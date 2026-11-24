Văn hóa bắt đầu từ những điều bình dị

Khoảng 17h đến 19h hằng ngày, sân Nhà văn hóa Tổ dân phố Xuân La 2, phường Xuân Đỉnh lại có người đến tập luyện bóng chuyền hơi. Bên cạnh đó, nhà văn hóa còn duy trì các hoạt động dưỡng sinh, đọc sách, khiêu vũ thể thao, zumba, bóng bàn và sinh hoạt câu lạc bộ ca trù. Mỗi hoạt động có thời gian, đối tượng tham gia riêng, góp phần tạo nên nhịp sinh hoạt thường xuyên tại khu dân cư. Không chỉ là nơi rèn luyện sức khỏe, nhà văn hóa còn trở thành điểm gặp gỡ, kết nối các nhóm cư dân và nhiều thế hệ.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà dự ra mắt mô hình điểm, phát huy hiệu quả thiết chế văn hóa cơ sở tại Nhà văn hóa - Khu thể thao Tổ dân phố Xuân La 2, phường Xuân Đỉnh. Ảnh: Xuân Đỉnh

Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai, Tổ trưởng Tổ dân phố Xuân La 2, Chủ nhiệm Nhà văn hóa cho biết, các chi hội phụ nữ, cựu chiến binh, đoàn thanh niên cùng tham gia quản lý, giữ gìn và tổ chức hoạt động tại đây. Đáng chú ý, khu cộng đồng số còn có đoàn viên, thanh niên hỗ trợ người cao tuổi tiếp cận công nghệ, số hóa giấy tờ. Sự phối hợp giữa các đoàn thể, người dân góp phần duy trì không gian sinh hoạt chung, tạo điều kiện để các thế hệ hỗ trợ nhau trong đời sống.

Tại Nhà sinh hoạt cộng đồng Tổ dân phố số 4, phường Giảng Võ, thư viện với gần 1.500 đầu sách được duy trì cùng các câu lạc bộ văn nghệ, dân vũ, thể thao và hoạt động giới thiệu sách, đọc sách với thiếu nhi. Những buổi sinh hoạt tạo cơ hội để trẻ em, người cao tuổi và các gia đình cùng tham gia, chia sẻ sở thích, hình thành thói quen đọc, học tập trong cộng đồng.

Ở cụm Tổ dân phố Ngô 1, Ngô 2, Ngọc Trì 2, phường Long Biên, sự gắn kết được thể hiện qua các hoạt động tương trợ, chăm lo gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 cũng là dịp để người dân cùng nhìn lại những việc đã làm, biểu dương các gia đình tiêu biểu, củng cố sự đồng thuận trong khu dân cư. Những hoạt động này không tạo ra giá trị văn hóa bằng các chương trình lớn, mà bằng sự quan tâm, trách nhiệm, tinh thần cùng chăm lo cuộc sống của những người xung quanh.

Còn tại Tổ dân phố 10 Phú Diễn, phường Phú Diễn, người dân đã đóng góp 74 triệu đồng để thực hiện mô hình “Tuyến đường xanh - sạch - đẹp - nở hoa” trên một số ngõ, ngách với tổng chiều dài khoảng 600m. Công trình thực hiện trong 3 tháng bằng sự tham gia tự nguyện của các hộ dân, góp phần cải thiện cảnh quan và tạo không gian chung sạch đẹp, thông thoáng. Tại Ngày hội Đại đoàn kết được tổ chức ngày 14-11, công trình được gắn biển công nhận mô hình “Dân vận khéo” cấp phường. Giá trị của việc làm này không chỉ nằm ở những chậu hoa hay diện mạo tuyến đường, mà còn ở quá trình người dân bàn bạc, đóng góp và cùng chịu trách nhiệm với không gian mình đang sống.

Lãnh đạo phường Phú Diễn cùng cán bộ Tổ dân phố 10 thực hiện nghi thức gắn biển công trình “Dân vận khéo” với mô hình “Tuyến đường xanh – sạch – đẹp – nở hoa”. Ảnh: Nguyễn Tâm

Thực tế tại các địa phương cho thấy, hoạt động văn hóa ở cơ sở đang được duy trì thông qua những câu lạc bộ, đội, nhóm gắn với nhu cầu và sở thích của người dân. Tại xã Đại Thanh, theo kết quả tổng kết phong trào năm 2026, toàn xã có 25 câu lạc bộ, đội, nhóm văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao hoạt động thường xuyên, thu hút hơn 2.000 lượt người tham gia luyện tập.

