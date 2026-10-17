Kỳ 1: Nhận diện mưu đồ núp bóng 'Khai phóng' và 'Tự do học thuật'

Giữa vùng biên giới xa xôi của tỉnh Tuyên Quang, có một mái nhà chung đặc biệt, nơi không chỉ có những người lính quân hàm xanh ngày đêm canh giữ biên cương mà còn có những thầy, cô giáo từ nhiều miền quê đến công tác. Tại Trạm Kiểm soát Biên phòng Xín Cái, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Săm Pun (Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tuyên Quang), sự sẻ chia, giúp đỡ nơi ăn, ở của Bộ đội Biên phòng đã giúp các thầy, cô giáo vơi bớt khó khăn, yên tâm bám trường, bám lớp, gieo chữ nơi biên cương gian khó.