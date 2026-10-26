Kỳ 1: Trẻ biết bảo vệ thông tin cá nhân khi học AI
Từ trò chơi nhận biết nghề nghiệp, tấm áp-phích giao thông đến bài toán số chẵn, số lẻ, AI đi vào lớp tiểu học bằng những tiết học vừa sức, không gian sinh động. Giá trị của tiết học nằm ở việc học sinh biết dừng lại trước câu trả lời bất thường, biết kiểm tra quy tắc và hiểu dữ liệu cá nhân cần được giữ kín. Với học sinh tiểu học, nền móng cần xây trước hết là thói quen sử dụng công nghệ có kiểm soát.
Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/ky-1-tre-biet-bao-ve-thong-tin-ca-nhan-khi-hoc-ai-post875710.html