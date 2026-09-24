Kỳ 2: Những hải trình về phía trùng khơi

Đoàn công tác Agribank thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ trên đảo Cô Lin - nơi Agribank đã hỗ trợ xây dựng Nhà văn hóa đa năng, góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho quân và dân giữa Trường Sa. (Ảnh Agribank)

Nơi đây, ký ức bi tráng về sự hy sinh vì chủ quyền lãnh thổ được tiếp nối trọn vẹn bằng đời sống văn hóa, tinh thần của những người lính đang ngày đêm canh giữ biển trời.

Tinh thần ấy được cụ thể hóa sâu sắc qua việc xây dựng thế trận văn hóa gắn chặt với quốc phòng, an ninh, đưa đời sống tư tưởng, văn hóa đến với mọi miền biên cương, hải đảo xa xôi nhất của Tổ quốc.

Cột mốc văn hóa trên bãi đá Cô Lin

Tháng 5/2018, công trình Nhà văn hóa đa năng Cô Lin chính thức khánh thành từ nguồn kinh phí hỗ trợ 37 tỷ đồng của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank). Không chỉ là một công trình kiến trúc kiên cố giữa biển khơi, đây là thiết chế văn hóa mang tính biểu tượng chính trị-xã hội sâu sắc: nơi mỗi buổi sinh hoạt chi bộ, mỗi đêm giao lưu nghệ thuật, mỗi lễ chào cờ đầu tuần có một điểm tựa vững chãi; nơi đời sống văn hóa tinh thần của quân và dân được bồi đắp ngay giữa đầu sóng ngọn gió.

Là ngân hàng thương mại 100% vốn nhà nước, Agribank xác định văn hóa doanh nghiệp luôn bắt nguồn từ văn hóa phụng sự Tổ quốc. Tình yêu quê hương, đất nước không dừng lại ở những khẩu hiệu mang tính biểu tượng mà được chuyển hóa thành các hành động thiết thực, tạo dựng những “đường biên văn hóa” song hành cùng đường biên chủ quyền lãnh thổ.

Trường Sa nhiều năm qua luôn là địa bàn trọng điểm trong hành trình an sinh xã hội và trách nhiệm cộng đồng của Agribank. Hàng vạn cán bộ, đảng viên, người lao động toàn hệ thống đã chung sức đóng góp xây dựng các công trình dân sinh; trang cấp thiết bị y tế hiện đại; trao tặng xuồng CQ phục vụ tuần tra, cứu hộ; hưởng ứng tích cực chương trình “Xanh hóa Trường Sa”…

Mỗi công trình dựng lên giữa muôn trùng sóng gió đều gửi gắm trọn vẹn niềm tin, ý chí và trách nhiệm chính trị của hậu phương lớn đối với phên dậu tiền tiêu.

Phó Tổng Giám đốc Agribank Phùng Thị Bình - đại diện đoàn công tác Agribank trao cờ tặng ngư dân trên âu tàu tại Trường Sa. (Ảnh Agribank)

Không chỉ hướng về lực lượng vũ trang làm nhiệm vụ trực chiến, Agribank luôn sát cánh cùng ngư dân vươn khơi bám biển thông qua việc hỗ trợ phương tiện sản xuất và các chương trình an sinh bền vững.

Dưới ánh sáng các nghị quyết của Đảng về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển, biển đảo vừa là không gian phát triển kinh tế, vừa là phên dậu chiến lược về quốc phòng, an ninh.

Sự hiện diện kiên cường của mỗi tàu cá, mỗi ngư dân bám trụ ngư trường truyền thống chính là những “cột mốc sống”, khẳng định vững chắc chủ quyền biển, đảo bằng lao động hòa bình.

Giá trị tinh thần của những chuyến hải trình ấy càng thêm lắng đọng qua các chuyến công tác thăm hỏi, động viên Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân, Lữ đoàn 146 và quân dân các đảo. Đứng dưới bóng cờ đỏ sao vàng giữa ngút ngàn sóng vỗ, thành kính nghiêng mình trong lễ tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì biển đảo thiêng liêng, hay san sẻ chiếc bánh chưng Tết nơi đầu sóng... đã trở thành những bài học chính trị trực quan, chân thực và giàu sức lay động, để mỗi người thấm sâu hơn tình yêu với Tổ quốc và biển đảo quê hương.

