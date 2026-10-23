Kỳ 1: Tài xế xe công nghệ - 'Đối tác' hay lao động yếu thế?
Lực lượng lao động công nghệ đang bùng nổ tại các đô thị lớn. Khảo sát từ Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ người lao động Công đoàn TPHCM với 141 tài xế trên các nền tảng Grab, Green SM, BE cho thấy: Gần 94% tài xế coi đây là nguồn sống chính. Và 81% chạy xe miệt mài trên 8 đến 10 tiếng mỗi ngày. Sự linh hoạt trong nghề chạy xe công nghệ phải đổi lại bằng lao động cường độ cao. Và phía sau tay lái, là những rủi ro không ai gánh vác cùng họ.
Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/ky-1-tai-xe-xe-cong-nghe-doi-tac-hay-lao-dong-yeu-the-post877751.html