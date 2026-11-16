Kỳ 1: Trấn áp tội phạm, giữ bình yên từng góc phố

Sự bình yên của một đô thị hiện đại không chỉ được đo đếm bằng những con số tăng trưởng kinh tế ấn tượng, mà trước hết phải bắt đầu từ cảm giác an tâm của mỗi người dân khi bước chân ra đường, từ nụ cười thảnh thơi của du khách quốc tế đến sự vững tin của từng tiểu thương, doanh nghiệp…

Khắc chế tội phạm đường phố - Không để “nhờn luật”

Theo Thượng tá, TS. Phạm Đức Trọng, Giảng viên chính, Khoa Nghiệp vụ cơ bản, Trường Đại học An ninh nhân dân, sau khi hợp nhất địa giới hành chính, TP Hồ Chí Minh đứng trước một không gian quản lý an ninh, trật tự (ANTT) có tính chất phức hợp chưa từng có: vừa có khu vực đô thị lõi mật độ dân cư dày đặc, vừa bao gồm các khu công nghiệp trọng điểm của Bình Dương trước đây, lại vừa trải dài ra vùng biển, cảng biển nước sâu Cái Mép - Thị Vải và khu vực du lịch biển đảo của Bà Rịa - Vũng Tàu.

TP Hồ Chí Minh sau sáp nhập đứng trước một không gian quản lý an ninh, trật tự mới. (ảnh: Đinh Thành Trung).

Địa bàn mở rộng kéo theo sự đan xen phức tạp của nhiều loại hình tội phạm, từ trộm cắp, cướp giật, ma túy nơi nội thành đến an ninh công nhân, an ninh cảng biển. Trước yêu cầu thực tiễn đó, với tinh thần tấn công tội phạm không khoan nhượng, Công an TP Hồ Chí Minh đã liên tiếp mở nhiều đợt cao điểm, đánh trúng, đánh mạnh, kéo giảm sâu tội phạm đường phố, triệt xóa các đường dây ma túy xuyên quốc gia và quét sạch tệ nạn “bóng cười”.

Ngược dòng thời gian khoảng một thập kỷ trước, nhắc đến giao thông đô thị tại TP Hồ Chí Minh, không ít người dân và du khách vẫn còn mang tâm lý bất an trước nạn cướp giật, trộm cắp tài sản hoạt động manh động, liều lĩnh. Ngày ấy, thương hiệu lực lượng “Săn bắt cướp” (SBC) vang danh một thời từng là điểm tựa vững chắc của nhân dân giữa những cung đường đầy rẫy hiểm nguy. Thế nhưng hôm nay, diện mạo an ninh đường phố của Thành phố mang tên Bác đã có sự đổi thay căn bản.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng tiếp xúc cử tri TP Hồ Chí Minh vào cuối tháng 9/2026.

Tại buổi tiếp xúc cử tri ngày 28/9/2026 của Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hồ Chí Minh, Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã chia sẻ một nhận định đầy hình ảnh và tự hào: “Lực lượng SBC, tức săn bắt cướp vang danh một thời của Công an TP Hồ Chí Minh, nay đã thất nghiệp”. Sự “thất nghiệp” đặc biệt ấy là minh chứng sống động nhất cho thấy tội phạm đường phố, cướp giật và các băng nhóm tội phạm chuyên nghiệp đã bị kiềm chế, kéo giảm mạnh mẽ. Người dân đi sớm về khuya trên những tuyến đường trung tâm hay vùng ven nay không còn phải nơm nớp lo âu.

Đằng sau chuyển biến tích cực đó là sự thay đổi mang tính bước ngoặt trong tư duy quản lý ANTT của Ban Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh: Tuyệt đối không để tội phạm “nhờn luật”. Ngay khi nhận nhiệm vụ, Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh, đã đưa ra chỉ đạo quyết liệt: Mọi vụ trộm cắp, cướp giật tài sản - dù chỉ là chiếc điện thoại cũ hay sợi dây chuyền giá trị không lớn - đều phải được lập hồ sơ, thụ lý và truy xét gắt gao như một vụ trọng án. Quan điểm này đã xóa bỏ hoàn toàn tâm lý xem nhẹ các vụ việc nhỏ, buộc lực lượng chức năng phải truy đến cùng dấu vết tội phạm.

Các tổ công tác 363 tăng cường tuần tra, kiểm soát địa bàn.

Trên thực địa, sức mạnh trấn áp được cụ thể hóa bằng mô hình tổ tuần tra, kiểm soát hỗn hợp 363 kết hợp chặt chẽ với hệ thống camera giám sát thông minh và Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an TP Hồ Chí Minh. Không còn là những ca tuần tra hành chính đơn thuần, hệ thống bản đồ số trực quan hóa theo thời gian thực hiện nay đang quản lý, điều phối hơn 265.500 ca tuần tra của 41 tổ công tác 363 cấp thành phố và 672 tổ công tác 363 cấp xã.

Khi có tin báo qua tổng đài 113 hoặc ứng dụng di động, Trung tâm lập tức định vị và điều động tổ tuần tra gần nhất tiếp cận hiện trường trong thời gian ngắn nhất, tạo thành thế trận khép kín từ thành phố đến cơ sở.