Qua đó, thế trận lòng dân được củng cố bền chặt, làm rạng ngời tinh thần cống hiến, ý thức trách nhiệm non sông trong tư tưởng của cán bộ, đảng viên Agribank.

Góp phần vào "thế trận lòng dân" nơi biển đảo Tây Nam

Nếu Trường Sa là tiền tiêu kiêu hãnh giữa Biển Đông thì vùng biển, đảo Tây Nam lại giữ vị trí chiến lược trọng yếu về quốc phòng, an ninh và kinh tế biển ở cửa ngõ phía nam của Tổ quốc.

Tại dải biên cương trên biển này, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia gắn liền mật thiết với việc giữ vững bình yên đời sống nhân dân, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân kết hợp chặt chẽ với thế trận an ninh nhân dân.

Agribank cùng đoàn công tác Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ và nhân dân quần đảo Nam Du, tháng 1/2026. (Ảnh Agribank)

Thực hiện định hướng phát triển bền vững kinh tế biển gắn với giữ vững chủ quyền, Agribank triển khai toàn diện các giải pháp hỗ trợ đồng bào và chiến sĩ vùng biển Tây Nam. Đầu năm 2026, đoàn cán bộ Agribank đã đồng hành cùng Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân trong chuyến công tác thăm hỏi, chúc Tết quân và dân tại các đảo tiền tiêu: Phú Quốc, Thổ Chu, Hòn Khoai, Hòn Chuối, Nam Du, Hòn Đốc. Những chuyến hải trình nghĩa tình ấy đã nối liền bờ vui với đảo xa, tiếp thêm hơi ấm đất liền và củng cố vững chắc mối quan hệ máu thịt quân-dân.

Tại Hòn Đốc - hòn đảo tiền đồn nằm sát đường biên giới trên biển giữa Việt Nam và Campuchia, các lực lượng chuyên trách cùng nhân dân kiên cường duy trì các hoạt động tuần tra, giữ vững bình yên địa bàn biên mậu. Sự ổn định của các cụm dân cư bám đảo, bám biển chính là nền tảng cốt lõi làm nên sức mạnh tổng hợp của đất nước.

Đoàn công tác Agribank tham dự buổi chào cờ đầu năm tại Trạm Radar 595 thuộc Trung đoàn 551, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đang làm nhiệm vụ trên đảo Hòn Khoai. (Ảnh Agribank)

Nhận thức rõ vai trò trụ cột của một định chế tài chính công nông nghiệp, Agribank đã đưa nguồn vốn tín dụng chính sách về tận quần đảo Nam Du và các vùng duyên hải Tây Nam, ưu tiên đầu tư vào nuôi trồng thủy sản, khai thác xa bờ và kinh tế hộ gia đình. Từng đồng vốn đưa vào sản xuất là một mắt xích giúp dân định cư, giữ nghề, yên tâm bám biển. Nơi nào người dân an cư lạc nghiệp, đời sống văn hóa-tinh thần được bảo đảm, nơi ấy thế trận lòng dân được bồi đắp kiên cường; đường biên giới quốc gia nơi ấy được gìn giữ từ trong sâu thẳm lòng dân.

Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới đã xác lập một quan điểm xuyên suốt: văn hóa phải được gắn kết chặt chẽ, hài hòa với kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, trở thành nền tảng tinh thần vững chắc và nguồn lực nội sinh cho sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước.

Thực tiễn từ Trường Sa đến vùng biển đảo Tây Nam chính là minh chứng cho tinh thần: bảo vệ Tổ quốc hôm nay không còn là câu chuyện riêng của quốc phòng mà là sự cộng hưởng giữa kinh tế, văn hóa và an ninh trên cùng một tuyến đầu.

Thông qua các công trình văn hóa kiên cố, những dòng vốn tín dụng tạo sinh kế bền vững và các chuyến tàu nghĩa tình nối ra đảo xa, Agribank không chỉ hoàn thành tốt vai trò trụ cột kinh tế nhà nước mà còn trực tiếp góp phần hiện thực hóa chủ trương lớn của Đảng về văn hóa - nối dài những "đường biên văn hóa" giữa đất liền và biển đảo, để mỗi công trình, mỗi đồng vốn, mỗi chuyến tàu đều trở thành một "cột mốc mềm", khẳng định mạnh mẽ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.