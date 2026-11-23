Học cùng cộng đồng:

Kỳ 1 – Từ một xưởng mộc, đọc lại Hội An

KHÁNH CHI

Ở Hội An và vùng phụ cận, một buổi học có thể diễn ra trong xưởng mộc, ngoài đồng rau hay tại điểm tiếp nhận rác trên đảo. “Học cùng cộng đồng” bắt đầu từ cách tổ chức một buổi học, rồi trở về với công việc của người đón đoàn và câu hỏi làng có thể đón bao nhiêu người.

Cuộn để đọc

Tại làng mộc Kim Bồng, phường Hội An, thành phố Đà Nẵng, một chiếc ghe thu nhỏ có thể mở đầu câu chuyện về việc đi lại và chở hàng trên sông Thu Bồn. Qua lời người thợ, người đến học có thể hiểu vì sao ghe có dáng ấy và nghề mộc của một làng bên sông đã góp phần làm nên phố cảng như thế nào.

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Đọc một vùng đất từ công việc của cư dân

Trong xưởng mộc Kim Bồng, chiếc ghe bầu thu nhỏ, chiếc mâm gỗ và chiếc đèn trang trí cho thấy người thợ dùng tay nghề của mình cho những nhu cầu khác nhau, từ đi lại trên sông đến sinh hoạt trong nhà.

Trong câu chuyện về bảo tồn và phát triển làng mộc Kim Bồng gắn với du lịch, Nghệ nhân nhân dân Huỳnh Sướng (làng Kim Bồng) cho biết người thợ đã có những thay đổi, sáng tạo trong thiết kế mẫu mã để đáp ứng nhu cầu thị trường. Ông cũng giới thiệu những việc khách có thể làm tại làng, như thử một thao tác chế tác, điêu khắc mộc, hoặc đến xem cơ sở đóng, sửa tàu thuyền.

Từ tư liệu về nghề đóng thuyền và nghề mộc, tác giả Trương Hoàng Vinh (Trung tâm Bảo tồn Di sản Văn hóa Thế giới Hội An) cho thấy thợ Kim Bồng đã góp phần vào hoạt động của thương cảng xưa và công cuộc bảo tồn kiến trúc Hội An.

Nhìn dáng ghe, người học có thể hỏi người thợ chiếc ghe được làm để chở gì, đi ở vùng nước nào. Khi xem kết cấu nhà gỗ, họ có thể hỏi vì sao thợ chọn loại gỗ và cách ghép ấy. Với một món đồ lưu niệm, câu hỏi lại là người thợ đã giữ kỹ thuật nào và đổi mẫu mã ra sao cho hợp với người mua hôm nay.

Một buổi thực địa tại làng mộc Kim Bồng, Hội An. Ảnh tư liệu

Kinh nghiệm từ những lớp học thực tế đã được tổ chức, HTX Nông nghiệp sinh thái và Du lịch cộng đồng Kim Bồng giới thiệu nhiều đề tài có thể học ngay trong làng, từ giếng Tứ tộc, nhà cổ, nghề tráng mì đến việc canh tác, mùa cá sinh sản và đời sống ven sông Thu Bồn. Mỗi đề tài cần tìm đúng người có kinh nghiệm để hướng dẫn.

Trong nghiên cứu về du lịch học tập cộng đồng ở Cẩm Kim, TS. Chu Mạnh Trinh (nguyên là chuyên gia bảo tồn tại Khu Bảo tồn biển Cù Lao Chàm, hiện là giảng viên Khoa Sinh – Nông nghiệp – Môi trường, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng) cùng hai đồng tác giả Phan Công Sanh và Lê Nhương cho rằng kinh nghiệm của người dân có thể bổ sung cho kiến thức học ở trường. Qua quan sát và trao đổi với người làm nghề, người học hiểu thêm vì sao cư dân chọn cách làm phù hợp với điều kiện ở làng.

