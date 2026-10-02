Kỳ 2: Giữ vững lòng dân trước những thông tin xấu, độc

Người có uy tín Y Nuăn Niê KDăm (bên trái), buôn Knă, xã Đắk Wil phối hợp tích cực với chính quyền địa phương, Đồn Biên phòng Nậm Na tuyên truyền, vận động Nhân dân chung tay giữ gìn bình yên nơi biên giới

“Lá chắn mềm” ở cơ sở

Trước, trong và sau đại hội Đảng các cấp, cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 hay quá trình sắp xếp bộ máy, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, các thế lực thù địch càng gia tăng hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước. Chúng lợi dụng Facebook, YouTube, TikTok và các nền tảng số để phát tán thông tin sai lệch, cắt ghép, xuyên tạc, bôi nhọ lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lợi dụng công nghệ AI tạo hình ảnh, video giả nhằm dẫn dắt dư luận, gieo tâm lý hoài nghi, làm suy giảm niềm tin của Nhân dân.

Nguy hiểm hơn, các thông tin xấu độc này không chỉ xuất hiện trên không gian mạng mà còn len lỏi về cơ sở bằng hình thức truyền tai, truyền miệng. Đối với địa bàn vùng sâu, vùng xa, đồng bào DTTS, khả năng tiếp cận thông tin của người dân còn hạn chế, những thông tin xuyên tạc này nếu không được nhận diện, định hướng kịp thời sẽ lan truyền âm ỉ, ảnh hưởng không nhỏ đến nhận thức, tư tưởng của người dân.

Trong đó, cuộc cách mạng sắp xếp, tinh gọn bộ máy, xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp tiếp tục trở thành mục tiêu xuyên tạc của các thế lực thù địch. Sau gần 1 năm, bộ máy mới từng bước đi vào vận hành ổn định, vì dân, gần dân, sát dân hơn. Vậy nhưng, thay vì ghi nhận những kết quả đạt được, các đối tượng chống phá lại cố tình phủ nhận thành quả, gieo tâm lý lo lắng, hoang mang trong Nhân dân. Trước thực tế này, đội ngũ già làng, mục sư, người uy tín chính là lực lượng đặc biệt quan trọng trong bảo vệ trận địa tư tưởng ngay từ cơ sở bằng uy tín và tiếng nói của mình.

Gần 1 năm nay, trong mỗi buổi họp dân hay những câu chuyện hàng ngày, già làng Điểu Nơi, bon Đắk R’tíh, xã Tuy Đức đều kiên trì giải thích cho bà con chủ trương đúng đắn của Đảng về sắp xếp bộ máy, xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp. “Khi bà con băn khoăn, cho rằng địa giới hành chính rộng hơn sẽ gây khó khăn, tốn kém trong đi lại giải quyết thủ tục hành chính, tôi liền động viên, xã có thể rộng hơn nhưng cán bộ sẽ không xa dân; bộ máy có thay đổi nhưng mục tiêu cuối cùng vẫn là phục vụ Nhân dân tốt hơn”, già làng Điểu Nơi chia sẻ. Những lời nói này của già làng đã giúp bà con hiểu đúng và đồng thuận với chủ trương của Đảng, từng bước xóa bỏ tâm lý lo lắng, hoài nghi trước những thông tin thất thiệt trên mạng xã hội, yên tâm lao động sản xuất, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, bon làng phát triển.

Kết quả sau gần 1 năm vận hành chính quyền địa phương 2 cấp tại Lâm Đồng là minh chứng rõ nét nhất cho lời già làng Điểu Nơi đã nói với bà con. Bộ máy mới từng bước hoạt động hiệu quả, gần dân hơn. Tỉnh đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, nhiều thủ tục được giải quyết ngay tại cơ sở, tạo thuận lợi cho người dân vùng sâu, vùng đồng bào DTTS. Đây là minh chứng phản bác những luận điệu cho rằng sắp xếp bộ máy sẽ khiến chính quyền xa dân, kém hiệu quả.

Đoàn kết toàn dân tộc là sức mạnh để giữ vững trận địa lòng dân ngay từ cơ sở.

