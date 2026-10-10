Kỳ 2: Những xác người trên 'đại dương vàng đen'
Tiếp nối những bất công từ bản khế ước Darcy năm 1901, bước ngoặt biến dòng tài nguyên Iran thành công cụ địa - chính trị của đế quốc Anh chính thức diễn ra vào năm 1914. Từ một thỏa thuận nhượng quyền thương mại, tập đoàn dầu mỏ Anh đã biến thành cỗ máy tước đoạt tài nguyên quy mô lớn, đẩy xã hội Iran vào cảnh kiệt quệ kinh tế và mâu thuẫn giai cấp gay gắt.
Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/ky-2-nhung-xac-nguoi-tren-dai-duong-vang-den-746498.html