xem sáp nhập là việc bắt đầu lại từ đầu, mà là quá trình kết nối những nề nếp, kỷ niệm và giá trị tốt đẹp của hai đơn vị. Để điều hành hiệu quả, hiệu trưởng chịu trách nhiệm pháp lý toàn diện nhưng phải tuyệt đối tin tưởng và giao quyền cho phó hiệu trưởng phụ trách phân hiệu thông qua văn bản ủy quyền cụ thể, giúp cán bộ tại chỗ chủ động xử lý công việc phát sinh. “Đến thời điểm này, các hoạt động của nhà trường cơ bản đã đi vào ổn định, các bộ phận từng bước phối hợp và vận hành trôi chảy. Nhà trường xác định vừa làm, vừa rà soát, lắng nghe ý kiến của đội ngũ để kịp thời điều chỉnh những vướng mắc phát sinh”- cô Trần Thị Lệ cho hay.

Cùng chung góc nhìn, cô Ngô Thị Lý - Hiệu trưởng Trường TH Lê Kim Lăng (đơn vị gộp từ 4 trường tiểu học) tâm sự, điều khó nhất của người đứng đầu sau sáp nhập không chỉ là khối lượng công việc gấp ba, gấp bốn so với trước đây, mà là làm sao đưa các nét văn hóa học đường khác nhau về một nề nếp chung. Mỗi ngôi trường trước đây có một thói quen làm việc riêng, nơi quen làm việc thong thả, nơi lại rất năng động và sáng tạo. “Môi trường văn hóa quyết định trực tiếp đến chất lượng làm việc, nếu không tìm được tiếng nói chung thì bộ máy rất khó vận hành”- cô Ngô Thị Lý chia sẻ. Từ suy nghĩ này, BGH đã cùng ngồi lại, chủ động xây dựng quy chế hoạt động ngay từ trước khai giảng, phân công nhiệm vụ cho các phó hiệu trưởng dựa trên đúng sở trường chuyên môn, đồng thời giao trách nhiệm toàn diện cho phó hiệu trưởng đứng điểm quản lý từng phân hiệu như một người điều hành tại chỗ. Sự chủ động này giúp nhà trường nhanh chóng ổn định nề nếp, tạo sự đoàn kết nội bộ cũng như sự tin tưởng từ phía phụ huynh, qua đó giúp bộ máy từng bước vượt qua giai đoạn xáo trộn ban đầu.

Cùng với khó khăn của các trường cùng bậc học, đối với các trường liên cấp sau sắp xếp có nhiều phân hiệu là sự vận hành làm sao dung hòa giữa những độ tuổi khác nhau từ TH đến THCS cũng như đội ngũ giáo viên ở hai cấp học. Thầy Nguyễn Đức Tú Anh - Hiệu trưởng Trường TH&THCS Hòa Cường bộc bạch: "BGH chọn cách chia sẻ với nhau trong công tác trực bán trú và nhiều mặt công tác khác. Mừng là cả tập thể đồng lòng, đặc biệt là 2 cán bộ quản lý sau sắp xếp từ cấp trưởng xuống cấp phó đều đồng thuận, nhiệt huyết với nghề. Nhờ vậy nhà trường đã xây dựng được một tập thể thực sự gắn kết, tuy còn khó khăn nhưng bước đầu việc vận hành bộ máy theo mô hình trường liên cấp có nhiều phân hiệu khá trơn tru”.