Điểm đáng chú ý là phương thức tổ chức này tạo ra sự kết nối giữa lực lượng cấp thành phố và Công an cơ sở. Thay vì chỉ tập trung xử lý những vụ việc đã xảy ra, các tổ công tác chủ động hiện diện tại địa bàn, nhận diện những biểu hiện bất thường, kịp thời kiểm tra, ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật.

Công tác phòng, chống “tội phạm đường phố” tạo chuyển biến rõ nét trong công tác bảo đảm ANTT, an toàn xã hội.

Theo Thượng tá Đới Ngọc Thắng, Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh, dưới sự chỉ đạo sát sao của Ban Giám đốc, lực lượng Cảnh sát hình sự đã tổng rà soát gần 200.000 đối tượng cùng hơn 10.000 cơ sở kinh doanh có điều kiện, cơ sở nghi vấn hoạt động phức tạp về hình sự, ma túy, kinh tế - môi trường.

Những con số “biết nói” đã khẳng định hiệu quả của sự quyết liệt ấy: trong 10 tháng năm 2026, Công an thành phố đã khám phá 100% các vụ cướp giật xảy ra trên địa bàn, đồng thời triệt xóa hàng loạt băng nhóm cướp tài sản nguy hiểm hoạt động trên tuyến đường sông Đồng Nai và sông Sài Gòn, cũng như các ổ nhóm “tín dụng đen”, bảo kê, cưỡng đoạt tài sản…

Có thể nói, việc triển khai quyết liệt các chương trình, kế hoạch chuyên đề về phòng, chống “tội phạm đường phố” đã tạo chuyển biến rõ nét trong công tác bảo đảm ANTT, an toàn xã hội. Thông qua việc tăng cường tuần tra, kiểm soát, ứng dụng khoa học, công nghệ trong quản lý địa bàn, kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa nghiệp vụ và phòng ngừa xã hội, nhiều loại tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp, gây rối trật tự công cộng và các hành vi vi phạm pháp luật khác được kiềm chế, kéo giảm qua từng năm. Những kết quả này không chỉ góp phần bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân mà còn xây dựng hình ảnh TP Hồ Chí Minh là điểm đến an toàn đối với người dân, doanh nghiệp và du khách quốc tế.

Đánh mạnh vào “cái chết trắng”, “bóng cười”, chuyển hóa địa bàn phức tạp

Nếu tội phạm đường phố là mối đe dọa trực diện trên từng tuyến đường, thì ma túy lại là hiểm họa âm thầm, bào mòn sức khỏe cộng đồng và là nguồn cơn phát sinh hàng loạt loại tội phạm hình sự khác. Với vị thế là đầu tàu kinh tế, giao thương quốc tế sôi động, TP Hồ Chí Minh luôn nằm trong tầm ngắm của các tổ chức tội phạm ma túy xuyên quốc gia. Thủ đoạn của chúng ngày càng tinh vi, từ việc chia nhỏ khâu vận chuyển, giao dịch ẩn danh trên không gian mạng đến ngụy trang trong hàng hóa thông thường.

Công an TP Hồ Chí Minh triệt phá nhiều tụ điểm bán khí cười (khí N2O).

Thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU về xây dựng thành phố không ma túy vào năm 2030 - với mục tiêu trước mắt trong năm 2026 là xây dựng 40% số xã, phường không có ma túy, Công an thành phố đã triển khai cuộc chiến chống “cái chết trắng” với quyết tâm cao độ.

Quán triệt phương châm “lần theo dòng chảy ma túy”, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã thay đổi hoàn toàn phương thức tác chiến: không dừng lại ở việc bắt giữ các đối tượng mua bán lẻ hay người sử dụng, mà tập trung đánh trúng các đối tượng cầm đầu, bóc gỡ toàn bộ đường dây, kho chứa, hệ thống tài chính và nguồn cung.

Trong 10 tháng năm 2026, Công an TP Hồ Chí Minh đã phát hiện, xử lý 6.401 vụ với 17.756 người vi phạm pháp luật về ma túy; thu giữ 640,07 kg ma túy tổng hợp, 518,57 kg cần sa, hơn 10,32 kg heroin cùng nhiều loại ma túy khác; khởi tố 4.527 vụ với 14.699 bị can.

Triệt phá đường dây ma túy Etomidate “đội lốt” pod chill.

Điển hình cho sự nhạy bén nghiệp vụ là chuyên án triệt phá đường dây đưa chất Etomidate từ Campuchia vào Việt Nam để pha trộn vào tinh dầu thuốc lá điện tử Pod Chill nhằm đầu độc giới trẻ. Cơ quan điều tra đã khởi tố 30 bị can, thu giữ khoảng 10 lít tinh dầu chứa chất cấm, kịp thời chặn đứng nguy cơ ma túy thế hệ mới xâm nhập vào học đường và khu dân cư.

Không chỉ đánh mạnh vào nguồn cung, Công an thành phố còn đặc biệt chú trọng giải quyết triệt để “nguồn cầu”.

