Bẫy ảnh ghi lại các cá thể voi xuất hiện tại địa phận xã Quế Phước.

Nguy cơ xung đột giữa người và voi

Thực tế nhiều năm qua cho thấy, sự giao thoa giữa sinh cảnh tự nhiên và đất sản xuất khiến voi thường xuyên tìm đến nương rẫy, gây thiệt hại cây trồng, hoa màu và tài sản của người dân. Theo người dân thôn Phước Hội (xã Quế Phước), những năm trước, voi hoang dã nhiều lần xuất hiện gần khu vực sản xuất, phá hoại chuối, bắp, rừng keo..., khiến bà con lo lắng trước nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng và tài sản.Gần đây, đàn voi đã di chuyển đến khu vực khác tìm thức ăn, song nguy cơ xung đột vẫn tiềm ẩn. Người dân mong muốn ngành chức năng sớm thành lập đội phản ứng nhanh tại chỗ, trang bị phương tiện cảnh báo hướng di chuyển của voi, đồng thời công khai chính sách hỗ trợ để bà con yên tâm sản xuất.

Gia đình bà Phan Thị Ly là một trong 20 hộ chịu ảnh hưởng trực tiếp từ hoạt động của đàn voi tại khu vực Khe Két, với hơn 5ha rừng trồng keo. Năm 2021, voi rừng xuất hiện, làm hư hại hơn 6.000 cây keo giống của gia đình. Sau đó, đàn voi tiếp tục di chuyển qua khu vực, nhổ phá một số diện tích keo gần hai năm tuổi.

Anh Hà Văn Đắc, lực lượng chuyên trách tại chốt quản lý, bảo vệ rừng Khe Rong, cho biết đàn voi hiện đã quay trở lại khu vực 459. Lực lượng chức năng tăng cường tuần tra trên các tuyến đường đàn voi thường di chuyển, bổ sung ca trực và kéo dài thời gian giám sát để kịp thời phát hiện tình huống phát sinh. Theo ghi nhận, đàn voi có tập tính di chuyển theo đàn để tìm thức ăn. Vào mùa nắng nóng, chúng thường ở sâu trong rừng, còn mùa mưa có xu hướng di chuyển đến những khu vực sản xuất hoa màu.Tuy nhiên, qua xác minh dấu vết, đặc biệt là phân voi, có thể nhận thấy nguồn thức ăn và thảm thực vật trong rừng khá phong phú. Đây là điều kiện thuận lợi để đàn voi kiếm ăn trong môi trường tự nhiên, hạn chế nguy cơ xâm nhập nương rẫy, phá hoại hoa màu.

Để giảm thiểu xung đột, chốt quản lý Khe Rong triển khai nhiều biện pháp như kiểm soát người ra vào khu vực voi thường xuất hiện, chốt chặn các lối đi và tuyên truyền người dân giữ khoảng cách an toàn. Do đàn voi nhiều lần xuất hiện gần khu vực chốt, lực lượng chức năng sử dụng các vật dụng kim loại như nồi, chảo, thùng để tạo âm thanh xua đuổi, hạn chế voi tiếp cận nơi sinh hoạt, làm việc. Ngoài ra, khoảng 5 năm trước, lực lượng đã trồng 7ha cây bồ kết có gai nhọn nhằm tạo hàng rào tự nhiên, ngăn voi di chuyển xuống khu vực này.

Giữ sinh cảnh, ổn định sinh kế vùng đệm

Ông Nguyễn Văn Tường, Trạm trưởng Trạm Quản lý bảo vệ rừng Khu bảo tồn loài và sinh cảnh voi, cho biết đơn vị đang quản lý hơn 29.000ha rừng, trong đó diện tích khu bảo tồn gần 19.000ha. Đàn voi hiện có khoảng 9 cá thể, gồm 2 voi con. Quy mô đàn đạt mức lớn nhất từng được ghi nhận, cho thấy tín hiệu phục hồi tích cực, song sự giao thoa giữa sinh cảnh tự nhiên và đất sản xuất vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro.Từ năm 2017 đến nay, đàn voi thường xuyên di chuyển qua các khu vực Cấm La, khe Đá, khe Rong, khe Cắt và những tiểu khu lân cận, gây thiệt hại rừng trồng, hoa màu và công trình dân sinh. Điển hình, năm 2018, voi làm hư hại khoảng 5ha keo lai, 100 gốc chuối, 2ha cỏ và 1.000m ống dẫn nước của 16 hộ dân. Đến năm 2021, có tới 40 hộ bị ảnh hưởng, với mức thiệt hại từ 100 - 300 cây keo/hộ.

Nhằm chia sẻ khó khăn với người dân, Ban Quản lý triển khai chính sách hỗ trợ phát triển sinh kế cho 13 cộng đồng vùng đệm theo quy định của Chính phủ. Mức hỗ trợ tăng dần từ 40 triệu đồng, 50 triệu đồng và đạt bình quân 100 triệu đồng/cộng đồng/năm từ năm 2026. Nguồn kinh phí tập trung vào khuyến nông, khuyến lâm, cung cấp cây, con giống và đầu tư hạ tầng thiết yếu như nước sạch, điện chiếu sáng, giao thông, nhà văn hóa. Bên cạnh đó, Ban Quản lý giao khoán khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên 1.000ha rừng cho cộng đồng Cấm La, vừa tạo thêm thu nhập, vừa khuyến khích người dân tham gia bảo vệ rừng, gìn giữ đa dạng sinh học.“Thời gian tới, Trạm sẽ phối hợp với địa phương rà soát các hộ dân bị ảnh hưởng do xung đột voi - người để đề xuất hỗ trợ cây, con giống, tạo điều kiện phát triển sản xuất, ổn định sinh kế. Chúng tôi ưu tiên lựa chọn những mô hình kinh tế thân thiện với voi, phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng và tập quán canh tác để nhân rộng; đồng thời kết nối đào tạo nghề, tạo việc làm bền vững cho lao động vùng đệm”, ông Tường nhấn mạnh.

Hiện chốt bảo vệ rừng Khe Rong nằm ở địa hình hiểm trở, việc đi lại rất khó khăn, đặc biệt vào mùa mưa gần như không thể tiếp cận. Muốn đến chốt, lực lượng bảo vệ rừng phải lội qua 3 con suối nước chảy xiết, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Vì vậy, các cấp cần quan tâm, xem xét xây dựng chốt bảo vệ mới tại vị trí thuận lợi hơn, bảo đảm điều kiện sinh hoạt và làm việc. Đồng thời, cần tăng cường trang bị thiết bị chuyên dụng, phương tiện phù hợp để nâng cao hiệu quả tuần tra, kiểm tra và bảo đảm an toàn cho lực lượng làm nhiệm vụ.

Có thể thấy, bảo vệ đàn voi hoang dã không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng chuyên trách mà cần sự chung tay của chính quyền và cộng đồng dân cư vùng đệm. Khi người dân được bảo đảm sinh kế, tiếp cận thông tin cảnh báo và trực tiếp tham gia bảo vệ rừng, áp lực lên sinh cảnh tự nhiên sẽ từng bước giảm thiểu. Giữ rừng, bảo vệ hành lang di chuyển và hạn chế xung đột người - voi chính là nền tảng để đàn voi tiếp tục sinh trưởng, phát triển giữa đại ngàn.