Kỳ 1: Trẻ biết bảo vệ thông tin cá nhân khi học AI

Hơn một nửa sinh viên tốt nghiệp đạt loại xuất sắc có thể là tín hiệu đáng mừng, nếu kết quả ấy phản ánh đúng năng lực người học. Nhưng khi danh hiệu cao nhất trở nên phổ biến, câu hỏi đặt ra cho các trường đại học là chuẩn đánh giá có còn đủ sức phân biệt năng lực và tấm bằng được thị trường lao động tin cậy đến đâu.