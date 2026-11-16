Kỳ 2: Đọc đúng những con số kiểm tra, giám sát

Biến động giảm?

Theo bảng tổng hợp số liệu phục vụ xây dựng bài viết, trong sáu tháng đầu năm 2025, các cấp trong Đảng bộ BIDV đã kiểm tra 310 lượt đối tượng, gồm 77 tổ chức đảng và 233 đảng viên; cùng kỳ năm 2026 là 41 lượt, gồm 26 tổ chức đảng và 15 đảng viên. Số lượt đối tượng được giám sát tương ứng là 160 và 35. Riêng hoạt động kiểm tra do Đảng ủy BIDV thực hiện ghi nhận 4 lượt đối tượng trong sáu tháng đầu năm 2025 và 6 lượt trong sáu tháng đầu năm 2026.

Qua các đợt kiểm tra, Đảng bộ BIDV ghi nhận một số đảng viên bị thi hành kỷ luật. Điều đầu tiên cần làm với biến động lớn về số lượt kiểm tra, giám sát là xác định phạm vi thống kê, kế hoạch từng kỳ và những thay đổi về tổ chức, cách thức triển khai. Không thể suy từ số lượt trực tiếp giảm ra kết luận công tác kiểm tra bị buông lỏng, thiếu tập trung; cũng không thể suy ra việc tự kiểm tra đã thay thế được hoạt động kiểm tra của cấp trên.

Hiệu lực nằm ở việc chọn đúng trọng tâm và sửa đúng vấn đề

Nghị quyết số 05-NQ/TW yêu cầu tăng cường giám sát thường xuyên, giám sát ngay từ đầu, chủ động nhận diện nguy cơ, cảnh báo từ sớm. Kế hoạch số 26-KH/ĐU của Đảng ủy BIDV cụ thể hóa bằng yêu cầu kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm, chú ý cấp ủy viên, cán bộ thuộc diện cấp ủy quản lý, việc thực hiện nghị quyết và trách nhiệm nêu gương. Ủy ban kiểm tra các cấp phải chủ động kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, nhất là những vấn đề cấp bách và lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Vì vậy, chất lượng không thể chỉ đo bằng số cuộc hoặc số lượt đối tượng. Một cuộc giám sát có giá trị khi nhận diện được nguy cơ, chỉ rõ trách nhiệm và dẫn đến điều chỉnh thực tế. Một kết luận kiểm tra có hiệu lực khi kiến nghị được thực hiện, khuyết điểm được khắc phục và cấp ủy kiểm tra lại. Ngược lại, tăng số cuộc mà cùng một tồn tại, hạn chế tiếp tục tái diễn thì mục tiêu phòng ngừa chưa đạt.

Cách đánh giá phù hợp hơn là đặt các vấn đề cạnh nhau: vấn đề nào cơ sở đã tự phát hiện; bao nhiêu kiến nghị sau kiểm tra được hoàn thành đúng hạn; hạn chế nào tái diễn; dấu hiệu vi phạm nào được chuyển kiểm tra kịp thời. Những vấn đề ấy cần được thống kê nhất quán và đối chiếu hồ sơ, thay vì chỉ cộng đơn thuần số cuộc kiểm tra.

Sổ văn bản công tác kiểm tra, giám sát của nhiệm kỳ 2025 - 2030 cho thấy Đảng ủy BIDV đã đồng bộ xây dựng hạ tầng pháp lý cho công tác kiểm tra, giám sát đảng nhiệm kỳ, thống nhất áp dụng cho toàn đảng bộ, từ chương trình kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ, hàng năm, đến việc hướng dẫn công tác lập và tổng hợp báo cáo từ các tổ chức cơ sở đảng, từ công tác phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ chuyên môn trong hệ thống đến công tác phối hợp đối với các tổ chức đảng địa phương sau khi chuyển giao các tổ chức đảng Chi nhánh về cơ sở theo Kết luận 208-KL/TW, từ hướng dẫn nghiệp vụ đến các văn bản chấn chỉnh, khắc phục sau kiểm tra, giám sát,… Đây là cơ sở để triển khai thống nhất, đồng bộ công tác kiểm tra, giám sát toàn đảng bộ từ Đảng bộ BIDV, đến các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc và là cơ sở để xem xét, đánh giá kết quả đạt được trong công tác kiểm tra, giám sát, là điều kiện để kết luận về năng lực thực hiện của tổ chức đảng, đánh giá tính trong sạch, vững mạnh của tổ chức đảng.

Giữ nghiêm kỷ luật trong khi coi trọng phòng ngừa

Số đảng viên bị kỷ luật giảm trong một kỳ báo cáo là thông tin được theo dõi, không phải là thông tin để suy đoán về kết quả công tác phát hiện và xử lý sai phạm của Đảng viên. Nếu phát hiện dấu hiệu vi phạm, cấp ủy và ủy ban kiểm tra phải thực hiện đúng quy trình kiểm tra, kết luận, xử lý; không dùng mục tiêu “không có kỷ luật” để né tránh việc phát hiện hoặc làm nhẹ trách nhiệm. Công văn số 457-CV/ĐU ngày 16/9/2026 của Đảng ủy BIDV về triển khai Quy định số 212-QĐ/TW nhấn mạnh cả hai yêu cầu: chủ động nhắc nhở, chấn chỉnh từ sớm và xử lý nghiêm minh khi có đủ căn cứ.

Kiểm tra, giám sát hướng đến mục tiêu giữ vững kỷ luật, nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng và bảo vệ sự đúng đắn trong thực thi nhiệm vụ. Cơ sở chủ động nhận diện, cấp trên giám sát có trọng tâm, vi phạm được xử lý đúng quy định - ba mắt xích ấy phải cùng vận hành thì phòng ngừa mới có ý nghĩa thực chất.