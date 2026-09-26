Kỳ 2: Kết nối lực lượng nòng cốt - lan tỏa niềm tin

Đại tá Vũ Hoàng Anh, Trưởng Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao, Công an tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại chương trình Gặp mặt thành viên Câu lạc bộ Niềm tin số Lâm Đồng

Những người góp sức bồi đắp niềm tin

Trong “Không gian số Lâm Đồng an toàn, lành mạnh”, có những người dùng nghề nghiệp, uy tín và sức ảnh hưởng của mình để gần dân hơn, lắng nghe những vấn đề từ cơ sở, kiểm chứng thông tin, kết nối nguồn lực và lan tỏa những điều tích cực.

Nhà báo Hà Thị Thu Thủy, hơn 30 năm tuổi Đảng, dù đã nghỉ hưu vẫn tích cực về cơ sở, tìm hiểu hoàn cảnh khó khăn và kết nối nguồn lực hỗ trợ người dân. Qua các đợt thiên tai, chị đã vận động hàng chục tấn hàng hóa, tiền mặt; tổ chức các chuyến hỗ trợ người dân Tuyên Quang, Lào Cai, Phú Yên và phía Đông Lâm Đồng. Riêng tại Lâm Đồng, chị kết nối gần 15.000 phần ăn, 4 tấn gạo, lương thực, thực phẩm cùng 6 đoàn thiện nguyện hỗ trợ bà con vùng lũ.

Là người có ảnh hưởng trên mạng xã hội (KOL) Lâm Đồng, chị chú trọng kiểm chứng thông tin, xác minh hoàn cảnh trước khi kêu gọi và phản hồi kết quả. Cách làm gần dân, cụ thể, minh bạch đã giúp mạng xã hội trở thành kênh lắng nghe, kết nối và huy động nguồn lực vì cộng đồng.

Ra mắt Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Niềm tin số Lâm Đồng

Cùng góp sức cho hành trình ấy là thầy giáo mỹ thuật Nguyễn Dương Phúc (SN 1996), giáo viên Trường THCS Suối Kiết. Từ khả năng hội họa, thầy khởi xướng chương trình “Tô Màu Vùng Xa”, cải thiện không gian học tập cho học sinh vùng khó. Chương trình đã đến 12 điểm trường trên cả nước, trao quà, dụng cụ học tập, học bổng và làm mới không gian lớp học. Riêng mùa 3, chương trình trao 500 suất quà, 36 suất học bổng; tại Lâm Đồng có các điểm trường Đức Bình 2, Mầm non B’Lá, Mẫu giáo Suối Kiết, Tiểu học Măng Tố…

Giữa tháng 8/2026, “Tô Màu Vùng Xa” trở lại với Mùa 4 tại Quảng Ngãi. Ở vai trò KOL Lâm Đồng, thầy Phúc chú trọng chia sẻ thông tin chân thực, được kiểm chứng, kết nối nhu cầu từ cơ sở với các nguồn lực tự nguyện, góp phần lan tỏa tinh thần dân vận trong cộng đồng.

Đinh Nghiêm Văn Đức (27 tuổi), thường gọi Đức Đủ, ở xã Bảo Lâm 4, sử dụng mạng xã hội để kết nối và lan tỏa các hoạt động thiện nguyện. Sau thời gian học tập, tu nghiệp tại Israel, anh trở về quê làm nông, nấu ăn cho trẻ em dân tộc Mạ và chia sẻ những việc làm này trên mạng xã hội, qua đó kết nối thêm nhiều mạnh thường quân, nhóm thiện nguyện.

Trong đợt bão lũ năm 2025, Đức cùng Chi hội An Lạc Hạnh vận động hơn 400 triệu đồng và khoảng 30 tấn nhu yếu phẩm hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng tại Lâm Đồng. Ngoài ra, anh cùng chi hội đang hỗ trợ xây khoảng 10 cây cầu ở Cà Mau, kết nối hơn 100 tấn nhu yếu phẩm và khoảng 2 tỷ đồng đến người dân vùng thiên tai ngoài tỉnh.

Chương trình “Tô màu vùng xa” của thầy giáo Nguyễn Dương Phúc đã đến 12 điểm trường trên cả nước, vừa làm mới không gian học tập vừa trao quà cho học sinh nghèo học giỏi

Là KOL Lâm Đồng, Đức chú trọng kiểm chứng thông tin, hỗ trợ đúng địa chỉ và phản hồi kết quả, góp phần đưa hoạt động dân vận đến gần cộng đồng bằng sự minh bạch, tin cậy.