“Tai nghe, mắt thấy” trên trận địa tư tưởng

Không chỉ tuyên truyền, già làng, mục sư, người có uy tín còn trực tiếp tham gia đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ngay từ cơ sở. Với lợi thế gần dân, hiểu dân, nắm rõ tâm tư, diễn biến trong cộng đồng, họ kịp thời phát hiện thông tin sai sự thật, chủ động giải thích, định hướng để người dân không tin, không nghe, không chia sẻ tin giả, không để các đối tượng xấu lợi dụng, lôi kéo, góp phần giữ vững chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Bằng uy tín, trách nhiệm của lực lượng này, nhiều vụ việc đã được giải thích, tháo gỡ từ sớm; những băn khoăn của người dân được lắng nghe, định hướng ngay tại cộng đồng. Già làng, mục sư, người uy tín đã trở thành lực lượng nòng cốt, là “tai nghe, mắt thấy, tiếng nói” của cơ sở trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Bà Hà Thị Hạnh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhận định lực lượng quần chúng đặc biệt, nòng cốt là già làng, người có uy tín, chức sắc, chức việc tôn giáo, trưởng dòng họ, người tiêu biểu trong cộng đồng có vai trò hết sức quan trọng trong tuyên truyền, vận động Nhân dân và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ngay từ cơ sở. “Họ không chỉ là cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với Nhân dân mà còn là lực lượng trực tiếp củng cố, lan tỏa niềm tin trong cộng đồng”, bà Hạnh cho biết.

Ở vùng sâu, vùng đồng bào DTTS, vùng có đông tín đồ tôn giáo, tiếng nói của già làng, mục sư, người uy tín có sức thuyết phục rất lớn. Không chỉ làm tốt vai trò tuyên truyền, vận động, lực lượng này còn là “tai, mắt” của cấp ủy, chính quyền trong nắm bắt tâm tư, dư luận xã hội, phát hiện từ sớm những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở. Từ đó, góp phần nhận diện, đấu tranh, phản bác thông tin sai trái, vận động Nhân dân không tin, không nghe theo các thông tin xấu độc.

Khoa học công nghệ phát triển, không gian mạng đang trở thành “mặt trận” mới khi thông tin xấu độc lan truyền với tốc độ rất nhanh. Tuy nhiên, phần lớn già làng, người uy tín tuổi cao, khả năng tiếp cận công nghệ còn hạn chế; việc cập nhật thông tin chính thống ở một số nơi chưa kịp thời, tạo khoảng trống thông tin ảnh hưởng đến hiệu quả định hướng dư luận xã hội. Do đó, để lực lượng quần chúng đặc biệt tiếp tục phát huy vai trò trên trận địa tư tưởng mới, không thể chỉ dựa vào uy tín và kinh nghiệm mà cần được trang bị thêm thông tin, kỹ năng và cơ chế hỗ trợ phù hợp.

Quần chúng đặc biệt là lực lượng gần dân nhất, hiểu dân nhất và là người đầu tiên được bà con tìm đến khi có băn khoăn, thắc mắc. Vì vậy, phát huy vai trò, trách nhiệm, uy tín của lực lượng này cũng đồng nghĩa sẽ giữ vững được lòng dân. Tại buổi gặp mặt chức sắc các tôn giáo và già làng, trưởng thôn, người có uy tín tiêu biểu vùng đồng bào DTTS tỉnh do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng tổ chức, Thiếu tướng Trần Vinh Ngọc - Chính ủy Quân khu 7 nhấn mạnh: “Các chức sắc tôn giáo, già làng, trưởng thôn, người có uy tín chính là “cầu nối quan trọng giữa cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang với Nhân dân; ở đâu có sự đồng thuận, ủng hộ của lực lượng này, ở đó nhiệm vụ chính trị được thực hiện hiệu quả”. Thiếu tướng mong muốn đội ngũ này tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong tuyên truyền, vận động đồng bào sống “tốt đời, đẹp đạo”, kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Từ thực tiễn tại Lâm Đồng cho thấy, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không chỉ diễn ra trên không gian mạng mà bắt đầu từ thôn, bon, buôn - nơi lực lượng quần chúng đặc biệt đang âm thầm giữ dân, củng cố niềm tin và xây dựng thế trận lòng dân từ cơ sở.

(Còn nữa)