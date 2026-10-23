Kỳ 1: Tài xế xe công nghệ - 'Đối tác' hay lao động yếu thế?

Chiều ngày 23/10/2026 tại TP. Hồ Chí Minh sẽ diễn ra hội nghị: “Ngành ngân hàng đồng hành khơi thông nguồn lực Tài chính- Ngân hàng phục vụ tăng trưởng vùng Đông Nam Bộ”, do Ngân hàng Nhà nước phối hợp cùng UBND TP. Hồ Chí Minh, TP. Đồng Nai và tỉnh Tây Ninh tổ chức nhằm nắm bắt, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và bàn giải pháp khơi thông nguồn lực tài chính - ngân hàng để đáp ứng nhu cầu vốn cho tăng trưởng kinh tế 2 con số vùng Đông Nam Bộ. Hội nghị có ý nghĩa rất quan trọng và có tác động hiệu ứng toàn diện không chỉ trong ngắn hạn mà xuyên suốt giai đoạn 2026-2030.