Một buổi thực địa tìm hiểu về làng nghề Kim Bồng của các bạn trẻ

Theo nhóm tác giả, những buổi học thực địa ở Hội An phát triển từ các hoạt động bảo tồn biển, bảo vệ tài nguyên và làm nông nghiệp sinh thái. Ở Cù Lao Chàm, lớp học có thể diễn ra tại rạn san hô, bãi triều hoặc làng chài. Vào Cẩm Thanh, người học có thể tìm hiểu rừng dừa nước và những nơi tôm, cá con sinh sống. Đến Cẩm Kim, một buổi học về nghề tráng mì có thể bắt đầu bằng việc theo dõi người làm từ lúc chuẩn bị nguyên liệu đến khi lấy bánh ra, rồi hỏi khâu nào quyết định độ dai của sợi mì.

Người làm ruộng hiểu đất và mùa vụ, người đi biển biết con nước và nguồn lợi, người thợ nắm kỹ thuật làm ra sản phẩm. Khi ghi lại lời kể về một mốc lịch sử hay một thay đổi của nghề, người học có thể hỏi thêm người kể nhớ mốc ấy từ đâu, rồi đối chiếu với hiện vật, tư liệu hoặc lời kể khác.

02

Nhà trường và làng nghề cùng thiết kế buổi học

Tháng 6.2024, thành phố Hội An (trước đây) khai trương hoạt động hướng dẫn tham quan tại Trung tâm làng nghề Kim Bồng. Tham gia chương trình, khách có thể xem nhà trưng bày, ghé xưởng mộc và cơ sở đóng, sửa tàu thuyền, xem trình nghề hoặc thử chạm khắc gỗ, dệt chiếu. Những điểm dừng ấy là nơi giáo viên, du khách, học sinh và người làng có thể chọn để tổ chức một buổi học theo chủ đề.

Trải nghiệm nghề tráng mì trong chương trình du lịch học tập cộng đồng ở Cẩm Kim, Hội An. Ảnh tư liệu

Anh Nguyễn Thành Tài, một sinh viên từ Đại học Kiến trúc Đà Nẵng chia sẻ, với chủ đề nghề mộc và đời sống trên sông, giảng viên có thể giao học sinh, sinh viên tìm hiểu chiếc ghe được làm để phục vụ công việc gì. Tại xưởng, người học có thể quan sát một chiếc ghe thu nhỏ, ghi lại đặc điểm của thân ghe rồi hỏi người thợ vì sao làm như vậy. Khách đi lẻ có thể chọn xem và thử một thao tác đơn giản. Với sinh viên kiến trúc, người hướng dẫn có thể dành thêm thời gian xem cấu kiện gỗ, đối chiếu với tư liệu về nhà cổ và trao đổi về kỹ thuật ghép.

Ở Kim Bồng, ban điều hành Tổ hợp tác du lịch học tập cộng đồng và giáo viên bộ môn cùng chuẩn bị buổi học. Giáo viên xác định điều học sinh cần tìm hiểu. Dựa vào đó, tổ hợp tác trao đổi với người thợ để chọn xưởng, hiện vật và công đoạn các em có thể quan sát hoặc làm thử mà vẫn phù hợp với lịch làm nghề. Hai bên thống nhất thời lượng, số học sinh mỗi nhóm và cách đổi lịch hoặc địa điểm nếu thời tiết xấu. Nếu đoàn muốn chụp ảnh hay ghi âm, người tổ chức cần trao đổi trước với người thợ về mục đích sử dụng tư liệu.

Cách chọn nội dung cũng tùy vào nơi học. Tại làng rau Trà Quế (phường Hội An Tây, Đà Nẵng), điểm đến được vinh danh Làng du lịch tốt nhất năm 2024 của UN Tourism, nghề trồng rau theo phương thức canh tác truyền thống vẫn được duy trì ở làng. Tại ruộng, người học có thể tìm hiểu vì sao nông dân dùng rong từ đầm Trà Quế để bón rau. Buổi học có thể xoay quanh một việc người dân đang làm, theo đúng mùa vụ.

Cuối buổi ở Kim Bồng, học sinh có thể dùng hình vẽ hoặc ghi chép để giải thích một đặc điểm của chiếc ghe và liên hệ với công việc trên sông. Qua câu trả lời, giáo viên và người thợ biết chỗ nào các em đã hiểu và chỗ nào lần sau cần chỉ rõ hơn ngay trên vật thật. (Còn tiếp)