Trong khi đó, xã Thanh Trì đã thành lập 86 câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể thao tại 100% thôn, tổ dân phố. Một nhà văn hóa có người đến sinh hoạt mỗi ngày, một thư viện được duy trì, những gia đình sẵn lòng giúp đỡ nhau hay một tuyến đường được người dân cùng chăm sóc chính là cách người dân cùng tham gia, thực hành, trao truyền các giá trị văn hóa ngay tại cộng đồng. Chính sự tham gia và gắn bó ấy tạo nên môi trường để các giá trị nghĩa tình, trách nhiệm, sẻ chia được thực hành thường xuyên.

Trao truyền giá trị giữa các thế hệ

Mới đây, phường Phú Diễn đã thành lập Câu lạc bộ Nghệ thuật truyền thống với 50 thành viên là nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú, nghệ sĩ và những người yêu nghệ thuật, mở ra một cách làm mới trong bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa ở cơ sở. Các thành viên cùng tham gia thực hành những loại hình nghệ thuật, như: Tuồng, chèo, xẩm, cải lương. Đáng chú ý, câu lạc bộ quy tụ những nghệ sĩ gắn bó với các nhà hát, đơn vị nghệ thuật tại khu vực văn công Mai Dịch, tạo sự kết nối giữa môi trường biểu diễn chuyên nghiệp với không gian sinh hoạt văn hóa cộng đồng.

Theo ông Nguyễn Năng Hùng, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Nghệ thuật truyền thống phường Phú Diễn, bên cạnh việc phục vụ các sự kiện của địa phương và thành phố, nghệ thuật truyền thống không chỉ được giới thiệu qua các chương trình biểu diễn mà còn có điều kiện tiếp cận trực tiếp với người dân, nhất là thế hệ trẻ, thông qua hoạt động giao lưu, truyền dạy.

Chủ tịch UBND phường Phú Diễn Nguyễn Văn Hải trao Quyết định thành lập Câu lạc bộ Nghệ thuật truyền thống phường Phú Diễn. Ảnh: Quỳnh Anh

Chủ tịch UBND phường Phú Diễn Nguyễn Văn Hải cũng đánh giá, đây là hướng đi có ý nghĩa bởi sức sống của nghệ thuật truyền thống không chỉ nằm ở việc lưu giữ tư liệu hay tổ chức biểu diễn, mà còn phụ thuộc vào khả năng tiếp tục được thực hành, tiếp nhận và trao truyền. Mô hình này cũng cho thấy nguồn lực văn hóa trong cộng đồng không chỉ là di tích, lễ hội mà còn là con người, là tri thức, năng lực sáng tạo cần được kết nối, phát huy.

Tại xã Quảng Oai, hoạt động “Giờ học di sản cùng nghệ nhân” được Đoàn trường và Liên đội Trường THCS Quảng Oai tổ chức tại Di tích quốc gia đình Chu Quyến trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026. Học sinh được tìm hiểu lịch sử, kiến trúc của di tích, gặp gỡ, nghe nghệ nhân chia sẻ về di sản quê hương. Không gian di tích trở thành lớp học thực tế, giúp các em tiếp cận lịch sử, văn hóa bằng trải nghiệm trực tiếp thay vì chỉ qua sách vở.

Việc trao truyền văn hóa đã và đang được bắt đầu từ những hình thức phù hợp với lứa tuổi, điều kiện và đặc trưng từng địa phương. Người trẻ không chỉ là đối tượng tiếp nhận mà cần có cơ hội thực hành, đặt câu hỏi, tham gia, từng bước trở thành người tiếp nối. Nếu thiếu sự tham gia của thế hệ kế cận, những tri thức, kỹ năng, ký ức văn hóa dù được lưu giữ trong hồ sơ hay hiện vật cũng khó tiếp tục hiện diện sinh động trong đời sống.

PGS.TS Phạm Lan Oanh, Viện Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt Nam, khi trao đổi về việc xây dựng hệ giá trị, chuẩn mực ứng xử người Hà Nội thời đại mới, lưu ý rằng, đầu tư cho công trình, hạ tầng và thiết chế vật chất cần đi cùng sự quan tâm đến con người thực hành, tri thức bản địa, hoạt động cộng đồng. Nếu nhà văn hóa khang trang nhưng thiếu người tham gia, thiếu hoạt động thường xuyên, thiết chế có nguy cơ trở nên thiếu sức sống. Bà cũng nhấn mạnh, nguyên tắc cộng đồng phải là chủ thể quyết định, sáng tạo và thụ hưởng các giá trị văn hóa.

Đây là vấn đề đáng lưu tâm trong quá trình xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở. Một lớp truyền dạy chỉ có ý nghĩa khi người học tiếp tục thực hành; một câu lạc bộ chỉ duy trì được khi có người kế cận; một nhà văn hóa chỉ phát huy hiệu quả khi hoạt động thực sự đáp ứng nhu cầu của nhân dân. Bởi vậy, bảo tồn, trao truyền không thể chỉ trông chờ vào nghệ nhân hay cán bộ văn hóa, mà cần sự tham gia của gia đình, nhà trường, đoàn thể và chính cộng đồng nơi các giá trị ấy được hình thành.