Thượng tá Nguyễn Thành Hưng, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Muốn kéo giảm tội phạm ma túy phải giải quyết triệt để từ nguồn cầu”.

Ngay sau khi tiếp nhận hệ thống cơ sở cai nghiện, Công an thành phố đã tổng rà soát dữ liệu giai đoạn 2020 - 2025 trên toàn địa bàn, xác định khoảng 46.000 người từng cai nghiện. Từ danh sách này, Công an cơ sở phối hợp xác minh nơi cư trú, tổ chức xét nghiệm định kỳ để quản lý chặt chẽ, kịp thời đưa đi cai nghiện bắt buộc hoặc xử lý nghiêm các trường hợp tái phạm, không để phát sinh tụ điểm phức tạp.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Phòng Cảnh sát cơ động Công an TP Hồ Chí Minh ký kết quy chế phối hợp nhằm tăng cường lực lượng đảm bảo an ninh, an toàn tại các cơ sở cai nghiện ma túy.

Song song với ma túy truyền thống, cuộc chiến quét sạch tệ nạn khí N2O (bóng cười) cũng ghi nhận những kết quả rất cao. Từng có thời điểm, bóng cười len lỏi công khai tại các quán bar, pub, club, trở thành thú vui tiêu tốn hàng chục triệu đồng mỗi đêm của một bộ phận thanh niên, kéo theo nhiều hệ lụy về sức khỏe và mất ANTT.

Trước thực trạng đó, Phòng Cảnh sát kinh tế đã vào cuộc quyết liệt. Đầu năm 2026, Công an TP Hồ Chí Minh triệt phá đường dây cung cấp khí N2O quy mô đặc biệt lớn do Trần Tuấn Kiệt cầm đầu, bắt giữ 61 đối tượng, thu giữ 1.563 bình khí và 3 bồn chứa tổng sức chứa khoảng 30 tấn, bóc trần khoản thu lợi bất chính gần 106 tỷ đồng chỉ trong hơn 6 tháng. Tiếp đó, đường dây mua bán N2O trên mạng xã hội của Huỳnh Đức Cường với tổng giá trị giao dịch hơn 10 tỷ đồng cũng bị đánh sập…

Thượng tá Nguyễn Thành Hưng khẳng định tình trạng kinh doanh, sử dụng bóng cười công khai trên địa bàn thành phố đã giảm 99%.

Tại buổi làm việc với đoàn khảo sát của Ban Tuyên giáo Trung ương ngày 3/11/2026, Thượng tá Nguyễn Thành Hưng- Phó Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh khẳng định, tình trạng kinh doanh, sử dụng bóng cười công khai trên địa bàn thành phố đã giảm khoảng 99%. “Phải chấm dứt bóng cười để cho thế hệ trẻ không sa ngã vào tệ nạn này nữa”, Thượng tá Nguyễn Thành Hưng khẳng định.

Sự mạnh tay này không chỉ bảo vệ thế hệ trẻ mà còn làm trong sạch môi trường kinh doanh dịch vụ giải trí, giúp các cơ sở làm ăn chân chính phát triển.

Đấu tranh trực diện trên đường phố hay triệt phá các chuyên án lớn là mũi nhọn tiên phong, nhưng để giữ vững sự bình yên bền vững, Công an TP Hồ Chí Minh xác định phải làm tốt công tác phòng ngừa ngay từ cơ sở. Trách nhiệm của người đứng đầu Công an xã, phường được gắn chặt với kết quả chuyển hóa địa bàn, không để những mâu thuẫn nhỏ tích tụ thành điểm nóng phức tạp.

Công an cơ sở hướng dẫn người dân cài đặt phần mềm "SOS An ninh trật tự".

Trên khắp các khu dân cư, lực lượng Công an cơ sở đang bám sát địa bàn theo nguyên tắc “6 rõ”, liên tục triển khai các đợt cao điểm 45 ngày đêm làm sạch địa bàn. Đặc biệt, mô hình “Tổ công tác 3 trong 1: Lắng nghe - Tuyên truyền - Hỗ trợ người dân” cùng phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà” đã trở thành cầu nối gắn kết máu thịt giữa lực lượng Công an với nhân dân. Kết hợp với kênh tiếp nhận tin báo “SOS An ninh trật tự”, mọi phản ánh của người dân đều được tiếp nhận và xử lý kịp thời ngay từ cơ sở.

Sự bình yên của TP Hồ Chí Minh hôm nay không chỉ được viết nên bởi những chiến công phá án, mà còn hiện hữu trong từng khu dân cư, từng địa bàn không còn tệ nạn, trong sự an tâm của người lao động, nhà đầu tư và du khách bốn phương. Đây không chỉ là nhiệm vụ trước mắt mà còn là nền tảng để TP Hồ Chí Minh tiếp tục vươn mình, thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng 2 con số và phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới. Bởi muốn trở thành một đô thị hiện đại, năng động, có sức cạnh tranh quốc tế, trước hết thành phố phải là nơi an toàn để người dân sinh sống, doanh nghiệp đầu tư và du khách tìm đến.