Ở phía nhận hỗ trợ, ông K’Bé, người có uy tín trong đồng bào K’ho ở xã vùng cao Phan Sơn chia sẻ: “Khi cán bộ và các nhóm thiện nguyện gần dân, nắm đúng hoàn cảnh, bà con rất tin tưởng và sẵn sàng phối hợp. Sự hỗ trợ vì thế đến đúng người, đúng lúc, thiết thực với nhu cầu của bà con”. Đó cũng là cốt lõi của “Không gian số Lâm Đồng an toàn, lành mạnh”: gần dân, hiểu dân, minh bạch và trách nhiệm để tạo niềm tin, huy động sức dân.

Đinh Nghiêm Văn Đức (thứ 4 từ trái qua) chụp hình kỷ niệm cùng các chiến sĩ bộ đội khi tham gia dọn dẹp đường, khắc phục hậu quả mưa lũ ở xã Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng

Hình thành lực lượng nòng cốt có tổ chức

Đặt nền từ mô hình “Không gian số Lâm Đồng an toàn, lành mạnh” được thử nghiệm từ năm 2025, cách làm này đã tạo tiền đề hình thành lực lượng nòng cốt có tổ chức hơn trên không gian mạng. Ngày 17/8/2026, CLB “Niềm tin số Lâm Đồng” chính thức ra mắt với 55 thành viên, gồm những người có ảnh hưởng, nhà sáng tạo nội dung, chuyên gia và các cá nhân tích cực trên không gian mạng.

Đại tá Vũ Hoàng Anh - Trưởng phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đây là mô hình “Dân vận khéo” do Công an tỉnh triển khai, hướng đến lan tỏa giá trị tích cực, nâng cao trách nhiệm xã hội trên internet và bảo vệ người dân trước các nguy cơ trên không gian mạng.

Theo ông, điểm mới của mô hình là mở thêm một kênh kết nối. Dân vận vẫn bắt đầu từ gần dân, lắng nghe và giải quyết nhu cầu chính đáng của người dân; trong môi trường số, công nghệ và những người có ảnh hưởng giúp kết nối nhanh hơn, rộng hơn, huy động nguồn lực linh hoạt và phản hồi minh bạch hơn.

Các thành viên Câu lạc bộ Niềm tin số Lâm Đồng gặp mặt lần thứ I vào tháng 8/2026

Mỗi thành viên tham gia theo thế mạnh: người phát hiện vấn đề, kết nối cộng đồng; người chia sẻ thông tin chính thống, cảnh báo lừa đảo; chuyên gia hỗ trợ kiểm chứng; nhà sáng tạo lan tỏa những câu chuyện đẹp. KOL, KOC và nhà sáng tạo nội dung không thay thế cơ quan báo chí, Mặt trận, đoàn thể hay cơ quan quản lý, mà chủ yếu phát hiện, kết nối và truyền tải. Cơ quan chức năng kiểm chứng, cung cấp thông tin, xử lý theo thẩm quyền; người dân tham gia tự nguyện và giám sát kết quả.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Ngọc Phúc cho biết, trong quá trình hướng đến phát triển nhanh, bền vững trên nền tảng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, xây dựng môi trường số an toàn, lành mạnh cần sự tham gia của cả cộng đồng. Việc thành lập CLB “Niềm tin số Lâm Đồng” tạo thêm một kênh kết nối giữa chính quyền với những người hoạt động, sáng tạo nội dung trên môi trường số; giúp thông tin chính thống được lan tỏa nhanh, rộng hơn, đồng thời góp phần hạn chế tác động của thông tin sai lệch, độc hại.

Việc xây dựng mô hình “Câu lạc bộ Niềm tin số Lâm Đồng” thể hiện quyết tâm chung tay cùng các cơ quan, tổ chức và cộng đồng xây dựng môi trường mạng Việt Nam nói chung và Lâm Đồng nói riêng an toàn, văn minh và phát triển bền vững; góp phần thúc đẩy chuyển đổi số gắn với trách nhiệm xã hội, đạo đức số và bảo vệ lợi ích chính đáng của người dân trong kỷ nguyên số. Thiếu tướng Trương Minh Đương, Giám đốc Công an tỉnh

Kỳ 1: Nghe dân nói trên không gian mạng

(Còn nữa)