Gắn kết bằng những hoạt động thường xuyên

Thực tế cho thấy, không phải khu dân cư nào cũng có điều kiện thuận lợi để duy trì sinh hoạt văn hóa. Có nơi thiếu không gian, kinh phí và người tổ chức; có nơi hoạt động phụ thuộc vào một vài cá nhân tâm huyết. Tại các khu đô thị, chung cư, cư dân có lịch sinh hoạt, nhu cầu khác nhau, việc tập hợp người tham gia không dễ dàng. Một số hoạt động có thể thu hút đông người trong dịp lễ, Tết nhưng chưa duy trì được nhịp sinh hoạt thường xuyên.

Cô và trò Trường Tiểu học Đông Ngạc học tập thực tế tại Di tích quốc gia đặc biệt đình Chèm – niềm tự hào văn hóa của quê hương Đông Ngạc. Ảnh: DC

Thực trạng này cũng được đặt ra tại phiên giải trình ngày 30-9-2026 của Thường trực HĐND thành phố Hà Nội về đầu tư, quản lý, khai thác và vận hành hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao. Theo báo cáo, trong số 4.481 thiết chế tại thôn, tổ dân phố, có 1.991 công trình quy mô nhỏ hoặc còn hạn chế về cơ sở vật chất; nhiều khu chung cư, khu đô thị vẫn thiếu nhà sinh hoạt cộng đồng. Vì vậy, vấn đề không chỉ là có thêm công trình hay tổ chức thêm chương trình, mà phải xác định được hoạt động nào thực sự cần thiết với người dân, ai chịu trách nhiệm duy trì và làm thế nào để cộng đồng cùng tham gia.

Tại lễ ra mắt mô hình điểm tổ chức hoạt động ở thiết chế văn hóa Tổ dân phố số 4, phường Giảng Võ, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội Trần Trung Hiếu nhấn mạnh yêu cầu vận hành thiết chế nền nếp, có đầu mối phụ trách, phân công cụ thể, xây dựng lịch hoạt động theo tuần, tháng. Nội dung cần xuất phát từ nhu cầu của người dân; người dân không chỉ đến tham gia mà còn được đề xuất, tổ chức, đóng góp và cùng giữ gìn không gian sinh hoạt chung.

Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 30-9-2026 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 cũng đặt ra yêu cầu phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể, người có uy tín, cộng đồng dân cư. Các hoạt động văn hóa cần phù hợp với bản sắc địa phương, kết hợp văn nghệ, ẩm thực, trò chơi dân gian, thực hành và truyền dạy di sản, giao lưu giữa các thế hệ. Đáng chú ý, mỗi xã, phường cần lựa chọn ít nhất một hoạt động hoặc mô hình phù hợp để tiếp tục duy trì sau dịp tổ chức.

Xã Bình Minh phối hợp tổ chức chương trình truyền hình thực tế “Trao gửi yêu thương”, góp phần quảng bá giá trị văn hóa làng cổ, tôn vinh nghề làm miến dong truyền thống. Ảnh: Bình Minh

Kế hoạch số 380/KH-UBND ngày 30-9-2026 của UBND thành phố Hà Nội về triển khai hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam giai đoạn 2026-2030 cũng hướng tới việc đưa các giá trị vào thực hành thường xuyên trong gia đình, nhà trường, cộng đồng, môi trường số. Những phẩm chất như: Tôn trọng, nhân ái, nghĩa tình, chia sẻ và trách nhiệm cần được hình thành qua cách ứng xử, hành động cụ thể, thay vì chỉ dừng ở nội dung tuyên truyền.

Điều quan trọng là phải tạo được sự tiếp nối giữa các hoạt động. Một ngày hội có thể khơi dậy sự hào hứng, một lớp học di sản khơi gợi tình yêu với văn hóa quê hương, một công trình chung đi vào hoạt động tạo thêm sự gắn bó giữa các hộ dân. Nhưng để những tác động ấy trở thành giá trị bền vững, cần có người duy trì, có hoạt động tiếp nối, có cơ chế để cộng đồng chủ động tham gia.

Khi mỗi gia đình quan tâm hơn đến việc giáo dục nếp sống, mỗi khu dân cư có những sinh hoạt chung phù hợp, mỗi thế hệ đều có cơ hội trao truyền, tiếp nhận các giá trị tốt đẹp, văn hóa sẽ được bồi đắp từ chính đời sống thường ngày. Đó cũng là nền tảng để Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết không chỉ tạo nên những hoạt động sôi nổi mà còn góp phần nuôi dưỡng sự gắn kết, nghĩa tình và trách nhiệm trong mỗi cộng đồng dân cư.

Kỳ 3: Đánh thức nguồn lực văn hóa ở từng địa phương